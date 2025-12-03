Tecno

PlayStation Store lanza con ofertas de fin de año: descuentos de hasta el 75%

Algunos de los videojuegos que se encuentran con bajo precio son Assassin’s Creed, Grand Theft Auto para PS4 y PS5, Ghost of Tsushima y Call of Duty

Guardar
PlayStation lanzó nuevas ofertas de
PlayStation lanzó nuevas ofertas de fin de año con rebajas de hasta el 75% en numerosos juegos. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

PlayStation ha presentado nuevas ofertas especiales de fin de año, con descuentos de hasta el 75% en una amplia variedad de videojuegos.

Algunos de los títulos destacados son Assassin’s Creed, Grand Theft Auto para PS4 y PS5, Ghost of Tsushima y Call of Duty. Estas rebajas permiten acceder a juegos populares a precios más bajos durante la temporada festiva.

Cómo acceder a los videos en descuento de la PlayStation Store

Las promociones cuentan con tiempo
Las promociones cuentan con tiempo limitado. (PlayStation)

Para acceder los videojuegos en descuento de la PlayStation Store, los usuarios deben seguir este proceso:

  1. Acceder a la PlayStation Store desde cualquier dispositivo.
  2. Seleccionar la opción de ‘Ahorrar ahora’.
  3. Acceder al extenso de catálogo de videojuegos en descuento.

Qué videojuegos están en descuentos en la PlayStation Store

Algunos de los videojuegos en descuento en la PlayStation Store durante la temporada de ofertas son:

  • NHL 26 Edición Deluxe (PS5): de USD 99,99 a USD 49,99 (50% de descuento).
  • Grounded (PS4 y PS5): de USD 39,99 a USD 19,99 (50% de descuento).
  • Borderlands 4 Edición Deluxe (PS5): de USD 99,99 a USD 79,99 (20% de descuento).
Los usuarios pueden acceder a
Los usuarios pueden acceder a una extensa lista de videojuegos en descuento. (PlayStation)
  • DC Universe Online: de USD 84,99 a USD 59,49 (30% de descuento).
  • Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (PS5): de USD 89,99 a USD 44,99 (50% de descuento).
  • EA SPORTS Madden NFL 26 Edición Deluxe (PS5): de USD 99,99 a USD 49,99 (50% de descuento).
  • Grand Theft Auto V (PS4 y PS5): de USD 59,99 a USD 19,79 (67% de descuento).
  • Grand Theft Auto Online (PS5): de USD 19,99 a USD 9,99 (50% de descuento).
  • Grand Theft Auto V Edición Premium (PS4): de USD 44,99 a USD 20,24 (55% de descuento).

Estas promociones, que terminan justo antes de Navidad, permiten acceder a juegos populares y paquetes digitales a precios mucho más accesibles durante las fiestas.

Hay juegos disponibles para PS4
Hay juegos disponibles para PS4 y PS5. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Qué más se puede encontrar en la PlayStation Store

Además de ofertas especiales en videojuegos, la PlayStation Store ofrece un catálogo sumamente variado que abarca mucho más que títulos populares o recientes.

Los usuarios pueden encontrar una amplia selección de juegos para todas las edades y géneros, desde aventuras, deportes y acción, hasta simuladores, estrategia, terror y experiencias independientes de estudios pequeños.

En la tienda también se encuentran expansiones, packs de contenido descargable (DLC), pases de temporada para prolongar la vida útil de los juegos y objetos cosméticos como trajes, armas, personajes adicionales y monedas virtuales para distintos títulos.

Hay juegos con hasta el
Hay juegos con hasta el 50% y 75% de descuento. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Además, la plataforma integra una sección dedicada a demos jugables y versiones de prueba, donde los jugadores pueden experimentar parte del contenido antes de decidir una compra.

Qué es PlayStation Plus

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony que ofrece ventajas adicionales para los jugadores de PlayStation. Su función principal es habilitar el modo multijugador online, permitiendo que los usuarios jueguen en línea con amigos o con personas de todo el mundo.

Además, incluye una selección mensual de juegos que pueden descargarse y conservarse mientras la suscripción esté activa.

El servicio también ofrece descuentos exclusivos en la PlayStation Store, almacenamiento en la nube para guardar partidas y acceso anticipado a ciertas pruebas o contenidos. En conjunto, PlayStation Plus mejora la experiencia de juego con más opciones, beneficios y contenido extra.

La suscripción PlayStation Plus trae
La suscripción PlayStation Plus trae una nueva actualización de Gran Turismo. (PlayStation)

Qué trae PlayStation Plus para diciembre

La suscripción a PlayStation Plus ofrece en diciembre la actualización gratuita SPEC III 1.65 para Gran Turismo.

Esta versión incluye una variada selección de autos de alto rendimiento, modelos clásicos y tecnología de última generación, como el nuevo Ferrari GT3 diseñado para las pistas y el Polestar eléctrico. Además, se incorporan nuevos circuitos, eventos y funciones, brindando opciones para todos los fanáticos de las carreras.

Por otro lado, el nuevo DLC Power Pack de pago para Gran Turismo 7 en PS5 añade 50 carreras inéditas distribuidas en 20 categorías temáticas, entre ellas las emblemáticas pruebas de 24 horas.

El contenido adicional incluye seis autos exclusivos creados por el equipo de Gran Turismo y la posibilidad de competir en intensos duelos contra Gran Turismo Sophy 3.0.

Temas Relacionados

PlayStationOfertasDescuentosVideojuegosGrand Theft AutoAssassin’s CreedTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

La inteligencia artificial impulsa un récord de demanda eléctrica y transforma el mapa energético global, afirma la IEA

El informe de la Agencia Internacional de Energía destacó que las fuentes renovables lideran la generación eléctrica mundial, con inversiones históricas y cambios en su generación y distribución. MIT Technology Review señaló que el reto de reducir las emisiones y modernizar las redes es crucial para el futuro del planeta

La inteligencia artificial impulsa un

Modo It en WhatsApp: cómo se activa

Los usuarios pueden pedirle a Meta AI, el chatbot de inteligencia artificial, que genere imágenes inspiradas en la obra de Stephen King y utilizarlas como fondo de pantalla en los chats

Modo It en WhatsApp: cómo

Papelera de WhatsApp: cómo acceder a los mensajes eliminados

Para restaurar mensajes eliminados, es necesario reinstalar la app y validar la cuenta para acceder al historial guardado

Papelera de WhatsApp: cómo acceder

Conoce las recomendaciones de Tim Cook, CEO de Apple, para ser contratado en la empresa de Steve Jobs y creadora del iPhone

Durante una ceremonia universitaria, el directivo detalló las características que definen el perfil ideal para quienes desean formar parte del personal de la compañía de Cupertino, donde priorizan la innovación y la colaboración

Conoce las recomendaciones de Tim

Qué hacer si ves el mensaje de suspensión en WhatsApp y cómo solicitar una revisión de tu cuenta

Mantener buenas prácticas y respetar las condiciones del servicio previene sanciones; si aparece el mensaje de bloqueo, es posible solicitar una revisión para aclarar la situación y recuperar el acceso

Qué hacer si ves el
DEPORTES
Peleas y denuncia de infidelidades:

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

TELESHOW
Murió a los 49 años

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado responsabilizó a

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026