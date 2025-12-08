Tecno

Cómo saber la memoria RAM de tu móvil Android de manera rápida y sencilla

Si tu móvil no ofrece esta información de manera clara o prefieres una herramienta dedicada, existen aplicaciones en Google Play

La memoria RAM en el celular es fundamental para el funcionamiento fluido del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la variedad de versiones disponibles para un mismo modelo de smartphone y la constante actualización de especificaciones técnicas, no siempre resulta evidente identificar cuánta memoria RAM, almacenamiento o qué procesador tiene un dispositivo. Este dato puede ser especialmente importante si adquiriste el móvil de segunda mano, en el extranjero o simplemente perdiste la referencia de las configuraciones.

Afortunadamente, consultar esta información básica es más sencillo de lo que parece y puedes hacerlo directamente desde tu Android, con o sin aplicaciones adicionales.

Identificar la memoria RAM de tu móvil Android: pasos simples

Para encontrar cuánta memoria RAM tiene tu teléfono, puedes recurrir a un par de métodos. El primero, sin instalar nada, consiste en activar las opciones para desarrolladores en los Ajustes de Android. Al habilitarlas, accede a la sección Memoria, que muestra de inmediato el total de RAM, junto a datos como el uso medio y qué aplicaciones consumen más recursos.

Conocer la memoria RAM del celular puede ser importante si adquiriste el móvil en el extranjero. (VisualesIA)

Si quieres un desglose mayor, basta con pulsar en Memoria para revisar información por intervalos de tiempo y ver el promedio de uso.

Otra opción sencilla es acceder al apartado Acerca del teléfono, también dentro de los ajustes, ya que algunos fabricantes incluyen aquí el dato de memoria RAM junto con el resto de especificaciones centrales. Este método es directo, aunque depende de la personalización de Android que use tu dispositivo.

Uso de aplicaciones para saber otras especificaciones del móvil

Si tu móvil no ofrece esta información de manera clara o prefieres una herramienta dedicada, existen aplicaciones gratuitas en Google Play, como CPU-Z. Esta app es una de las más populares para conocer al instante el hardware de tu dispositivo. Desde su interfaz, puedes explorar datos específicos de almacenamiento y procesador en diferentes pestañas explicativas.

Si quieres conocer la memoria RAM, debes activar las opciones para desarrolladores en los Ajustes de Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CPU-Z no solo muestra la cantidad de almacenamiento, sino que también revela detalles sobre su utilización y, en el caso del procesador, su nombre, arquitectura y frecuencia de funcionamiento.

Además, en la pestaña SOC de CPU-Z encuentras la información relacionada con el hardware y el rendimiento, siendo útil tanto para comprobar si tienes la configuración anunciada como para entender mejor el desempeño del móvil.

Consultar almacenamiento y procesador sin complicaciones

Ver la capacidad de almacenamiento es igualmente sencillo desde los ajustes en el apartado Almacenamiento, donde se presenta el espacio total, el utilizado y, si aplica, el de la tarjeta de memoria instalada. Sobre el procesador, puedes confiar en las especificaciones oficiales del modelo, aunque hay excepciones (como ocurre con modelos de Samsung que varían el chip según la región).

Gracias a la RAM, el teléfono puede mantener varias tareas activas sin perder rendimiento ni cerrar aplicaciones de fondo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para saber exactamente cuál tienes, las apps especializadas como CPU-Z serán de ayuda, proporcionando información detallada sobre la CPU en las pestañas SOC y Device.

Estas herramientas y vías de acceso directas a los datos del dispositivo permiten que, en pocos minutos, cualquier usuario de Android obtenga toda la información relevante sobre la memoria RAM, almacenamiento y procesador, optimizando el uso y gestión de su smartphone sin complicaciones.

La importancia de la memoria RAM en el celular

La memoria RAM en el celular es fundamental para el funcionamiento fluido del dispositivo. Permite que las aplicaciones y el sistema operativo almacenen temporalmente datos e instrucciones a los que necesitan acceder rápidamente, lo que agiliza la apertura, el cambio y el uso de varias apps al mismo tiempo.

Gracias a la RAM, el teléfono puede mantener varias tareas activas sin perder rendimiento ni cerrar aplicaciones de fondo. Una mayor cantidad de memoria RAM se traduce en una experiencia más ágil, menos demoras y un mejor desempeño en juegos, edición de fotos o uso intensivo de recursos. Es clave para disfrutar de un celular rápido y eficiente.

