La transferencia directa de archivos entre Android y Apple es posible: la apuesta de HyperOS 3

Xiaomi rompe las barreras entre Android y Apple con la transferencia directa de archivos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La compañía Xiaomi desafía las barreras tradicionales al permitir la transferencia directa de archivos entre sus dispositivos con Android y equipos del ecosistema Apple a través de la nueva actualización HyperOS 3.

El mecanismo presentado por Xiaomi tiene como objetivo responder a las exigencias de los usuarios que combinan equipos de marcas diferentes en su vida diaria. La posibilidad de mover archivos entre un móvil con HyperOS 3 y un iPhone o una Mac elimina la necesidad de aplicaciones de terceros, servicios de almacenamiento en la nube o configuraciones adicionales.

La actualización HyperOS 3 inaugura la interoperabilidad total con dispositivos Apple (Foto: Xiaomi)

Cómo es la transferencia directa de archivos entre Android y Apple

La integración se materializa a través de una herramienta nativa incluida en la actualización, que brinda compatibilidad con la red de localización de Apple. El usuario puede visualizar su smartphone Xiaomi en la misma plataforma que un iPhone, un iPad o una Mac, lo que mejora la administración de equipos y el acceso a funciones como la búsqueda de dispositivos perdidos.

Esta interoperabilidad incrementa la seguridad y ofrece más alternativas dentro del ecosistema mixto, de acuerdo con datos compartidos por la empresa asiática en su comunicado oficial.

La apuesta de Xiaomi incluye también el lanzamiento de HomeScreen+, una función que permite vincular el smartphone con una computadora Apple para gestionar directamente archivos, fotos y documentos. La operación puede realizarse sin cables ni configuración adicional.

El contenido del móvil se visualiza y transmite desde la pantalla del ordenador, donde puede organizarse como si se tratase de una carpeta interna. La herramienta permite modificar el tamaño de las aplicaciones y trabajar con varias ventanas, facilitando una experiencia integrada entre ambos sistemas.

Los dispositivos con HyperOS 3 pueden ser rastreados y administrados desde la app Buscar de Apple, mejorando la seguridad y el control cuando se manejan diferentes marcas en el entorno digital - (Foto: Imagen ilustrativa)

La transición realizada por la firma asiática busca adaptarse a un mercado donde la lealtad a una sola marca ha disminuido notoriamente. Se observa un perfil de usuario que opta por el balance entre la relación calidad-precio de los móviles Xiaomi y la estabilidad o el diseño de las computadoras y tabletas de Apple.

Las nuevas funciones surgieron de la necesidad de reducir la fricción entre plataformas y mejorar el flujo de trabajo en un entorno tecnológico cada vez más fragmentado.

El fabricante precisó que la transferencia de archivos admite diversos formatos, incluidos fotos, videos, documentos y enlaces. La operación no requiere servicios externos ni sincronización manual, lo que agiliza el manejo de datos y favorece la productividad de los usuarios que alternan entre sistemas operativos distintos. El flujo de trabajo gana cohesión, ya que los equipos funcionan como una extensión natural uno del otro.

Cuáles son los teléfonos con HyperOS 3

Los móviles compatibles con HyperOS 3 ya comenzaron a recibir la actualización en diferentes regiones. Figuran en el listado modelos de las series: Xiaomi 15, Xiaomi 14 y POCO F7, así como terminales plegables y tabletas como la Xiaomi Pad 7 y la Xiaomi Pad Mini. Equipos de la familia Redmi, como el Redmi Note 14 y el Redmi 13, también acceden a la nueva versión, mientras que otros modelos, entre ellos POCO F6 Pro y Redmi Note 13 Pro, están programados para recibirla en las próximas semanas, según confirmó la compañía.

El lanzamiento de la actualización impulsa nuevas funciones que agilizan la transferencia de archivos y la administración de dispositivos, sintetizando eficiencia y compatibilidad en equipos Android y Apple (Foto: Xiaomi)

Otra característica adicional vinculada a la interoperabilidad es el soporte en la red de ubicación de Apple. Los teléfonos Xiaomi actualizados aparecen en la aplicación Buscar, de modo que el usuario puede consultar su posición en el mapa, acceder a la reproducción de sonidos y activar el modo perdido.

Esta prestación incrementa el valor agregado para quienes poseen una variedad de equipos dentro de un mismo entorno digital.

La compañía planea expandir la compatibilidad de HyperOS 3 progresivamente en todo el mundo y extenderá la actualización a más dispositivos paulatinamente. El calendario estará segmentado por regiones, en función de la disponibilidad de modelos y las necesidades de cada mercado.

La propuesta refleja un cambio en la estrategia orientada al usuario, donde la prioridad se centra en la integración y la facilidad de uso por encima de la exclusividad de marca. La transferencia directa de archivos entre Android y Apple, habilitada por HyperOS 3, redefine el alcance de la colaboración entre plataformas y establece un precedente en la industria tecnológica.