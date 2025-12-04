Tecno

Así es el nuevo sensor que utiliza microagujas para confirmar si un pescado es fresco o debe desecharse

El dispositivo permite evaluar la calidad del pescado de forma rápida y precisa, superando las limitaciones de los métodos tradicionales basados en la apariencia y el olor

Guardar
El dispositivo detecta niveles de
El dispositivo detecta niveles de hipoxantina, un biomarcador químico clave en el proceso de descomposición del pescado. (Reuters)

Un equipo internacional de investigadores desarrolló un sensor portátil que utiliza microagujas para determinar en menos de dos minutos si un pescado es fresco o debe desecharse. Este avance promete transformar la forma en que se evalúa la calidad de los productos del mar, al ofrecer una alternativa rápida y precisa a los métodos tradicionales basados en la inspección visual y olfativa.

La frescura del pescado suele evaluarse observando ojos claros, branquias brillantes y un aroma limpio. Sin embargo, estos signos solo aparecen en etapas avanzadas del deterioro, cuando los cambios químicos ya se produjeron. Los compuestos asociados con el inicio de la descomposición pueden formarse mucho antes de que existan signos visibles u olores desagradables.

Con el objetivo de superar estas limitaciones, el equipo de Nicolas Voelcker, Azadeh Nilghaz y Muamer Dervisevic diseñó un sensor portátil que analiza la frescura a nivel molecular. El dispositivo emplea una matriz de microagujas recubiertas con nanopartículas de oro y una enzima específica.

El sensor, probado en salmón
El sensor, probado en salmón expuesto a temperatura ambiente, identifica concentraciones mínimas de hipoxantina que indican pescado apto para el consumo. (ACS Sensors)

Aunque las microagujas suelen usarse en parches médicos, aquí permiten acceder a la actividad química bajo la superficie del pescado, donde comienza la descomposición.

El sensor detecta la presencia de hipoxantina, un compuesto que aparece rápidamente tras la muerte del pescado por la descomposición de los ácidos nucleicos y otras moléculas.

Los niveles de hipoxantina aumentan velozmente después de la muerte y representan un indicador confiable de frescura tanto en pescados enteros como en filetes envasados. Previamente, su medición requería equipos especializados y largos tiempos de análisis.

La tecnología supera la subjetividad
La tecnología supera la subjetividad de los métodos tradicionales de inspección visual y olfativa en la evaluación de la frescura del pescado. (Reuters)

El sensor se utiliza presionándolo suavemente sobre la superficie del pescado, permitiendo que las microagujas se anclen en el tejido. La reacción de la enzima con la hipoxantina genera cambios en las señales eléctricas, que el dispositivo interpreta para determinar la frescura. El resultado está disponible en menos de dos minutos, una notable mejora respecto a los métodos convencionales.

Pruebas y aplicaciones

El prototipo se probó con salmón fresco expuesto hasta 48 horas a temperatura ambiente. El sensor detectó concentraciones de hipoxantina tan bajas como 500 partes por mil millones, umbral que indica pescado muy fresco.

Los resultados estuvieron disponibles en alrededor de 100 segundos y la sensibilidad del dispositivo fue similar a la de los kits de laboratorio. Según los investigadores, estos resultados demuestran el potencial del sensor para monitorear la calidad alimentaria en tiempo real.

El avance permitiría reducir el
El avance permitiría reducir el desperdicio de alimentos y minimizar riesgos sanitarios asociados al consumo de pescado en mal estado. (Reuters)

Su llegada al mercado podría beneficiar a distribuidores, supermercados, restaurantes y consumidores. Actualmente, la compra de pescado depende en gran medida de la confianza y la intuición, lo que puede resultar en desperdicio de alimentos o riesgos para la salud. Contar con una medición objetiva y rápida de la frescura permitiría reducir el desperdicio, minimizar enfermedades transmitidas por consumo de pescado en mal estado y fortalecer la confianza en la calidad de los productos del mar.

El sensor aún es un prototipo y requiere ajustes antes de su comercialización, pero los investigadores subrayan que su avance facilitaría la evaluación de la frescura del pescado. En el futuro, verificar la calidad podría consistir simplemente en emplear el dispositivo y esperar un minuto por una respuesta fundada en datos químicos objetivos.

Temas Relacionados

Seguridad alimentariaDispositivosInnovaciónLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estas son las 10 canciones más escuchadas de YouTube en 2025: 2 son de Las Guerreras K-Pop

El liderazgo indiscutido lo protagonizó ‘Die With a Smile’, una colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars

Estas son las 10 canciones

Así puedes usar tu viejo móvil Android como cámara de seguridad

Solo se requiere colocarlo estratégicamente, mantenerlo conectado a internet y a la corriente, e instalar una aplicación específica para vigilancia

Así puedes usar tu viejo

Prácticas de seguridad de las empresas de IA no cumplen con los estándares globales, según estudio

El informe revela que las principales compañías tecnológicas no han implementado mecanismos efectivos para evitar el mal uso de la inteligencia artificial

Prácticas de seguridad de las

Meta contrata a Alan Dye, vicepresidente de diseño de interfaz de Apple y responsable de Liquid Glass

La apuesta de Mark Zuckerberg consiste en crear una nueva división encargada de fusionar diseño, moda y tecnología para definir la próxima generación de productos

Meta contrata a Alan Dye,

Brendan Foody, el milmillonario de la IA que lleva tres años sin tener un día libre y sigue la cultura ‘996’

La rutina profesional del joven empresario constituye un contraste frente a los estereotipos que rodean a la Generación Z en el ámbito laboral

Brendan Foody, el milmillonario de
DEPORTES
Damián Ayude: sus épocas como

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Los rebeldes hutíes liberaron a

Los rebeldes hutíes liberaron a nueve marinos filipinos cautivos durante meses tras un ataque en el mar Rojo

Mali, el corazón de la bestia

La caída de la producción petrolera en noviembre confirma el deterioro operativo de Petroecuador en 2025

La gira de Noboa por Europa y Asia comenzó sin dar ningún detalle sobre detalles de los funcionarios que integrarán la comitiva oficial

Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE: “En estos tiempos, hay que tener la voluntad de relatar la realidad con honestidad”