¿El uso de griefbots puede ayudar a las personas que atraviesan procesos de duelo?

Los griefbots, chatbots de inteligencia artificial, ofrecen apoyo emocional a personas en duelo mediante simulaciones de seres queridos fallecidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de griefbots, chatbots impulsados por inteligencia artificial que simulan conversaciones con personas fallecidas, mostró potencial para apoyar a quienes atraviesan procesos de duelo, según un estudio reciente citado por Scientific American. Aunque estos sistemas pueden ofrecer beneficios emocionales, especialistas advierten sobre riesgos y controversias en torno a su impacto psicológico.

Qué son los griefbots y cómo funcionan

Los griefbots, conocidos también como “fantasmas digitales”, “deadbots” o “constructos interactivos de personalidad de los muertos”, son aplicaciones de IA generativa diseñadas para permitir a los usuarios interactuar con simulaciones digitales de personas fallecidas.

Estas simulaciones se crean con datos como correos electrónicos, mensajes de texto, descripciones de personalidad y archivos multimedia, con la meta de generar respuestas que imiten el estilo y la personalidad del ser querido ausente.

Un estudio de la Universidad de Kent y la Universidad de Memphis destacó los beneficios terapéuticos de los griefbots en el proceso de duelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de estos bots se apoya en modelos de lenguaje de gran escala, similares a los que impulsan plataformas como ChatGPT. Así, analizan y predicen patrones de conversación tras procesar grandes volúmenes de texto.

Empresas en Asia, Europa y América del Norte incorporaron servicios de griefbots, mientras que algunas personas adaptan aplicaciones como Replika o Character.ai para crear sus propios “fantasmas digitales”.

Beneficios terapéuticos identificados por el estudio

Un estudio dirigido por Anna Xygkou, de la Universidad de Kent, y Robert Neimeyer, profesor en la Universidad de Memphis, analizó el impacto de los griefbots en individuos en duelo. Según Scientific American, se realizaron entrevistas en profundidad a 10 personas que utilizaron estos sistemas tras perder a alguien cercano.

Los resultados mostraron que los griefbots ayudaron a los usuarios a procesar el dolor de formas que el entorno social no siempre posibilita. “La sociedad no tolera bien el duelo”, explicó uno de los entrevistados, quien valoró que el bot no mostrara impaciencia ni impusiera plazos para superar la pérdida.

La especialista Xygkou comentó en Scientific American que, en comparación con amigos cercanos, los griefbots recibieron mejor valoración por parte de los usuarios, al permitir la expresión de emociones sin temor al juicio ajeno ni a sobrecargar a otros.

Contrario a lo anticipado, el uso de griefbots no condujo al aislamiento social. Por el contrario, los participantes manifestaron sentirse más capaces de sostener sus relaciones habituales, sin miedo a incomodar a quienes los rodean. El estudio concluyó que estos sistemas, como complemento terapéutico, facilitaron la transición del duelo hacia la aceptación.

El uso de griefbots no condujo al aislamiento social, sino que facilitó la expresión emocional y el mantenimiento de relaciones habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y advertencias de los expertos

A pesar de los beneficios detectados, los especialistas consultados por Scientific American instaron a la cautela. Mary-Frances O’Connor, profesora de psicología clínica en la Universidad de Arizona, advirtió que el cerebro humano tiende a mantener la idea de la eternidad de los vínculos importantes, lo que puede dificultar la aceptación de la muerte. El problema, según O’Connor, es que los griefbots podrían hacer que el pasado resulte excesivamente atractivo, entorpeciendo el proceso natural de duelo.

Neimeyer explicó en el informe que entre el 7 y el 10% de quienes están en duelo poseen un estilo de apego ansioso, condición que los hace propensos a relaciones adictivas con estas tecnologías.

La profesora O’Connor añadió que quienes se encuentran en las primeras fases de duelo, cuando la sensación de presencia del ser amado es intensa, corren un mayor riesgo de confundir la simulación con la realidad, sobre todo si las empresas fomentan la interacción continua.

Los especialistas coincidieron en que todavía no es posible saber cuáles serán los efectos a largo plazo en diferentes personalidades y contextos culturales. Algunos académicos sugirieron regular estos sistemas como dispositivos médicos y permitir su uso únicamente bajo supervisión profesional.

Expertos sugirieron regular los griefbots como dispositivos médicos y recomendaron su uso bajo supervisión profesional para evitar efectos adversos (Imagen Ilustrativa Imagen)

Casos con aplicaciones creativas recientes

El potencial creativo de los griefbots se observa en casos como el de la familia de Chris Pelkey. Tras su asesinato, familiares y un socio crearon un avatar digital empleando IA generativa, aprendizaje profundo y reconocimiento facial.

En una audiencia judicial en Arizona, el avatar de Pelkey leyó una declaración de perdón al culpable de su muerte, texto escrito por su hermana Stacey Wales, quien buscó reflejar el carácter compasivo de su hermano.

Wales relató en Scientific American que crear el avatar implicó una profunda reflexión sobre la voz, personalidad y creencias de Pelkey, lo que resultó una experiencia significativa para la familia. La madre del fallecido, aunque al principio se sintió desconcertada, terminó apreciando el video y asegura que lo ve con frecuencia.

La interacción con griefbots permitió a otros usuarios expresar sentimientos o resolver asuntos pendientes con sus seres queridos, en un entorno donde se combinan elementos de juego, creatividad e introspección.

El caso de Chris Pelkey mostró el potencial creativo de los griefbots, al permitir que un avatar digital lea mensajes en audiencias judiciales (REUTERS)

Perspectivas futuras y reflexiones de especialistas

Expertos como Amy Kurzweil y el filósofo Daniel Story afirman que la relación con los griefbots se asemeja a la que se establece con personajes ficticios: los usuarios son conscientes de que no son reales, pero las emociones que despiertan pueden ser auténticas y valiosas.

El desarrollo de estos sistemas abre nuevas posibilidades para acompañar a quienes transitan el duelo y explorar la memoria de los seres queridos, aunque también demanda prudencia y supervisión. Como concluyó el artículo Scientific American, el desafío será equilibrar la creatividad y el apoyo que ofrecen estas herramientas con la cautela necesaria.