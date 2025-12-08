Tecno

Cómo configurar los celulares y computadores para cuidar los ojos

Trabajar con luz indirecta y evitar la oscuridad total o el exceso de luz también son claves para tener buenos hábitos

El uso excesivo de pantallas
El uso excesivo de pantallas digitales incrementa el riesgo de fatiga visual y sequedad ocular en adultos y niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida contemporánea gira en torno a las pantallas. Desde el primer mensaje en la mañana hasta el último episodio de la serie nocturna, millones de personas pasan gran parte de sus días frente a celulares, computadoras y tabletas. Por eso es importante saber cuidar la salud visual y configurar los dispositivos para que nos ayuden.

De acuerdo con datos de Comparitech, a nivel global buena parte de la población dedica casi siete horas diarias a mirar pantallas, mientras que el promedio en países como Colombia asciende a ocho horas y cuarenta minutos. Lo que hace importante tener presente ajustes como el brillo y la distancia, ya que los problemas empezarán a aparecer con el tiempo.

Así debe ser la configuración de dispositivos para cuidar la salud visual

Las evidencias científicas más recientes coinciden en la importancia de equilibrar las funciones técnicas de los dispositivos con el ambiente circundante. A diferencia de otros mitos sobre la tecnología, lo determinante no es tanto la luz azul ni los filtros digitales, sino cómo las personas regulan el brillo y el uso de las pantallas.

El informe TFOS (2023) afirma que “el factor más importante para la comodidad visual es equilibrar el brillo del dispositivo con la iluminación del entorno, más que los filtros o modos de confort”.

Mantener una distancia mínima de
Mantener una distancia mínima de 40 centímetros para celulares y 50 a 60 centímetros para computadoras previene la fatiga ocular. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto significa que, antes de activar cualquier modo especial, el usuario debe asegurarse de que el brillo del equipo no destaque ni quede opaco ante la luminosidad ambiental. Si la luz circundante es intensa, se recomienda aumentar proporcionalmente el brillo, mientras que en entornos poco iluminados este debe reducirse. Así se evita el choque lumínico que desencadena molestias y sequedad.

El segundo ajuste crucial es la distancia. Se aconseja colocar monitores y celulares a una distancia mínima de 40 centímetros para teléfonos y de entre 50 y 60 centímetros para computadoras. Esta separación permite que el músculo ojo realice la acomodación necesaria sin fatiga excesiva.

La ubicación de la pantalla también incide. Ubicar pantallas al nivel de los ojos, evitando reclinar la cabeza o adoptar posturas irregulares, reduce las probabilidades de dolor en cuello y hombros. Adicionalmente, se recomienda no trabajar a oscuras ni bajo fuentes de luz directa sobre el dispositivo, para impedir incómodos reflejos.

En el caso de los más pequeños, los especialistas insisten: la distancia entre el rostro del niño y el equipo electrónico debe mantenerse, sobre todo porque su sistema visual aún se encuentra en desarrollo y es más sensible a los excesos. El uso prolongado a muy corta proximidad incrementa el riesgo de desarrollar miopía durante la infancia.

Ubicar las pantallas al nivel
Ubicar las pantallas al nivel de los ojos y evitar posturas irregulares reduce dolores en cuello y hombros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hábitos se deben tener para cuidar la salud visual

Las pausas periódicas representan uno de los cuidados más efectivos. La llamada regla del 20-20-20 se ha consolidado como método infalible: por cada 20 minutos de trabajo frente a una pantalla, es prudente descansar la vista por 20 segundos enfocando la mirada en un objeto ubicado a seis metros de distancia.

Un estudio en Contact Lens and Anterior Eye (2023) respalda su utilidad en la reducción significativa de la fatiga y la sequedad ocular.

El parpadeo consciente se suma a la lista de hábitos preventivos. Concentrarse en la pantalla reduce el parpadeo espontáneo y, en consecuencia, la hidratación ocular disminuye. Realizar pausas para parpadear de manera intencional ayuda a distribuir la película lagrimal, previniendo la sensación de ardor y cuerpo extraño en los ojos.

La regla 20-20-20 ayuda a
La regla 20-20-20 ayuda a disminuir la fatiga visual: cada 20 minutos de pantalla, descansar la vista 20 segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio de trabajo debe contar con una fuente de luz indirecta, ubicada detrás o por encima de la pantalla, que evite deslumbramientos y mejore la percepción visual. Además, trabajar en espacios con total oscuridad o con una luz mucho mayor que la del dispositivo multiplica el cansancio y la incomodidad, sobre todo ante largas jornadas laborales o educativas.

En casos de molestias recurrentes, frotarse los ojos debe evitarse, dado que incrementa el riesgo de infecciones y afecciones como el queratocono.

