Tecno

Charlie Kirk, Donald Trump y Elon Musk: los personajes más buscados en Wikipedia durante 2025

ChatGPT y YouTube, también fueron artículos que despertaron masivamente el interés de los usuarios de la enciclopedia gratuita

Guardar
El artículo sobre Charlie Kirk
El artículo sobre Charlie Kirk se posicionó como el más leído en Wikipedia durante 2025 tras su homicidio en septiembre

En el 2025 Wikipedia continuó siendo una de las principales fuentes de información global, recogiendo las inquietudes sociales sobre los cambios políticos y el protagonismo de figuras clave en el ámbito internacional y tecnológico.

Los resultados publicados por la Fundación Wikimedia y analizados por We Are Social, muestran que en el 2025, a corte de noviembre, el interés de los usuarios estuvo particularmente enfocado en personalidades políticas, avances tecnológicos y sucesos que marcaron la actualidad.

Charlie Kirk, el artículo más consultado del año

La página de Charlie Kirk, activista conservador estadounidense y fundador de Turning Point USA, fue el artículo más leído durante 2025. Más de 45 millones de personas visitaron su perfil tras el impacto que provocó su asesinato el 10 de septiembre.

La muerte de Charlie Kirk
La muerte de Charlie Kirk impulsó récords de visitas en su artículo y confirmó el valor informativo de la enciclopedia gratuita en eventos globales -REUTERS/Cheney Orr/File Photo

Un dato relevante es que aproximadamente el 40 % de estas visitas provinieron de fuera de Estados Unidos, y solo al día siguiente de su muerte, la página recibió 15 millones de vistas. El fenómeno evidencia cómo la enciclopedia digital canaliza la curiosidad y la búsqueda de contexto ante hechos inesperados de gran repercusión.

Política estadounidense y figuras emergentes

La política estadounidense tuvo un peso notable en las búsquedas. El perfil de Donald Trump alcanzó 68,8 millones de visitas, ubicándose en los primeros puestos a nivel global, seguido de cerca por Elon Musk, cuya presencia pública y aparición en la Casa Blanca incrementaron el tráfico hacia su página hasta los 58 millones de visitas.

Otras figuras políticas en la lista incluyeron a Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, con 20,1 millones de vistas y al vicepresidente J. D. Vance, que descendió al decimosexto puesto en el ranking anual.

La página dedicada a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 recibió 47,6 millones de consultas. Mientras tanto, Kamala Harris registró 46 millones de visitas, a pesar de haber perdido visibilidad respecto al año anterior, donde su perfil superó los 29 millones de lecturas.

Cuáles fueron las consultas tecnológicas en Wikipedia durante el 2025

Muertes en 2025, Papa Francisco
Muertes en 2025, Papa Francisco y Cristiano Ronaldo, presentes entre las diez páginas más consultadas del año en Wikipedia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial quedó reflejado en las búsquedas de 2025. El artículo sobre ChatGPT sumó 51,6 millones de vistas, señalando el sostenido interés por los desarrollos de IA y su impacto en la vida diaria.

El papel de ChatGPT y otras herramientas cognitivas de última generación aparece como una tendencia dominante, compartiendo protagonismo con páginas dedicadas a empresas tecnológicas y servicios digitales globales. El portal YouTube reunió 44 millones de lecturas, consolidándose como referente en entretenimiento y contenido digital.

Lo más buscado del entretenimiento durante el último año

El cine, la televisión y la cultura pop también dejaron huella entre las páginas más leídas. La serie “Monstruos” de Netflix revivió el interés por figuras históricas como Ed Gein, cuya biografía se posicionó en el tercer lugar con más de 31 millones de vistas gracias a la nueva dramatización. La lista incluyó títulos como Pecadores, Superman, Severance y otras producciones que dominaron las preferencias de los espectadores durante 2025.

Destacan también apartados dedicados a acontecimientos como la página general Muertes en 2025, la cual recibió 42,5 millones de visitas por el seguimiento diario de personalidades fallecidas y actualizaciones constantes. Este tipo de contenidos nunca ha bajado del tercer lugar en el ranking de Wikipedia desde que se registran estos datos.

Wikipedia, reflejo de la conversación
Wikipedia, reflejo de la conversación global: política, IA y cultura pop concentran la atención de millones de usuarios

Figuras como Cristiano Ronaldo y el youtuber MrBeast mantuvieron el interés del público aunque en menor medida que los líderes políticos y tecnológicos. El futbolista acumuló 37 millones de visitas y el influencer digital, 11,4 millones.

El Papa Francisco y su sucesor, León XIV, captaron también la atención, reflejando el peso de la Iglesia Católica en la conversación global.

Las estadísticas de visitas y las páginas más populares de la enciclopedia gratuita retratan el clima social y cultural de 2025, donde los internautas buscan respuestas rápidas sobre personajes emergentes, procesos políticos, tecnologías innovadoras y acontecimientos que rompen la rutina del mundo digital.

Temas Relacionados

WikipediaCharlie KirkDonald TrumpElon MuskLo más buscadoTop 2025Lo último en tecnología

Últimas Noticias

Estás son las preguntas que jamás deberías hacerle a Alexa o Siri

Limitar la gestión de contraseñas, asuntos médicos o información de terceros es vital según expertos, mientras que la configuración de privacidad y la revisión de audios protege ante activaciones accidentales

Estás son las preguntas que

No más contenido generado por IA: la curiosa extensión que devuelve la web al año 2022

La investigadora Tega Brain lanzó Slop Evader, una extensión que oculta todo contenido publicado después de noviembre de 2022 para reducir la exposición a información generada por IA

No más contenido generado por

Las 10 extensiones favoritas de Google para Chrome en 2025

Gran parte de las sugerencias están orientadas a soluciones de IA para videollamadas y textos

Las 10 extensiones favoritas de

Google Perú revela lo más buscado en 2025: el nuevo presidente José Jerí, Robert Prevost, el Mundial de Clubes y más

Las consultas sobre el Mundial de Clubes, el presidente José Jerí y la elección de Robert Prevost como nuevo papa de la Iglesia Católica, lideraron el interés digital del país

Google Perú revela lo más

Nicolas Cage arremete contra los actores que usan IA: “es un callejón sin salida si un robot manipula la actuación”

Figuras clave del séptimo arte advierten sobre el peligro de reemplazar la creatividad humana por algoritmos, señalando que la autenticidad y la emoción corren riesgo ante el avance de la tecnología en la industria audiovisual

Nicolas Cage arremete contra los
DEPORTES
La Semana del Tenis, el

La Semana del Tenis, el mega evento que reunirá a todo el deporte en un mismo lugar: “Queremos que sea nuestra propia Copa Davis”

Figuras en ascenso y de 18 países diferentes: quiénes son los tenistas internacionales que estarán en las Finales del Interclubes

Se conoció la dura sanción que recibió una estrella de los Springboks por su desagradable agresión ante Gales

El contundente apoyo de Verstappen a Antonelli tras las críticas que recibió en Qatar: “No te preocupes por esta clase de gente”

Los nueve pilotos novatos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi en la F1: del cambio en Alpine a la llamativa decisión de Aston Martin

TELESHOW
El presente sentimental de Laurita

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

INFOBAE AMÉRICA

Kate Winslet y su debut

Kate Winslet y su debut como directora: “Estoy tan orgullosa de mí misma”

Una monumental torre diseñada por Norman Foster transforma el horizonte urbano de Manhattan

Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin

Una biblioteca giratoria deslumbra en la playa de Miami

Federica Mogherini renunció al Colegio de Europa tras ser imputada por presunto fraude con fondos de la UE