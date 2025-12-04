Apagar el celular por 5 minutos, mantener actualizados los dispositivos y más formas de evitar ciberataques

Hay acciones que no ponen en riesgo la integridad de los aparatos pero sí mejoran su rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente amenaza de ataques digitales pone en peligro información personal y datos bancarios en dispositivos y computadoras, situación que ha llevado a expertos y autoridades internacionales a insistir sobre la importancia de la prevención en la vida digital cotidiana.

Existen acciones sencillas de fácil acceso que pueden disminuir la vulnerabilidad ante ciberdelitos. Pautas impulsadas desde gobiernos y agencias de seguridad, buscan motivar la adopción de rutinas preventivas para disminuir los riesgos asociados al uso diario de tecnologías conectadas.

Se explican varias medidas cotidianas para reducir el riesgo de ser víctima de ciberataques, además de brindar un mejor funcionamiento de los dispositivos.

Por qué apagar el celular durante 5 minutos ayuda a evitar ataques

Apagar el teléfono 5 minutos al día corta conexiones no autorizadas y dificulta la actividad de software malicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de apagar el teléfono durante 5 minutos cada día fue presentada por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. El dirigente alentó a la población a incorporar este hábito en la rutina diaria como táctica preventiva ante ataques persistentes que comprometen la privacidad.

Sostuvo que acciones tan sencillas como desconectar el celular mientras se realiza otra actividad pueden dificultar el acceso de programas espía o malware, al interrumpir procesos activos utilizados por los atacantes.

El beneficio principal radica en que muchas formas de software malicioso dependen de sesiones activas para operar. Al apagarse el teléfono y esperar el tiempo adecuado, los procesos dañinos se cierran y las conexiones de acceso no autorizado se interrumpen, bloqueando intentos de espionaje o robo de información sin intervención del usuario.

En qué ayuda mantener actualizados los dispositivos

Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones representa una de las formas más efectivas para resguardar información personal y laboral en celulares y computadoras, y es respaldada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA).

Instalar las versiones más recientes de sistemas y aplicaciones bloquea muchas de las vulnerabilidades explotadas por los ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compañías tecnológicas publican actualizaciones frecuentes que contienen parches para corregir vulnerabilidades detectadas, muchas veces antes de que sean explotadas.

Mantener los dispositivos al día impide el acceso de ciberdelincuentes a través de fallos descubiertos en versiones previas de software, reduciendo la exposición a ataques automatizados y dirigidos.

Además, es clave permitir que las actualizaciones se instalen automáticamente y revisar de manera regular la existencia de nuevas versiones. Si se ignoran las notificaciones de actualización, se incrementa el tiempo en que un dispositivo permanece expuesto a riesgos conocidos.

Qué otras acciones complementan la seguridad de un dispositivo

Contraseñas fuertes y la verificación en dos pasos incrementan la protección frente a intentos de fraude y robo de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas en ciberseguridad subrayan que apagar el teléfono por sí solo no es suficiente para lograr una protección integral. Sugieren aplicar una combinación de medidas que refuerce la seguridad desde distintos frentes, como:

Utilizar contraseñas robustas.

Activar la autenticación en dos pasos.

Descargar sólo aplicaciones a través de tiendas oficiales

En el caso de la autenticación de doble factor, es una barrera adicional, pues obliga a validar la identidad con un segundo código único que se actualiza y resulta difícil de predecir o interceptar por atacantes.

Por qué es peligroso conectar un dispositivo a una red WiFi pública

Las redes WiFi abiertas, como las que funcionan en cafeterías, aeropuertos o centros comerciales, carecen generalmente de mecanismos de cifrado robusto. Esta debilidad permite que atacantes intercepten información intercambiada por los usuarios, incluyendo credenciales y datos bancarios.

Usar WiFi público puede exponer datos a ataques, así que se debe evitar transacciones importantes en redes abiertas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Evitar el uso de estas redes para transacciones sensibles y emplear preferentemente redes privadas o conexiones protegidas mediante VPN disminuye la posibilidad de filtración de datos.

Asimismo, en caso de requerir conectividad pública, es aconsejable no acceder a servicios bancarios ni enviar documentos sensibles. Detectar cuándo una red no presenta garantías mínimas de seguridad puede evitar consecuencias dañosas para el usuario.

En qué situaciones no hay que dar información personal

El control sobre la información personal cobra especial importancia ante estrategias que apelan al engaño directo, como el phishing. Ciberdelincuentes simulan comunicaciones de bancos, empresas reconocidas o entidades oficiales para solicitar datos confidenciales bajo pretextos plausibles.

Por esta razón, no compartir datos por canales no oficiales ni responder a solicitudes dudosas limita los riesgos de estafas o apropiación de identidades.