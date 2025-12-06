Este videojuego fue anunciado y cancelado en solo 24 horas tras ser acusado de usar IA

POSTAL: Bullet Paradise fue cancelado por supuesto uso de IA.

La editora Running With Scissors confirmó la cancelación del videojuego POSTAL: Bullet Paradise, apenas un día después de anunciarlo oficialmente, a raíz de una ola de críticas de la comunidad que cuestionó el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en distintos elementos del proyecto. La compañía señaló que la decisión busca preservar la reputación de la marca POSTAL y responder de manera directa a las preocupaciones de los jugadores.

Según detalló la empresa, el proyecto no continuará en desarrollo debido a que parte del contenido identificado por los usuarios habría sido producido con IA, lo que generó un rechazo inmediato entre los seguidores de la franquicia, conocida por su estilo transgresor y su vínculo histórico con la comunidad que la impulsa. Running With Scissors indicó que su papel en este caso era exclusivamente el de editora y que la medida se tomó después de evaluar el impacto que la controversia podría tener en la identidad del sello.

Un anuncio que duró solo 24 horas

POSTAL: Bullet Paradise había sido presentado como un nuevo spin-off de la serie, diseñado bajo el formato “bullet-heaven”, un género centrado en combates multitudinarios y mecánicas de supervivencia ante grandes oleadas de enemigos. El título prometía adaptarse al tono tradicional de la franquicia con humor irreverente, escenarios exagerados y una jugabilidad orientada a la rejugabilidad constante. Entre sus características destacaba un modo cooperativo online, lo que apuntaba a expandir la experiencia multijugador del universo POSTAL.

Sin embargo, tras el anuncio inicial, comenzaron a circular comentarios de jugadores que señalaban similitudes visuales y estilísticas con producciones generadas mediante modelos de IA. La comunidad expresó preocupación por la falta de claridad sobre el proceso creativo detrás del juego, lo que detonó una respuesta rápida por parte de Running With Scissors.

La postura de la compañía

En un comunicado, la editora aseguró que el “fuerte feedback recibido” hacía referencia a “varios elementos del juego generados por IA”, lo cual habría causado “un daño extremo a la marca y la reputación” del estudio. En consecuencia, decidieron detener el proyecto de manera inmediata. La empresa subrayó que históricamente ha mantenido una relación transparente con sus seguidores y que su prioridad es proteger los valores que la identifican.

Asimismo, Running With Scissors declaró que la confianza en el equipo responsable del desarrollo, Goonswarn Games, se había visto afectada. La editora indicó que no puede continuar apoyando un proyecto cuya metodología creativa no se alinea con lo que los fanáticos esperan de una saga con más de dos décadas de trayectoria. Goonswarn Games, por su parte, es un estudio con un catálogo reducido y con poca recepción previa en la industria.

Una comunidad con peso en las decisiones

La saga POSTAL se caracteriza por un vínculo fuerte con su base de jugadores, quienes han impulsado por años la continuidad de la franquicia, a través tanto del apoyo a nuevos lanzamientos como de la creación de mods, contenido adicional y discusiones activas en redes. Running With Scissors destacó que este sentido de comunidad es un factor determinante en sus procesos internos.

“Desde que dimos lugar a Running With Scissors, siempre hemos dicho que nuestros fans son parte del equipo”, recordó la empresa en su mensaje. De acuerdo con la editora, esta filosofía llevó a priorizar la opinión del público por encima de cualquier planificación comercial previa. La cancelación ocurrió en menos de 24 horas, un movimiento poco frecuente en la industria, especialmente en proyectos que ya habían sido anunciados públicamente.

Qué podría venir después

Aunque POSTAL: Bullet Paradise no continuará su desarrollo, Running With Scissors adelantó que la franquicia tiene otros proyectos en marcha y que habrá novedades previstas para 2026 y los años siguientes. No se ofrecieron detalles concretos, pero la empresa invitó a la comunidad a mantenerse atenta a futuros anuncios y reiteró su compromiso de entregar productos alineados con los estándares que esperan los seguidores del universo POSTAL.

La cancelación también refleja un debate mayor dentro de la industria: el uso de inteligencia artificial en la creación de productos digitales y el impacto que puede tener en la percepción de calidad, autenticidad y trabajo creativo humano. A medida que más estudios experimentan con estas herramientas, la reacción del público se ha convertido en un factor determinante para definir hasta qué punto estas tecnologías pueden integrarse sin comprometer la identidad de una marca.

Por ahora, POSTAL: Bullet Paradise quedará como un proyecto truncado que no logró superar la controversia, mientras la editora busca reenfocar sus esfuerzos hacia propuestas que puedan mantener la confianza de una comunidad históricamente participativa.