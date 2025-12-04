Google elimina su app del clima en Android: la previsión del tiempo ahora estará integrada en la búsqueda

Google elimina la app de Clima en Android para centrarse en su buscador. Foto: Andina

Google prepara un cambio significativo para los usuarios de Android. La tradicional experiencia de consulta del clima dejará de funcionar como una aplicación independiente y pasará a integrarse por completo en Google Search. Esta transición, que ya comenzó a aplicarse de forma progresiva, marca el final de un formato que acompañó durante años a millones de personas que consultaban el pronóstico desde un acceso directo en la pantalla de inicio.

La compañía decidió centralizar la información meteorológica en su buscador, aprovechando la nueva interfaz que fue rediseñada recientemente y que ahora incorpora herramientas actualizadas, una presentación más clara y el soporte directo de su modelo de inteligencia artificial orientado a la predicción del clima. Con ello, la empresa busca unificar la experiencia, evitar el mantenimiento de aplicaciones paralelas y asegurar actualizaciones más constantes.

Hasta ahora, quienes no contaban con un teléfono Pixel accedían al pronóstico utilizando un acceso directo a Google Search que simulaba funcionar como una aplicación. Este método mostraba una interfaz adaptada con datos clave, como estado del tiempo, temperatura, sensación térmica y el conocido personaje Froggy en primer plano.

Acceso directo a la búsqueda del clima desde Google Search. (9to5Google)

Sin embargo, desde octubre varios usuarios empezaron a notar que el acceso directo ya no abría dicha interfaz, sino que los enviaba directamente a los resultados del buscador. En algunos casos incluso apareció un aviso notificando que la página de clima había sido movida y que, desde ese momento, la consulta se haría desde Google Search.

El cambio también se ha observado en otros productos de la compañía. En Wear OS, por ejemplo, Google Weather dejó de estar disponible para nuevas instalaciones, impulsando a los usuarios a emplear la aplicación que viene preinstalada en cada reloj inteligente. Esta estrategia sugiere que la empresa busca reducir el número de aplicaciones separadas y aprovechar plataformas centrales que reciben actualizaciones con mayor frecuencia.

Así se ve la busqueda del clima desde Google Search. (9to5Google)

Qué ofrece la nueva experiencia integrada en Google Search

La interfaz renovada ya está activa para varios usuarios y muestra una reorganización completa de la información meteorológica. Ahora, la tarjeta principal sigue manteniendo a Froggy como imagen destacada, pero cambia la disposición de los datos: la temperatura, el estado del tiempo y la sensación térmica aparecen acompañadas por un nuevo módulo con el pronóstico por horas ubicado justo encima de la ilustración.

Debajo de esta tarjeta se encuentra la previsión para los próximos 10 días, presentada de forma más compacta y con accesos directos a indicadores adicionales como precipitaciones, viento, humedad y calidad del aire. En lugar de mostrarse como tarjetas expandibles dentro de una “app”, ahora funcionan como enlaces que llevan a páginas específicas dentro del buscador.

La intención es que toda la información esté disponible sin necesidad de abrir una aplicación separada, simplificando la navegación e incorporando nuevos datos a medida que Google actualiza su modelo de IA dedicado a la predicción meteorológica.

Google elimina al app de Clima en Android. (9to5Google)

Cómo era la experiencia anterior

Durante años, los usuarios de Android se acostumbraron a un formato que simulaba ser una app. Al guardar el acceso directo en la pantalla de inicio, se desplegaba una interfaz similar a la del Pixel Weather, aunque más limitada. Incluía una barra de búsqueda para cambiar de ubicación, el clima actual y una lista de previsiones para los siguientes días.

Además, la sección “condiciones actuales” mostraba información complementaria como índice UV, presión atmosférica, humedad, viento y horarios de salida y puesta del sol. Otro punto destacado era la tarjeta de detalles por horas, que incluía gráficos sobre probabilidad de lluvia, variaciones de viento y niveles de humedad, una característica especialmente útil para planificar actividades.

Todo este diseño dejó de actualizarse con frecuencia en los últimos años, lo que habría motivado a Google a concentrar esfuerzos en una única experiencia dentro de Search.