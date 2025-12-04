Meta contrata a Alan Dye, vicepresidente de diseño de interfaz de Apple y responsable de Liquid Glass

La nueva incorporación no se limita a Alan Dye. (Composición Infobae: REUTERS/Laure Andrillon / cooperhewitt.org)

Meta ha dado un golpe estratégico al incorporar a Alan Dye, vicepresidente de diseño de interfaz humana en Apple y figura clave detrás de la criticada actualización Liquid Glass. La compañía de Mark Zuckerberg busca aprovechar el talento del ejecutivo para encabezar una nueva división destinada a reinventar sus dispositivos y experiencias con el apoyo de la inteligencia artificial.

Fichaje de Alan Dye: el nuevo impulso de Meta en diseño

La salida de Alan Dye de Apple para incorporarse a Meta, revelada por Bloomberg, marca un cambio medular en el panorama del diseño tecnológico. Dye, quien lideró el equipo responsable del desarrollo de interfaces en Cupertino y fue artífice de Liquid Glass en iOS 26, se sumará al equipo dirigido por Andrew Bosworth en Reality Labs.

La apuesta de Meta consiste en crear una nueva división encargada de fusionar diseño, moda y tecnología para definir la próxima generación de productos. Mark Zuckerberg dijo en una publicación de Threads que este nuevo estudio pretende tratar “la inteligencia como un nuevo material de diseño e imaginar lo que se hace posible cuando es abundante, capaz y centrada en el ser humano”.

Mark Zuckerberg busca aprovechar el talento de Alan Dye para encabezar una nueva división destinada a reinventar sus dispositivos. REUTERS/Dado Ruvic

El papel de Dye estará enfocado en transformar el diseño de dispositivos de Meta mediante la inclusión de funciones de inteligencia artificial que potencien tanto el hardware como el software. El CEO de la compañía enfatiza el objetivo de “elevar el diseño” y crear productos emblemáticos donde ambas áreas se integren sin fisuras.

Liquid Glass y el contexto del cambio

La llegada de Alan Dye a Meta ocurre poco después de una etapa complicada en Apple, marcada por la recepción negativa de Liquid Glass. Esta actualización de la interfaz en iOS 26 introdujo fondos translúcidos y formas onduladas, elementos que complicaron la legibilidad y generaron molestias visuales en usuarios de iPhone.

Los reportes señalaban problemas de claridad y comodidad en los bordes de las aplicaciones, hasta el punto de obligar al equipo a modificar la propuesta en una actualización posterior.

Alan Dye fue vicepresidente de diseño de interfaz humana de Apple y uno de los responsables de Liquid Glass. (appleworld.today)

Mientras el mercado tecnológico ponía el foco en las mejoras que aportaba la inteligencia artificial, Apple optó por una transformación visual que terminó apartándose de los estándares de funcionalidad y estética propios de la marca. Dye buscó eliminar barreras entre hardware y software, aunque el resultado no cumplió con las expectativas.

Meta refuerza su plantilla creativa tras sumar a directivos de Apple

La nueva incorporación no se limita a Alan Dye. Junto a él, Meta ha fichado a Billy Sorrentino, también pieza clave en el equipo de diseño de Apple, quien se integrará a la nueva división bajo la dirección de Dye. Esta apuesta por talento procedente de Cupertino busca acelerar la integración de procesos creativos y técnicos en la próxima oleada de productos Meta.

El propio Zuckerberg enfatizó “hacer cada interacción reflexiva, intuitiva y construida para servir a la gente” como propósito central de este nuevo enfoque interdisciplinario.

Meta ha fichado a Billy Sorrentino, también pieza clave en el equipo de diseño de Apple. REUTERS/Carlos Barria

Meta incorpora al ingeniero de IA que Apple había elegido para desarrollar la nueva Siri

La competencia por captar talento en IA ha escalado a una confrontación abierta entre las principales empresas tecnológicas. Meta, dirigida por Mark Zuckerberg, continúa fortaleciendo su equipo de IA mediante la incorporación de expertos destacados, varios de ellos procedentes de Apple. Durante las últimas semanas, la firma de Cupertino perdió a otra figura clave que había sido recientemente nombrada en un puesto de liderazgo.

El movimiento más reciente involucra a Ke Yang, seleccionado hace pocas semanas como responsable del proyecto “Respuestas”, un modelo de lenguaje orientado a potenciar Siri y Safari. Poco tiempo después de asumir el cargo, Yang fue reclutado por Meta para unirse a su división de inteligencia artificial, de acuerdo con información de Bloomberg.

Esta incorporación se suma a otros casos similares que han generado inquietud dentro de Apple. En solo unos meses, más de diez ingenieros con experiencia en inteligencia artificial dejaron la compañía, algunos tras firmar contratos millonarios con Meta.