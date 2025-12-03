PlayStation Store lanza con ofertas de fin de año: descuentos de hasta el 75%

PlayStation lanzó nuevas ofertas de fin de año con rebajas de hasta el 75% en numerosos juegos. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

PlayStation ha presentado nuevas ofertas especiales de fin de año, con descuentos de hasta el 75% en una amplia variedad de videojuegos.

Algunos de los títulos destacados son Assassin’s Creed, Grand Theft Auto para PS4 y PS5, Ghost of Tsushima y Call of Duty. Estas rebajas permiten acceder a juegos populares a precios más bajos durante la temporada festiva.

Cómo acceder a los videos en descuento de la PlayStation Store

Las promociones cuentan con tiempo limitado. (PlayStation)

Para acceder los videojuegos en descuento de la PlayStation Store, los usuarios deben seguir este proceso:

Acceder a la PlayStation Store desde cualquier dispositivo. Seleccionar la opción de ‘Ahorrar ahora’. Acceder al extenso de catálogo de videojuegos en descuento.

Qué videojuegos están en descuentos en la PlayStation Store

Algunos de los videojuegos en descuento en la PlayStation Store durante la temporada de ofertas son:

NHL 26 Edición Deluxe (PS5) : de USD 99,99 a USD 49,99 (50% de descuento).

Grounded (PS4 y PS5) : de USD 39,99 a USD 19,99 (50% de descuento).

Borderlands 4 Edición Deluxe (PS5): de USD 99,99 a USD 79,99 (20% de descuento).

Los usuarios pueden acceder a una extensa lista de videojuegos en descuento. (PlayStation)

DC Universe Online : de USD 84,99 a USD 59,49 (30% de descuento).

Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (PS5) : de USD 89,99 a USD 44,99 (50% de descuento).

EA SPORTS Madden NFL 26 Edición Deluxe (PS5) : de USD 99,99 a USD 49,99 (50% de descuento).

Grand Theft Auto V (PS4 y PS5) : de USD 59,99 a USD 19,79 (67% de descuento).

Grand Theft Auto Online (PS5) : de USD 19,99 a USD 9,99 (50% de descuento).

Grand Theft Auto V Edición Premium (PS4): de USD 44,99 a USD 20,24 (55% de descuento).

Estas promociones, que terminan justo antes de Navidad, permiten acceder a juegos populares y paquetes digitales a precios mucho más accesibles durante las fiestas.

Hay juegos disponibles para PS4 y PS5. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Qué más se puede encontrar en la PlayStation Store

Además de ofertas especiales en videojuegos, la PlayStation Store ofrece un catálogo sumamente variado que abarca mucho más que títulos populares o recientes.

Los usuarios pueden encontrar una amplia selección de juegos para todas las edades y géneros, desde aventuras, deportes y acción, hasta simuladores, estrategia, terror y experiencias independientes de estudios pequeños.

En la tienda también se encuentran expansiones, packs de contenido descargable (DLC), pases de temporada para prolongar la vida útil de los juegos y objetos cosméticos como trajes, armas, personajes adicionales y monedas virtuales para distintos títulos.

Hay juegos con hasta el 50% y 75% de descuento. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Además, la plataforma integra una sección dedicada a demos jugables y versiones de prueba, donde los jugadores pueden experimentar parte del contenido antes de decidir una compra.

Qué es PlayStation Plus

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony que ofrece ventajas adicionales para los jugadores de PlayStation. Su función principal es habilitar el modo multijugador online, permitiendo que los usuarios jueguen en línea con amigos o con personas de todo el mundo.

Además, incluye una selección mensual de juegos que pueden descargarse y conservarse mientras la suscripción esté activa.

El servicio también ofrece descuentos exclusivos en la PlayStation Store, almacenamiento en la nube para guardar partidas y acceso anticipado a ciertas pruebas o contenidos. En conjunto, PlayStation Plus mejora la experiencia de juego con más opciones, beneficios y contenido extra.

La suscripción PlayStation Plus trae una nueva actualización de Gran Turismo. (PlayStation)

Qué trae PlayStation Plus para diciembre

La suscripción a PlayStation Plus ofrece en diciembre la actualización gratuita SPEC III 1.65 para Gran Turismo.

Esta versión incluye una variada selección de autos de alto rendimiento, modelos clásicos y tecnología de última generación, como el nuevo Ferrari GT3 diseñado para las pistas y el Polestar eléctrico. Además, se incorporan nuevos circuitos, eventos y funciones, brindando opciones para todos los fanáticos de las carreras.

Por otro lado, el nuevo DLC Power Pack de pago para Gran Turismo 7 en PS5 añade 50 carreras inéditas distribuidas en 20 categorías temáticas, entre ellas las emblemáticas pruebas de 24 horas.

El contenido adicional incluye seis autos exclusivos creados por el equipo de Gran Turismo y la posibilidad de competir en intensos duelos contra Gran Turismo Sophy 3.0.