Tecno

Elon Musk propone usar robots humanoides para acabar con los robos y otros delitos

El fundador de Tesla planteó que su robot Optimus podría actuar como supervisor individual para personas sentenciadas, reemplazando la reclusión tradicional

Guardar
Elon Musk propone acabar con
Elon Musk propone acabar con los robos usando su robot Optimus. (YouTube Joe Rogan Experience)

Elon Musk volvió a generar debate al plantear un sistema alternativo al modelo penitenciario tradicional basado en el uso de robots vigilantes. Durante una reunión con accionistas de Tesla, el empresario aseguró que su robot humanoide Optimus podría convertirse en un “supervisor personal” para personas que han cometido delitos.

De esta manera, el empresario busca reemplazar la reclusión física por un seguimiento continuo asistido por inteligencia artificial. La propuesta, aún sin detalles técnicos, económicos o legales, abrió una nueva discusión sobre el uso de la robótica en tareas de control social.

Musk explicó que cada persona sentenciada podría recibir un Optimus asignado, encargado de monitorear sus movimientos y evitar que participe en nuevas actividades delictivas. Según él, este acompañamiento constante representaría una alternativa más “humana” que el encarcelamiento, además de un sistema potencialmente más seguro gracias a los avances en automatización e IA.

En lugar de mandar a
En lugar de mandar a un ladrón a la prisión, Elon Musk propone que sean vigilados por un Optimus. REUTERS/Brendan McDermid

La iniciativa fue presentada de manera general durante el encuentro con inversores y no incluyó especificaciones sobre funcionamiento, operatividad o marco regulatorio. Musk tampoco detalló cómo se definirían los protocolos de actuación del robot, cuál sería el grado de libertad del individuo vigilado ni qué tipo de información recopilaría la máquina durante el seguimiento diario.

Asimismo, no se explicó cómo se garantizaría la privacidad, quién administraría la infraestructura tecnológica o qué entidad asumiría los costos de fabricación, supervisión y mantenimiento. El uso de robots como agentes de control plantea múltiples desafíos legales.

En primer lugar, no está claro si un robot podría actuar como autoridad en contextos de supervisión judicial o qué mecanismo se aplicaría para determinar responsabilidades ante posibles errores. Las dudas también alcanzan a la fiabilidad del hardware y del software de los Optimus, considerando que cualquier fallo podría derivar en situaciones de riesgo. Además, no se han mencionado evaluaciones sobre cómo afectaría este sistema a la reinserción social o a los procesos de rehabilitación tradicionales.

Elon Musk se ha caracterizado
Elon Musk se ha caracterizado por sus polémicas soluciones sociales. REUTERS/Daniel Cole

A pesar de la falta de definiciones, la propuesta se suma a otras ideas recientes de Musk que han involucrado inteligencia artificial y robótica en soluciones para problemas sociales. En semanas anteriores, el empresario ya había generado controversia al plantear mecanismos tecnológicos para abordar la pobreza, lo que provocó críticas por parte de especialistas y usuarios en redes sociales.

Su visión, centrada en la automatización y la sustitución de sistemas convencionales, continúa alimentando discusiones sobre la ética y los límites de la tecnología en ámbitos sensibles.

El robot Optimus, presentado públicamente por Tesla como un asistente humanoide orientado a tareas físicas, aún se encuentra en fase de desarrollo. La compañía ha mostrado avances en movilidad, manipulación de objetos y coordinación, pero no ha revelado funciones específicas relacionadas con la vigilancia o el monitoreo de personas. La ausencia de estas capacidades confirmadas aumenta las incertidumbres sobre la viabilidad de la propuesta.

El robot Optimus aún se
El robot Optimus aún se encuentra en fase de desarrollo, aunque ya hay varios prototipos. (Tesla)

Expertos en tecnología y políticas públicas señalan que cualquier intento de implementar robots en contextos judiciales requeriría marcos legales estrictos y estudios de impacto social. Subrayan que introducir máquinas en roles de supervisión podría modificar profundamente la relación entre el Estado, la tecnología y los derechos individuales.

Por ahora, la iniciativa de Musk no ha sido presentada como proyecto formal ni cuenta con respaldo institucional. Sin embargo, su difusión ha reavivado el debate sobre cómo los líderes tecnológicos imaginan el futuro de sectores tan sensibles como el penal y cuál debería ser el límite entre innovación y responsabilidad social.

Con el avance acelerado de la inteligencia artificial, las propuestas que combinan automatización y control seguirán en el centro de la conversación pública, especialmente cuando provienen de figuras con la influencia del CEO de Tesla.

Temas Relacionados

Elon MuskRobotOptimusLo último en tecnología

Últimas Noticias

La última versión de WhatsApp para Windows incrementó de forma notable el uso de memoria RAM: esta es la razón

La nueva versión de WhatsApp para Windows reemplaza la app nativa por un contenedor web que dispara el uso de RAM y afecta el rendimiento general

La última versión de WhatsApp

Nuevos regalos en Epic Games Store: tres juegos disponibles sin costo hasta el 20 de noviembre de 2025

La tienda digital habilitó tres nuevos juegos gratuitos que podrán reclamarse hasta el 20 de noviembre y quedar guardados para siempre en la biblioteca del usuario

Nuevos regalos en Epic Games

Qué hacer cuando se caen las flores de la orquídea, según la IA

Con el paso del tiempo, es normal que estas plantas pierdan sus flores de manera natural, por lo general después de siete u ocho semanas

Qué hacer cuando se caen

Modo ‘Las guerreras K-pop’ en WhatsApp: cómo activarlo en noviembre 2025

Los usuarios pueden ajustar el tono de las notificaciones con la canción ‘Golden’ o generar chatbots con IA inspirados en los personajes de la película como Rumi o Juni

Modo ‘Las guerreras K-pop’ en WhatsApp:

Qué significa tener la lengua de suegra en casa, según la IA

En el feng shui, esta planta se asocia con la protección del hogar y la canalización de energía positiva

Qué significa tener la lengua
DEPORTES
Lanús y Atlético Tucumán abren

Lanús y Atlético Tucumán abren la última jornada del Torneo Clausura

Challenger de Montevideo: Román Burruchaga sorprendió a Mariano Navone en el duelo de argentinos y se metió en semifinales

Eliminatorias de Europa: Croacia selló su clasificación al Mundial 2026 y dos potencias quedaron a un solo paso

Insólita escena en la Euroliga: un entrenador vio la sala de prensa vacía y dio la conferencia “más corta de la historia”

Argentina tuvo un día perfecto en la Billie Jean King Cup: venció 3-0 a Eslovaquia y se acerca a la clasificación

TELESHOW
El duro ida y vuelta

El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pase de factura

Tras su internación, Martín Ortega reapareció en el cumpleaños de su hermana Rosario

La expareja de un jugador de la Selección Argentina confirmó su relación con Grego Rossello

Se filtraron las primeras imágenes de la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini

La historia de la canción que Javier Calamaro le escribió a su padre y grabó con su hermano Andrés: “Un desahogo”

INFOBAE AMÉRICA

“Forjar profesionales con visión implica

“Forjar profesionales con visión implica cultivar el arte y la resiliencia”: Una gala sinfónica celebra la integración de cultura y educación

Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados

La ONU denunció los asesinatos masivos, torturas y violaciones perpetrados por los paramilitares FAR en Sudán

Qué significa que el secreto del ARN de un mamut lanudo haya salido a la luz

Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos en medio de un frágil alto el fuego