Se acabó el teletrabajo en Instagram: ahora los empleados deben cumplir horas en oficina

El retorno a la oficina supone un reto para los colaboradores de Instagram. (Composición Infobae: REUTERS/Elizabeth Frantz / Imagen Ilustrativa Infobae)

Instagram, la popular plataforma de contenido visual perteneciente a Meta, es protagonista de un cambio en las políticas laborales tras la pandemia. Aunque el teletrabajo se consolidó en sectores tecnológicos y digitales gracias al impulso durante la crisis sanitaria, permitiendo mantener la productividad en circunstancias excepcionales, la tendencia empieza a revertirse.

Cada vez más empresas de gran tamaño están exigiendo el retorno a las oficinas, argumentando que el trabajo presencial fomenta la colaboración, el aprendizaje y la creatividad. En este contexto, Instagram ha anunciado que, a partir de febrero de 2026, sus empleados deberán asistir presencialmente a la oficina los cinco días de la semana.

Motivos de Instagram para dejar atrás el teletrabajo

De acuerdo con un memorando interno citado por Business Insider, Adam Mosseri, director de Instagram, defiende que el entorno presencial amplía las capacidades creativas y colaborativas del equipo. Sostiene que “somos más creativos y colaborativos cuando estamos juntos en persona”, poniendo como ejemplo el desempeño del equipo presencial en las oficinas de Nueva York.

Instagram, la popular plataforma de contenido visual perteneciente a Meta, es protagonista de un cambio en las políticas laborales tras la pandemia. REUTERS/Dado Ruvic

Mosseri explica que el trabajo cercano acelerará los procesos creativos y reducirá el tiempo invertido en reuniones innecesarias, permitiendo así que los empleados centren su energía en “crear excelentes productos, no en prepararse para reuniones”.

El objetivo declarado es movilizar los recursos de Instagram para afrontar un año intenso de competencia en el sector, impulsando a la plataforma mediante “creatividad, audacia y destreza”.

En un contexto donde otras compañías, como JPMorgan en el sector financiero, también recuperan el trabajo presencial, la decisión de Instagram refleja la presión creciente por maximizar la eficiencia y la innovación frente al auge de la competencia digital.

Mosseri explica que el trabajo cercano acelerará los procesos creativos y reducirá el tiempo invertido en reuniones innecesarias. (Composición Infobae: REUTERS/Elizabeth Frantz / Francis Mascarenhas)

Sin embargo, el retorno a la oficina supone un reto para colaboradores que habían reorganizado sus vidas para compaginar el antiguo modelo laboral con la conciliación familiar.

Un giro en la cultura laboral del sector tecnológico

La decisión de Instagram marca el retorno al trabajo tradicional para muchos empleados acostumbrados a la flexibilidad del teletrabajo, una modalidad que facilitaba el balance entre vida personal y profesional.

Ahora, con la industria enfocada en potenciar la creatividad y la competitividad, trabajadores y empresas deberán adaptarse a una rutina que muchos consideraban superada, reflejando una tendencia general en el sector tecnológico hacia la presencialidad y la búsqueda de diferenciación a través del trabajo colaborativo.

Según el director de Instagram, somos más creativos y colaborativos cuando estamos juntos en persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras tecnológicas también exigen el retorno presencial de sus empleados

Empresas como Microsoft y Dell están solicitando a sus empleados que dejen el teletrabajo y regresen a la oficina. Según datos recabados por el grupo de expertos Work Forward, actualmente se exige un 12% más de presencia en las oficinas respecto a los niveles observados a principios de 2024, tras analizar políticas internas de unas 9.000 organizaciones.

Pese a este impulso hacia el modelo presencial, en Estados Unidos las personas siguen trabajando desde casa aproximadamente una cuarta parte del tiempo, cifra que no ha variado mucho desde 2023. Así lo señala Nicholas Bloom, economista de Stanford, quien participa en una encuesta mensual desde 2020 en la que indaga a 10.000 estadounidenses sobre sus hábitos laborales, tal como lo recoge The Wall Street Journal.

Empresas como Microsoft y Dell están solicitando a sus empleados que dejen el teletrabajo y regresen a la oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del ímpetu de compañías importantes como Microsoft y Paramount por reforzar la presencialidad, muchos trabajadores estadounidenses se resisten a abandonar el trabajo remoto. Las razones principales tienen que ver con el aprecio por la flexibilidad, la disminución del tiempo en desplazamientos y la facilidad para equilibrar la vida personal y profesional.

Incluso, una parte considerable de los gerentes prefiere mantener un modelo híbrido para retener a los empleados, sobre todo en un contexto donde la confianza del consumidor está baja y la economía se muestra inestable, lo que hace que la imposición de más días en la oficina genere descontento y dudas tanto en trabajadores como en líderes de equipos.