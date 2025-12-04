Tecno

Jeff Bezos y Lauren Sánchez donan millones de dólares para ayudar a familias sin hogar en Estados Unidos

La presentadora de TV y el fundador de Amazon explican que estas ayudas se distribuyen a través de sus fundaciones

Guardar
Sánchez subraya que este esfuerzo
Sánchez subraya que este esfuerzo busca paliar la situación de miles de hogares afectados por la precariedad habitacional. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane / Imagen Ilustrativa Infobae)

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, una de las parejas más influyentes y filantrópicas de Estados Unidos, han anunciado una donación de 102 millones de dólares repartida entre más de 30 organizaciones benéficas de todo el país, como parte de su iniciativa navideña. El objetivo es apoyar a familias sin hogar en Norteamérica y ofrecerles mayor estabilidad, reafirmando su compromiso a largo plazo con la acción social y la lucha contra la pobreza.

Iniciativas filantrópicas de Jeff Bezos y el impacto social de las donaciones

Según lo compartido por Lauren Sánchez en redes sociales, ella y Bezos tienen la visión de que “ningún niño debería dormir en la calle”. La presentadora y el fundador de Amazon explican que estas ayudas se distribuyen a través de las fundaciones Bezos Earth Fund y Bezos Day One Fund, con la participación de “32 organizaciones de todo el país que ayudan a familias sin hogar”.

Sánchez subraya que este esfuerzo busca paliar la situación de miles de hogares afectados por la precariedad habitacional y reconoce la labor específica de entidades como Community of Hope: “La fuerza y el amor de esta comunidad es increíble”.

Jeff Bezos es un reconocido
Jeff Bezos es un reconocido empresario y visionario estadounidense, ampliamente conocido por ser el fundador de Amazon. REUTERS/Remo Casilli

El compromiso de la pareja con las causas sociales no es reciente, ya que, según palabras de la propia Sánchez, llevan ya ocho años apoyando a 32 organizaciones. Este trabajo se ha documentado a través de imágenes y visitas directas a beneficiarios, lo que refuerza el aspecto humano y cercano de las iniciativas.

De cara al futuro, tanto Bezos como Sánchez subrayan que su acción filantrópica continuará y crecerá: “Esto es solo el comienzo. Es un compromiso de 2 mil millones de dólares, así que seguiremos haciéndolo”. Con un grupo de asesores locales que conoce las necesidades reales de las comunidades, planean extender estas donaciones a los 50 estados de EE. UU.

Una visión de filantropía con enfoque en resultados y colaboración local

El enfoque de Bezos y Sánchez se articula en torno a la colaboración directa con quienes trabajan día a día en el terreno, utilizando el conocimiento de asesores locales para optimizar el alcance y la eficacia de las donaciones. Esta estrategia permite dirigirse de forma específica a las necesidades de cada comunidad, adaptándose a los retos y problemas particulares que afectan a las familias sin hogar en Estados Unidos.

Tanto Bezos como Sánchez subrayan
Tanto Bezos como Sánchez subrayan que su acción filantrópica continuará y crecerá. EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

La iniciativa de este año se suma a un compromiso global de 2 mil millones de dólares, en el que la labor conjunta de la pareja y la red de organizaciones asociadas busca marcar una diferencia real y duradera en la vida de personas vulnerables, especialmente durante la temporada navideña.

Jeff Bezos: el empresario detrás de Amazon, Blue Origin y The Washington Post

Jeff Bezos es un reconocido empresario y visionario estadounidense, ampliamente conocido por ser el fundador de Amazon, una de las tiendas en línea más grande del mundo. Nacido en 1964 en Albuquerque, Nuevo México, Bezos estudió ingeniería eléctrica y computación en la Universidad de Princeton antes de iniciar una carrera en el sector financiero, que luego dejaría para apostar por el incipiente comercio electrónico en los años noventa.

