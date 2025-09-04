Por qué deberías evitar el smartphone antes de dormir

El uso nocturno de smartphones afecta la salud visual y la calidad del sueño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia continua del smartphone y otros dispositivos móviles en la rutina diaria ha impactado no solo la forma en la que nos comunicamos, también la manera en que descansamos.

Especialistas en salud visual señalan que el uso de estos aparatos justo antes de dormir está asociado a riesgos para la visión y la calidad del sueño, un fenómeno que requiere atención ante la extensión de estos hábitos en la sociedad contemporánea.

Cuál es el riesgo de dormir junto al celular y otras pantallas

Uno de los principales motivos de preocupación para los expertos es la luz azul que emiten los smartphones, tablets y computadoras portátiles. Este tipo de radiación, caracterizada por su alta energía, puede penetrar profundamente en el globo ocular y llegar a la retina.

Luz azul y pantallas: riesgos tecnológicos para la visión y el descanso durante la era móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto de esta exposición prolongada, especialmente en horas nocturnas, es un incremento en el riesgo de desarrollar degeneración macular asociada a la edad, una condición que afecta la visión central necesaria para actividades cotidianas como la lectura, la conducción o el reconocimiento de rostros.

La situación se agrava cuando el usuario emplea el dispositivo en ambientes oscuros. En ese contexto, las pupilas se dilatan para captar más luz y, con ello, aumenta la proporción de luz azul que ingresa al ojo, maximizando el riesgo para la retina y otros tejidos visuales.

Estudios recientes apuntan a un posible vínculo entre la exposición nocturna a pantallas y el desarrollo de enfermedades oculares a largo plazo, por lo que la prevención adquiere un papel crucial.

Medidas para reducir el impacto de la luz azul

La comunidad médica global ha emitido una serie de recomendaciones para mitigar estos riesgos. Una de las estrategias más difundidas es el uso de lentes con filtros de luz azul, una opción dedicada a quienes requieren trabajar en horario nocturno o se ven obligados a consultar sus dispositivos a última hora del día.

Expertos recomiendan una distancia mínima de 50 cm entre los ojos y el smartphone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos lentes contribuyen a bloquear parte de la radiación y a preservar la salud ocular, aunque los especialistas insisten en que no deben ser la única medida de protección.

El descanso regular de la vista, mediante pausas breves para enfocar la mirada a lo lejos, ayuda a reducir la fatiga visual causada por el uso prolongado de pantallas. Los expertos sugieren, además, mantener una distancia mínima de 50 centímetros entre los ojos y el dispositivo, como también parpadear con frecuencia para contrarrestar el síndrome de ojo seco, una de las afecciones más comunes de la era digital.

Otra de las recomendaciones prácticas consiste en ajustar la configuración del smartphone para activar los temas oscuros, una opción que disminuye la emisión de luz azul y ayuda a prevenir el exceso de estimulación retiniana antes de dormir. Utilizar esta funcionalidad contribuye a reducir la fatiga visual y a favorecer un entorno más propicio para el descanso.

Adoptar una postura crítica y consciente frente al uso de dispositivos móviles antes de dormir es fundamental para el bienestar visual y general. Los especialistas enfatizan la importancia de no compartir un mismo entorno oscuro con una pantalla luminosa, limitar el tiempo de exposición directa y preferir actividades relajantes que no involucren pantallas durante los minutos previos al sueño.

Usar dispositivos en ambientes poco iluminados agrava el impacto de la luz azul en el ojo y reduce la producción de melatonina, afectando el descanso y la salud ocular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la prevención de enfermedades oculares, reducir el uso del smartphone a última hora también puede elevar la calidad del sueño. La luz azul bloquea la producción natural de melatonina, la hormona responsable de regular el ciclo de sueño-vigilia, lo que puede dificultar la conciliación del sueño y afectar la recuperación física y psicológica durante la noche.

Minimizar el uso de smartphones antes de dormir representa una inversión efectiva en salud visual y bienestar integral. Ajustar hábitos diarios en torno a la tecnología protege los ojos, mejora la calidad de sueño y refuerza el equilibrio entre la vida digital y las necesidades fisiológicas básicas.