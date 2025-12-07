Tecno

El metaverso de Meta tendrá cambios después de invertir 70 mil millones de dólares y apostar por la IA

Mark Zuckerberg tendría planes de reducir el presupuesto de Reality Labs y replantear la continuidad de Horizon Worlds y Quest

Meta anuncia recortes drásticos en
Meta anuncia recortes drásticos en el metaverso tras invertir 70.000 millones de dólares sin lograr la adopción esperada.

Meta atraviesa un punto de inflexión trascendental en su estrategia tecnológica. Tras casi cinco años de invertir 70 mil millones de dólares en el desarrollo del metaverso, la compañía anunció recortes drásticos en este proyecto.

Una modificación que evidencia cómo las promesas iniciales han dado paso a una realidad mucho más austera y llena de matices. Además, del fuerte impacto que ha tenido la inteligencia artificial en los proyectos y el recibimiento del mercado.

Cómo fue la transformación de Facebook a Meta

En 2021, Mark Zuckerberg sorprendió a la industria global cuando presentó el metaverso como el nuevo horizonte para su compañía. El cambio de nombre de Facebook a Meta fue más que una cuestión estética: implicó una reorientación radical de la misión empresarial.

Los planes de Zuckerberg consistían en construir un ecosistema digital en el que los usuarios pudieran interactuar de manera inmersiva, trabajar, socializar y consumir servicios y productos en entornos completamente virtuales.

El cambio de Facebook a
El cambio de Facebook a Meta marcó una apuesta radical por el metaverso, que no alcanzó las expectativas de usuarios ni de ingresos.

El entusiasmo tras la visión de Zuckerberg se extendió rápidamente entre analistas e inversores. Grayscale, una firma de inversión enfocada en criptomonedas, llegó a calificar al metaverso como una oportunidad de ingresos billonaria.

Incluso gobiernos nacionales, como el de Barbados, inauguraron una embajada en Decentraland, uno de los universos virtuales del metaverso, evidenciando el furor y las expectativas generadas en torno a la iniciativa.

El salto de Meta hacia el metaverso se tradujo en un desembolso millonario. Desde 2021, Reality Labs, la división responsable de los desarrollos de realidad virtual y aumentada, ha acumulado más de 70.000 millones de dólares en pérdidas, según Bloomberg.

Este presupuesto multimillonario se volcó en el desarrollo de entornos virtuales, avatares poco refinados, cascos de realidad virtual de alto costo y plataformas como Horizon Worlds.

La división Reality Labs de
La división Reality Labs de Meta enfrenta una reducción presupuestaria de hasta el 30%, afectando proyectos como Horizon Worlds y Quest.

A pesar del descomunal nivel de gasto, los resultados estuvieron muy lejos de las expectativas originales. Hacia 2022, la base de usuarios de las plataformas principales del metaverso apenas rondaba las decenas, un contraste abrupto con la promesa de una adopción masiva y una disrupción comparable a la de los teléfonos inteligentes en la década de 2000.

Cuáles serán los recortes y cambios en el metaverso de Meta

Los resultados financieros adversos forzaron a Meta a una profunda revisión interna. Según informó Bloomberg, durante recientes sesiones estratégicas en la residencia de Zuckerberg en Hawái, la cúpula ejecutiva de la empresa decidió buscar recortes presupuestarios de al menos el 10% en todas las áreas para 2026.

Sin embargo, el golpe más fuerte recaerá sobre Reality Labs: la división deberá reducir sus gastos hasta en un 30%, cifra que supone entre 4.000 y 6.000 millones de dólares menos para el próximo ciclo.

La medida afecta tanto a la plataforma virtual Horizon Worlds como a la unidad de hardware Quest. No se descartan despidos que podrían comenzar en enero, aunque aún no se han cerrado las cifras definitivas.

La presión financiera y el
La presión financiera y el escepticismo de analistas ponen en riesgo la continuidad de proyectos emblemáticos como Horizon Worlds.

Meta confirmó formalmente esta reducción de recursos en su portafolio, aunque indicó que los ahorros se canalizarán hacia otras áreas futuristas dentro de Reality Labs, especialmente proyectos ligados a gafas inteligentes y wearables con potencia de inteligencia artificial.

La presión sobre los resultados y el escepticismo de los analistas abrieron la puerta a la posibilidad de que Meta cierre por completo proyectos emblemáticos del metaverso, como Horizon Worlds, si el rendimiento no mejora.

Cuál será el papel de la inteligencia artificial en Meta

Mientras el discurso público de Zuckerberg deja de lado referencias al metaverso, Meta se sincroniza con la tendencia de la industria tecnológica: la inversión y el desarrollo de inteligencia artificial. La compañía espera destinar cerca de 72.000 millones de dólares a IA durante este año, cifra que iguala prácticamente las pérdidas acumuladas por el metaverso desde 2021.

El enfoque abarca desde el diseño de modelos generativos avanzados que alimentan chatbots y asistentes conversacionales, hasta la integración de IA en productos de hardware como las gafas Ray-Ban, que triplicaron sus ventas en el último año, según cifras internas.

Meta canalizará los ahorros de
Meta canalizará los ahorros de los recortes en el metaverso hacia el desarrollo de gafas inteligentes y wearables con inteligencia artificial.

Este giro se refleja en la estrategia de recursos humanos y talento: Meta ha contratado a ejecutivos de primera línea en diseño, incluso procedentes de Apple, para potenciar sus apuestas en hardware inteligente y dispositivos de uso cotidiano.

La evaluación pragmática de Meta respecto a sus apuestas de futuro no es aislada. Gigantes como Apple, Amazon, Google y Microsoft revisan sus estrategias para priorizar la IA ante la presión del mercado, mientras todos los proyectos sin una conexión clara con esta tendencia tienden a la reevaluación o cierre.

