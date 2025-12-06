Ahora podrás opinar en Google Maps sin mostrar tu nombre: así funciona la nueva opción anónima

Google te permitirá hacer reseñas sin mostrar tu nombre. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google Maps incorporó una nueva función que permite publicar reseñas utilizando un nombre personalizado en lugar del nombre real asociado a la cuenta. La herramienta, disponible desde este mes, busca ofrecer más control sobre la identidad pública de quienes califican restaurantes, hoteles, tiendas o lugares turísticos, sin afectar la autenticidad del sistema de valoraciones.

La opción surge en un contexto en el que millones de personas comparten opiniones sobre servicios y establecimientos a diario, pero muchas prefieren evitar que su identidad quede expuesta en plataformas con alta visibilidad. Con esta actualización, cualquier usuario puede elegir entre mantener su nombre real o utilizar un apodo visible únicamente para el resto de personas que consulten sus reseñas.

Para activar esta función, es necesario ingresar al perfil personal dentro de Google Maps. En la sección Tu perfil, aparece ahora la opción Usar un nombre personalizado. Allí se puede escribir el alias que se desea mostrar en todas las reseñas y valoraciones públicas. El proceso se completa en segundos y no requiere pasos adicionales.

Google Maps busca incentivar a que sus usuarios realicen más reseñas. (Foto: Google Maps)

Este nombre personalizado no reemplaza la identidad real dentro de la cuenta de Google, sino que funciona como una capa de privacidad visible únicamente al publicar opiniones. De esta manera, la plataforma mantiene la trazabilidad interna de cada comentario para detectar contenido inapropiado o actividad sospechosa, sin exponer los datos del usuario ante terceros.

Además del alias, también es posible elegir una imagen de perfil distinta a la utilizada en la cuenta principal. La plataforma permite cargar cualquier ilustración, avatar o fotografía que no revele el rostro, lo que refuerza aún más la privacidad del perfil público.

Una herramienta pensada para fomentar la participación

Google Maps se apoya en su comunidad de usuarios activos para mantener actualizada la información sobre establecimientos en todo el mundo. Desde el horario de atención hasta la calidad del servicio o la experiencia general, las reseñas forman parte central del ecosistema de la plataforma.

La posibilidad de publicar opiniones con un nombre personalizado busca incentivar la participación de quienes desean opinar sin dejar expuesta su identidad. Según Google, esta función responde a un comportamiento creciente: un número significativo de usuarios prefiere mantener separada su presencia digital personal de sus actividades en servicios públicos de reseñas.

Usuarios de Google Maps podrán usar apodos para dejar reseñas anónimas.

La compañía señala que el uso de alias puede aumentar el número de aportes, especialmente en categorías sensibles como servicios médicos, trámites públicos o situaciones en las que el usuario podría sentirse incómodo revelando su nombre completo.

Cómo funciona el control contra reseñas falsas

Si bien la opción de anonimizar el nombre visible podría aumentar el riesgo de abuso, Google mantiene mecanismos de seguridad internos para monitorear la actividad. Todas las reseñas continúan vinculadas a la cuenta real del usuario, aunque los demás no puedan verla.

La plataforma utiliza sistemas automáticos y manuales para identificar comportamientos inusuales, reseñas repetitivas, contenido ofensivo o publicaciones sospechosamente coordinadas. De esta forma, se busca evitar que la función se convierta en una vía libre para la difusión de contenido falso o malicioso.

Google permitirá las reseñas anóminas.

Google también mantiene políticas claras sobre reseñas fraudulentas, campañas organizadas o intentos de manipulación de calificaciones, con sanciones que pueden incluir desde la eliminación del contenido hasta la suspensión de la cuenta.

Un cambio simple que responde a nuevas necesidades digitales

La actualización refuerza la tendencia general de la industria tecnológica hacia brindar más opciones de privacidad. En un entorno donde la presencia digital es cada vez más amplia, muchos usuarios buscan limitar la exposición innecesaria de sus datos personales, especialmente al interactuar públicamente con plataformas masivas.

En este caso, Google ofrece una solución intermedia: proteger el nombre real sin afectar la fiabilidad del sistema. La función se integra de forma discreta y no modifica el funcionamiento general del mapa ni las recomendaciones, pero sí otorga un mayor margen de control sobre la identidad pública del usuario.

Con esta implementación, Google Maps apunta a un ecosistema más seguro y flexible, donde las personas pueden seguir aportando información útil sin comprometer su privacidad. La actualización ya se encuentra disponible para todos los usuarios, tanto en Android como en iOS, y puede activarse desde la configuración del perfil.