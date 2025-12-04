Charlie Kirk, Donald Trump y Elon Musk: los personajes más buscados en Wikipedia durante 2025

El artículo sobre Charlie Kirk se posicionó como el más leído en Wikipedia durante 2025 tras su homicidio en septiembre

En el 2025 Wikipedia continuó siendo una de las principales fuentes de información global, recogiendo las inquietudes sociales sobre los cambios políticos y el protagonismo de figuras clave en el ámbito internacional y tecnológico.

Los resultados publicados por la Fundación Wikimedia y analizados por We Are Social, muestran que en el 2025, a corte de noviembre, el interés de los usuarios estuvo particularmente enfocado en personalidades políticas, avances tecnológicos y sucesos que marcaron la actualidad.

Charlie Kirk, el artículo más consultado del año

La página de Charlie Kirk, activista conservador estadounidense y fundador de Turning Point USA, fue el artículo más leído durante 2025. Más de 45 millones de personas visitaron su perfil tras el impacto que provocó su asesinato el 10 de septiembre.

La muerte de Charlie Kirk impulsó récords de visitas en su artículo y confirmó el valor informativo de la enciclopedia gratuita en eventos globales -REUTERS/Cheney Orr/File Photo

Un dato relevante es que aproximadamente el 40 % de estas visitas provinieron de fuera de Estados Unidos, y solo al día siguiente de su muerte, la página recibió 15 millones de vistas. El fenómeno evidencia cómo la enciclopedia digital canaliza la curiosidad y la búsqueda de contexto ante hechos inesperados de gran repercusión.

Política estadounidense y figuras emergentes

La política estadounidense tuvo un peso notable en las búsquedas. El perfil de Donald Trump alcanzó 68,8 millones de visitas, ubicándose en los primeros puestos a nivel global, seguido de cerca por Elon Musk, cuya presencia pública y aparición en la Casa Blanca incrementaron el tráfico hacia su página hasta los 58 millones de visitas.

Otras figuras políticas en la lista incluyeron a Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, con 20,1 millones de vistas y al vicepresidente J. D. Vance, que descendió al decimosexto puesto en el ranking anual.

La página dedicada a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 recibió 47,6 millones de consultas. Mientras tanto, Kamala Harris registró 46 millones de visitas, a pesar de haber perdido visibilidad respecto al año anterior, donde su perfil superó los 29 millones de lecturas.

Cuáles fueron las consultas tecnológicas en Wikipedia durante el 2025

Muertes en 2025, Papa Francisco y Cristiano Ronaldo, presentes entre las diez páginas más consultadas del año en Wikipedia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial quedó reflejado en las búsquedas de 2025. El artículo sobre ChatGPT sumó 51,6 millones de vistas, señalando el sostenido interés por los desarrollos de IA y su impacto en la vida diaria.

El papel de ChatGPT y otras herramientas cognitivas de última generación aparece como una tendencia dominante, compartiendo protagonismo con páginas dedicadas a empresas tecnológicas y servicios digitales globales. El portal YouTube reunió 44 millones de lecturas, consolidándose como referente en entretenimiento y contenido digital.

Lo más buscado del entretenimiento durante el último año

El cine, la televisión y la cultura pop también dejaron huella entre las páginas más leídas. La serie “Monstruos” de Netflix revivió el interés por figuras históricas como Ed Gein, cuya biografía se posicionó en el tercer lugar con más de 31 millones de vistas gracias a la nueva dramatización. La lista incluyó títulos como Pecadores, Superman, Severance y otras producciones que dominaron las preferencias de los espectadores durante 2025.

Destacan también apartados dedicados a acontecimientos como la página general Muertes en 2025, la cual recibió 42,5 millones de visitas por el seguimiento diario de personalidades fallecidas y actualizaciones constantes. Este tipo de contenidos nunca ha bajado del tercer lugar en el ranking de Wikipedia desde que se registran estos datos.

Wikipedia, reflejo de la conversación global: política, IA y cultura pop concentran la atención de millones de usuarios

Figuras como Cristiano Ronaldo y el youtuber MrBeast mantuvieron el interés del público aunque en menor medida que los líderes políticos y tecnológicos. El futbolista acumuló 37 millones de visitas y el influencer digital, 11,4 millones.

El Papa Francisco y su sucesor, León XIV, captaron también la atención, reflejando el peso de la Iglesia Católica en la conversación global.

Las estadísticas de visitas y las páginas más populares de la enciclopedia gratuita retratan el clima social y cultural de 2025, donde los internautas buscan respuestas rápidas sobre personajes emergentes, procesos políticos, tecnologías innovadoras y acontecimientos que rompen la rutina del mundo digital.