Tiene 24 años, contrató genios de Meta la empresa de Zuckerberg y ahora tiene negocio de matemáticas con IA

Carina Hong fundó Axiom Math tras abandonar la universidad y captar talento de élite, posicionándose como figura clave en la nueva ola de innovación tecnológica

La historia de Carina Hong
La historia de Carina Hong y Axiom Math refleja el impacto de jóvenes emprendedores que usan IA avanzada para transformar industrias y atraer a los mejores cerebros de la tecnología mundial - Fotomontaje Infobae (Gonzalo Fuentes / LinkedIn Axiom)

Una joven de 24 años que abandonó Stanford fundó una empresa de inteligencia artificial especializada en matemáticas, tras reclutar a expertos que trabajaron en Meta, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg.

Su historia refleja la creciente influencia de la generación Z en el sector tecnológico y el papel que juega la inteligencia artificial para transformar industrias tradicionales y abrir nuevas oportunidades.

Quién es la joven que está revolucionando la industria con su empresa de IA

Carina Hong es el nombre detrás de Axiom Math, la startup que desde marzo ha captado la atención del ecosistema tecnológico global. Becaria Rhodes y estudiante de posgrado en Stanford hasta este año, Hong decidió dejar sus estudios para crear una empresa con una misión ambiciosa: desarrollar un sistema matemático basado en inteligencia artificial capaz de abordar problemas complejos que hasta ahora han permanecido sin resolver.

El proyecto liderado por Carina
El proyecto liderado por Carina Hong promueve nuevas fronteras en el uso de inteligencia artificial matemática y despierta el entusiasmo por resolver desafíos históricos dentro del sector tecnológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Axiom Math ha conseguido reunir un equipo de 17 personas, incluyendo destacados investigadores que anteriormente pertenecían al laboratorio de Investigación Fundamental en Inteligencia Artificial (FAIR) de Meta, así como grupos de GenAI de Meta y de Google Brain, fusionada con DeepMind en 2023.

El fichaje del talento de estos equipos de referencia ha convertido a la joven fundadora en uno de los casos recientes más notables de emprendedurismo (gestión de nuevos proyectos asumiendo riesgos financieros para transformar ideas en valor económico o social) en inteligencia artificial.

La startup alcanzó notoriedad en septiembre, al anunciar una ronda de financiación semilla de 64 millones de dólares. Según informó la propia empresa, esta inversión acelerará el desarrollo de algoritmos capaces de superar límites matemáticos históricos.

Axiom Math afirmó haber resuelto dos problemas planteados por el matemático Paul Erdős, cuya resolución había escapado a investigadores durante décadas.

Hong ha declarado que el propósito de la empresa atrajo desde el principio a expertos de grandes tecnológicas: “Algo que escuché de algunos de los mejores investigadores y matemáticos que recluté para Axiom es que resolver la superinteligencia matemática será su legado”. Según Hong, la dificultad de los desafíos matemáticos y el enfoque de la empresa funcionan como un imán para talentos destacados.

Quienes son los talentos tecnológicos de Axiom

El avance de la inteligencia
El avance de la inteligencia artificial aplicada a las matemáticas redefine el talento que buscan las empresas tecnológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los integrantes del equipo se encuentran nombres como Shubho Sengupta, quien ocupa el cargo de director de tecnología de Axiom; además de Francois Charton, Aram Markosyan y Hugh Leather, todos con trayectoria previa en Meta. Hong también sumó al matemático Ken Ono, que se desempeñó como su profesor y ahora es parte de la compañía.

El laboratorio FAIR, reconocido por sus avances en inteligencia artificial desde Meta, experimentó despidos y la salida de figuras notables como Yann LeCun durante este año. Parte de ese contexto se tradujo en la disponibilidad de talento, que Hong supo canalizar en beneficio de su proyecto.

Diversos factores explican el interés del equipo por unirse a Axiom Math. Según la fundadora, la oportunidad de dejar huella en un campo complejo fue crucial, igual que el potencial de crecimiento a largo plazo.

Hong relató que cuando comenzó, la oficina era solo una mesa plegable y un sofá prestado. A pesar de la competencia en beneficios y salarios dentro de la industria, el desafío intelectual y la misión innovadora de Axiom resultaron determinantes para sumar a expertos al proyecto.

Carina Hong y su equipo
Carina Hong y su equipo de Axiom Math amalgaman la innovación matemática con inteligencia artificial, marcando un nuevo estándar en la industria y generando oportunidades inéditas para el sector - (Imagen ilustrativa Infobae)

La misión de Axiom Math no se limita al avance teórico. Entre sus objetivos destaca la aplicación de sistemas de razonamiento automático en campos como la verificación de hardware y software, las finanzas cuantitativas y la criptografía.

Resolver problemas matemáticos complejos con inteligencia artificial podría tener impacto en sectores donde la precisión algorítmica es crítica.

El ascenso de empresas como Axiom Math coincide con la visión anticipada por Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien afirmó que nunca fue tan accesible para los jóvenes lanzar una empresa tecnológica, aunque no hayan terminado la universidad.

Según el CEO, el dominio de la inteligencia artificial pronto reemplazará a las competencias técnicas tradicionales en el mercado laboral.

El avance de la inteligencia artificial en campos como las matemáticas refleja un cambio en la naturaleza del talento demandado en el sector.

La historia de Carina Hong y Axiom Math ilustra cómo la combinación de juventud, visión y uso avanzado de inteligencia artificial está redefiniendo el panorama de la innovación matemática y el camino para las nuevas generaciones de emprendedores.

