Guía para copiar toda tu información de iPhone a Android, paso a paso

El cambio de iPhone a Android es cada vez más frecuente, gracias a la mejora de las herramientas de transferencia de datos entre sistemas. Migrar toda la información, incluidas aplicaciones, fotos, contactos y archivos, puede parecer un proceso complejo, pero actualmente los fabricantes han simplificado los pasos para que la experiencia sea más rápida y segura.
A continuación, una guía detallada para realizar el traspaso de contenido de manera eficiente y minimizar riesgos de pérdida.
Requisitos previos para pasar archivos de un iPhone a un Android
Antes de iniciar la transferencia, hay algunas condiciones que se deben cumplir:
- El nuevo dispositivo receptor debe tener Android 12 o una versión posterior para utilizar la aplicación oficial de cambio de sistema. Otros modelos permiten la transferencia de datos a través de un cable USB durante la configuración inicial.
- El iPhone debe ejecutar iOS 15 o una versión más reciente si se elige la transferencia inalámbrica.
- Una red WiFi estable es fundamental, ya que garantiza una copia de datos más rápida y sin interrupciones.
- Ambos equipos deben estar completamente cargados y desbloqueados.
- Se debe verificar que el dispositivo Android tenga suficiente espacio libre para recibir todos los datos.
- En caso de que el iPhone esté administrado por una organización (empresa, colegio), puede haber restricciones para copiar toda la información.
Primeros pasos: configuración inicial y conectividad
- Encender el móvil Android
- Al iniciar el teléfono nuevo, seleccionar la opción “Iniciar” en el asistente de bienvenida para acceder a la configuración.
- Conexión a internet
- Un paso esencial es la conexión a una red WiFi, sin la cual no será posible continuar con la transferencia de datos ni configurar la cuenta de Google.
- Cambio de SIM
- Extraer la tarjeta SIM física del iPhone e insertarla en el nuevo Android. Si se usa eSIM, el proveedor proporcionará las instrucciones de instalación.
- Desbloqueo del iPhone
- Asegurarse de que el dispositivo no tenga activados bloqueos, patrones o contraseñas que dificulten el acceso durante la transferencia.
Copia por cable: la opción más completa
Para quienes desean migrar la mayor cantidad de datos, la transferencia por cable es la recomendada. Esto es lo que se debe hacer:
- Utilizar un cable USB-C a Lightning o emplear un adaptador para conectar ambos dispositivos, según la compatibilidad.
- En el iPhone, se debe desactivar la función iMessage para evitar problemas en la recepción de mensajes posteriores.
- Durante todo el proceso, los dos equipos deben permanecer conectados entre sí.
- Acceder a la Cuenta de Google en el nuevo dispositivo para que se puedan restaurar apps, calendarios y conversaciones de WhatsApp.
- En Android, seleccionar los datos que se desean trasladar y presionar “Copiar” para iniciar.
- Para transferir los chats de WhatsApp, basta con escanear el código QR que aparece en el dispositivo Android desde el iPhone y seguir las instrucciones.
Transferencia inalámbrica: alternativa sin cables
Si no se dispone de un cable compatible, es posible transferir contactos, historiales y parte de los archivos usando la app Cambiar a Android. El proceso consiste en lo siguiente:
- Descargar la app Cambiar a Android en el iPhone.
- El Android debe estar encendido y conectado a WiFi; se elige la opción de copiar datos desde un dispositivo anterior y se selecciona el ícono que corresponde a “¿No tienes el cable?”.
- El sistema pedirá escanear un código QR que aparece en la pantalla del Android usando el iPhone.
- Con ambos dispositivos próximos y conectados a internet, se sigue el asistente paso a paso hasta completar el proceso.
Aspectos para tener en cuenta de un cambio de iOS a Android
No todos los datos se transfieren de igual manera en ambos métodos. Las aplicaciones protegidas o gestionadas por empresas, datos respaldados en iCloud o algunas configuraciones muy específicas pueden requerir un ajuste manual posterior.
El tiempo de duración del proceso puede variar entre unos minutos y algunas horas según la cantidad de información y el método escogido. Una preparación adecuada evita pérdida de datos, permitiendo que la llegada al entorno Android se realice con la mayor continuidad posible en el uso de las aplicaciones y servicios habituales.