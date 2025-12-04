Tecno

Estos son los tres electrodomésticos que siempre se deben desenchufar si hay tormenta

Los televisores son vulnerables debido a que sus componentes electrónicos internos pueden verse afectados por subidas de tensión, picos de voltaje y descargas eléctricas

Los electrodomésticos pueden volverse muy vulnerables durante las tormentas debido a las subidas de tensión, los cortes de energía y posibles descargas eléctricas ocasionadas por relámpagos.

Estos eventos pueden dañar de manera irreversible circuitos internos y componentes electrónicos.

Cuando se presenta una tormenta, es fundamental desconectar electrodomésticos como televisores, computadoras y neveras.

De esta manera, se protege su funcionamiento y se evita la pérdida de información o daños costosos por sobrecargas eléctricas. Tomar estas precauciones simples puede salvaguardar tus equipos y prolongar su vida útil ante eventos climáticos adversos.

Por qué los cortes de energía dañan los electrodomésticos

Los cortes de energía pueden provocar daños considerables en los electrodomésticos, principalmente por los cambios bruscos en el flujo eléctrico que acompañan tanto la interrupción como la restauración del servicio.

Cuando se produce un corte, los aparatos quedan súbitamente sin alimentación, lo que puede generar pérdida de datos o ciclos incompletos en equipos electrónicos sensibles, como computadoras o televisores.

Sin embargo, el mayor riesgo ocurre al restablecerse la energía: los picos de voltaje y las subidas repentinas pueden exceder la capacidad de tolerancia de los circuitos internos de los electrodomésticos.

Estos picos eléctricos pueden causar sobrecalentamiento, quemar componentes, o incluso provocar cortocircuitos, afectando de manera irreversible el funcionamiento de los aparatos.

Los electrodomésticos modernos, al incorporar más tecnología y sistemas inteligentes, son especialmente sensibles a estas alteraciones.

Además, la exposición continua a variaciones eléctricas desgasta prematuramente las fuentes de alimentación y otros componentes clave, reduciendo la vida útil de los equipos.

Por este motivo, es recomendable desenchufar los electrodomésticos durante tormentas eléctricas o cuando se sabe que habrá interrupciones en el suministro.

Utilizar protectores de voltaje también ofrece mayor seguridad, ya que ayudan a filtrar estas variaciones y proteger los equipos frente a las consecuencias de los cortes de energía.

Cómo cuidar los electrodomésticos durante las tormentas

Proteger los electrodomésticos durante las tormentas es fundamental para evitar daños costosos y prolongar su vida útil. Las tormentas eléctricas pueden provocar fluctuaciones de voltaje, cortes de energía y descargas eléctricas que afectan directamente a los aparatos conectados a la red.

Una de las medidas más importantes es desenchufar electrodomésticos clave como televisores, computadoras, neveras, microondas y equipos de sonido cuando se adviertan señales de tormenta. De esta manera, se previenen daños causados por subidas de tensión o cortes repentinos en el suministro eléctrico.

Además, instalar protectores de voltaje o reguladores en los tomacorrientes donde se conectan los dispositivos más sensibles ayuda a filtrar las variaciones eléctricas y minimizar el riesgo de averías.

También es recomendable revisar periódicamente el estado de los cables y enchufes, asegurándose de que no presenten signos de desgaste o deterioro.

Durante la tormenta, evita manipular los electrodomésticos y mantén a los niños alejados de enchufes y aparatos eléctricos. Si el suministro de energía se interrumpe, espera unos minutos después de que regrese la luz antes de volver a conectar los equipos, para impedir que un posible pico de voltaje los dañe.

Con estas precauciones, es posible proteger tus electrodomésticos y conservar su buen funcionamiento, incluso en condiciones climáticas adversas.

Por qué se producen los cortes de energía

Los cortes de energía, también conocidos como apagones, pueden producirse por diversas razones, tanto naturales como técnicas. Uno de los motivos más frecuentes son las tormentas eléctricas, que pueden causar daños en las líneas de transmisión debido a rayos, vientos fuertes o caídas de árboles sobre los cables eléctricos.

Pueden originarse por sobrecargas en la red eléctrica, cuando el consumo supera la capacidad que puede suministrar el sistema, lo que obliga a las compañías a desconectar zonas para evitar daños mayores en la infraestructura.

Las fallas técnicas en subestaciones, transformadores o equipos de generación y distribución generan interrupciones imprevistas.

