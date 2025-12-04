Tecno

TikTok lanza ‘Nearby Feed’, una nueva forma de encontrar restaurantes, planes turísticos y más

La plataforma incorpora una herramienta que adapta el contenido a la ubicación y preferencias

La nueva función permite personalizar
La nueva función permite personalizar las recomendaciones según la localización y los intereses para conocer lugares destacados y creadores del área. (Reuters)

TikTok anunció el lanzamiento de Nearby Feed, una nueva función que facilita el descubrimiento de restaurantes cercanos, planes turísticos y negocios locales en el entorno inmediato. De esta manera, la aplicación apuesta por una interacción más robusta entre los usuarios de cada ciudad.

Esta herramienta, que ha comenzado a implementarse en Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, busca transformar la manera en que las personas encuentran lugares y servicios próximos a través de la plataforma.

La función Nearby Feed ofrece una experiencia más localizada dentro de TikTok, permitiendo a los usuarios explorar lo que sucede a su alrededor. Desde la búsqueda de creadores locales y sitios de moda hasta la visualización de momentos cotidianos que reflejan la vida en la comunidad, la herramienta amplía las posibilidades de interacción con el entorno.

Nearby Feed solo muestra publicaciones
Nearby Feed solo muestra publicaciones públicas recientes y ofrece a los creadores la opción de etiquetar comercios o atractivos locales. (Reuters)

Al acceder a la pestaña correspondiente en la pantalla principal de la aplicación, los usuarios pueden ver contenido adaptado a su ubicación, intereses y la actualidad de las publicaciones.

Cómo aprovechar Nearby Feed

El funcionamiento de Nearby Feed se basa en la ubicación del usuario, el tema del contenido y la fecha de publicación. Los usuarios pueden optar por compartir información más precisa sobre su localización para recibir recomendaciones más relevantes.

Asimismo, la plataforma permite modificar la ubicación manualmente, lo que resulta útil para quienes planean viajes o desean investigar sobre otras ciudades o regiones. Solo las publicaciones públicas realizadas en los últimos 90 días aparecen en esta sección, y los creadores pueden etiquetar lugares o servicios para aumentar la visibilidad de sus contenidos en áreas específicas.

Negocios, instituciones culturales y emprendedores
Negocios, instituciones culturales y emprendedores pueden incrementar su visibilidad y atraer más visitantes mediante contenidos orientados a la comunidad. (TikTok)

El impacto de esta función se extiende tanto a los usuarios como a los negocios locales. Para los primeros, representa una vía sencilla para descubrir lugares como nuevos restaurantes, actividades turísticas y servicios en su entorno. Para los comercios, instituciones culturales y creadores locales, Nearby Feed incrementa la visibilidad y fomenta la interacción directa con potenciales clientes.

Un estudio reciente indica que el 46% de los usuarios de TikTok en Reino Unido han visitado un comercio, restaurante o atracción local tras verlo en la plataforma, lo que evidencia el potencial de la herramienta para impulsar la economía local y el tráfico presencial.

Cuidado de la privacidad

En cuanto a la privacidad, TikTok ha establecido que el uso de la ubicación es completamente opcional y puede gestionarse fácilmente desde la configuración de la aplicación. Solo los usuarios mayores de 18 años pueden acceder a esta función, y la plataforma garantiza que la información de localización solo se utiliza cuando la aplicación está activa.

TikTok asegura que la activación
TikTok asegura que la activación de la localización es voluntaria y que la privacidad y control de los usuarios son aspectos centrales en Nearby Feed. (TikTok)

En tanto, las cuentas privadas o las publicaciones restringidas a amigos o al propio usuario quedan excluidas de la sección Nearby Feed, reforzando el control sobre la visibilidad del contenido.

La introducción de Nearby Feed forma parte de la estrategia de TikTok para fortalecer la conexión entre las comunidades y su entorno, facilitando el acceso a experiencias y servicios locales. Al integrar nuevas capacidades, la plataforma busca enriquecer la experiencia de descubrimiento y creatividad, manteniendo como prioridad la transparencia, la elección del usuario y la protección de la privacidad.