El objetivo de Jeff Bezos
El objetivo de Jeff Bezos y su esposa es apoyar a familias sin hogar en Norteamérica y ofrecerles mayor estabilidad. REUTERS/Manuel Silvestri

En 1994 fundó Amazon, que inicialmente funcionaba como una librería en línea y rápidamente se expandió hacia otros sectores, transformándose en un gigante global del comercio digital, tecnología en la nube y logística. Además de Amazon, Bezos es propietario de Blue Origin, una empresa dedicada a la exploración y el desarrollo espacial cuyo objetivo es hacer posible la vida fuera de la Tierra.

En 2013, sumó a su lista de negocios The Washington Post, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos. Estas compañías lo han consolidado como una de las figuras más influyentes de la innovación y la economía global.

Temas Relacionados

Jeff BezosLauren SánchezNavidadDonaciónLo último en tecnología

Últimas Noticias

Dónde ver online el sorteo del Mundial 2026 y por qué Xuper TV o Magis TV no son una opción segura

La FIFA habilitará una plataforma oficial y gratuita para disfrutar de la designación de los grupos para la Copa del Mundo

Dónde ver online el sorteo

WhatsApp: por qué veo un mensaje sobre el cierre de sesión de mi cuenta

Es un aviso que puede advertir sobre un posible ciberataque dirigido a registrar la cuenta con el mismo número telefónico en otro dispositivo. La aplicación de Meta enfatiza no compartir el código de verificación a extraños

WhatsApp: por qué veo un

‘Estado de fuga 1986′: todo sobre la nueva serie de Netflix inspirada en la masacre de Pozzetto

Este thriller psicológico, protagonizado por Andrés Parra y José Restrepo, explora la relación entre dos amigos atravesados por la oscuridad, trastornos de salud mental y secretos

‘Estado de fuga 1986′: todo

Webtoons: estas son las historietas digitales más populares para leer el fin de semana

Algunas de las historias han sido llevadas a la pantalla chica o al cine como el caso de las series de True Beauty o Solo Leveling

Webtoons: estas son las historietas

Estudio reveló que el trabajo remoto hace más felices a las personas: por qué

Investigación destaca que la eliminación de traslados y la gestión eficiente del tiempo permiten adoptar hábitos más sanos, como una mejor alimentación y mayor descanso, incrementando la satisfacción personal y profesional

Estudio reveló que el trabajo
DEPORTES
El recuerdo de Luján a

El recuerdo de Luján a Santiago Fredes, el joven DT que murió a los 35 años: “No nos entra el dolor en el pecho”

Franco Colapinto, a fondo: el momento más importante de su carrera, de qué se arrepiente y un dato clave con Alpine

La drástica medida que tomó el plantel de Gimnasia a días de jugar el clásico ante Estudiantes por las semifinales del Clausura

La delegación argentina que viajó al sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Washington DC: por qué no estará Messi

El jefe de los árbitros de FIFA explicó los “poderes especiales” que tendría el VAR en el Mundial: “Merece la pena”

TELESHOW
El gesto de China Suárez

El gesto de China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Ternura, familia y paisajes: así fue el cumpleaños de la mamá de Isabel Macedo en Jujuy

Benjamín Vicuña contó la verdad detrás del perfume que lanzó y que Wanda Nara le agradeció en sus redes

El divertido baile de Wanda Nara y Maxi López al ritmo de Sebastián Yatra: “Yo no sé cómo regresar”

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

INFOBAE AMÉRICA

Israel envió una delegación a

Israel envió una delegación a El Cairo para acelerar la recuperación de los restos del último rehén en manos de Hamas

Ruanda y el Congo firmaron un acuerdo de paz junto a Trump mientras persisten los combates en el este africano

El arte de decir “no”: cómo los límites asertivos previenen el estrés y la fatiga crónica

Científicos crean mini pulmones en laboratorio para agilizar la investigación de enfermedades respiratorias

Los gobiernes de Israel y El Líbano retomarán conversaciones directas en plena escalada en la frontera sur