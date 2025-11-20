Guía para copiar toda tu información de iPhone a Android, paso a paso

Cambiar de iPhone a Android es más fácil: guía para transferir datos sin errores - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

El cambio de iPhone a Android es cada vez más frecuente, gracias a la mejora de las herramientas de transferencia de datos entre sistemas. Migrar toda la información, incluidas aplicaciones, fotos, contactos y archivos, puede parecer un proceso complejo, pero actualmente los fabricantes han simplificado los pasos para que la experiencia sea más rápida y segura.

A continuación, una guía detallada para realizar el traspaso de contenido de manera eficiente y minimizar riesgos de pérdida.

Requisitos previos para pasar archivos de un iPhone a un Android

Así funciona la migración completa de iPhone a Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar la transferencia, hay algunas condiciones que se deben cumplir:

El nuevo dispositivo receptor debe tener Android 12 o una versión posterior para utilizar la aplicación oficial de cambio de sistema. Otros modelos permiten la transferencia de datos a través de un cable USB durante la configuración inicial.

El iPhone debe ejecutar iOS 15 o una versión más reciente si se elige la transferencia inalámbrica.

Una red WiFi estable es fundamental, ya que garantiza una copia de datos más rápida y sin interrupciones.

Ambos equipos deben estar completamente cargados y desbloqueados.

Se debe verificar que el dispositivo Android tenga suficiente espacio libre para recibir todos los datos.

En caso de que el iPhone esté administrado por una organización (empresa, colegio), puede haber restricciones para copiar toda la información.

Primeros pasos: configuración inicial y conectividad

Encender el móvil Android Al iniciar el teléfono nuevo, seleccionar la opción “Iniciar” en el asistente de bienvenida para acceder a la configuración. Conexión a internet Un paso esencial es la conexión a una red WiFi, sin la cual no será posible continuar con la transferencia de datos ni configurar la cuenta de Google. Cambio de SIM Extraer la tarjeta SIM física del iPhone e insertarla en el nuevo Android. Si se usa eSIM, el proveedor proporcionará las instrucciones de instalación. Desbloqueo del iPhone Asegurarse de que el dispositivo no tenga activados bloqueos, patrones o contraseñas que dificulten el acceso durante la transferencia.

Las nuevas soluciones de copia entre sistemas permiten migrar aplicaciones, fotos y contactos, usando cable o conexión inalámbrica, y minimizan la pérdida de información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Copia por cable: la opción más completa

Para quienes desean migrar la mayor cantidad de datos, la transferencia por cable es la recomendada. Esto es lo que se debe hacer:

Utilizar un cable USB-C a Lightning o emplear un adaptador para conectar ambos dispositivos , según la compatibilidad.

En el iPhone, se debe desactivar la función iMessage para evitar problemas en la recepción de mensajes posteriores.

Durante todo el proceso, los dos equipos deben permanecer conectados entre sí.

Acceder a la Cuenta de Google en el nuevo dispositivo para que se puedan restaurar apps, calendarios y conversaciones de WhatsApp.

En Android, seleccionar los datos que se desean trasladar y presionar “Copiar” para iniciar.

Para transferir los chats de WhatsApp, basta con escanear el código QR que aparece en el dispositivo Android desde el iPhone y seguir las instrucciones.

Transferencia inalámbrica: alternativa sin cables

Si no se dispone de un cable compatible, es posible transferir contactos, historiales y parte de los archivos usando la app Cambiar a Android. El proceso consiste en lo siguiente:

De Apple a Google, paso a paso: cómo asegurar la migración exitosa de todos los datos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Descargar la app Cambiar a Android en el iPhone.

El Android debe estar encendido y conectado a WiFi ; se elige la opción de copiar datos desde un dispositivo anterior y se selecciona el ícono que corresponde a “¿No tienes el cable?”.

El sistema pedirá escanear un código QR que aparece en la pantalla del Android usando el iPhone.

Con ambos dispositivos próximos y conectados a internet, se sigue el asistente paso a paso hasta completar el proceso.

Aspectos para tener en cuenta de un cambio de iOS a Android

No todos los datos se transfieren de igual manera en ambos métodos. Las aplicaciones protegidas o gestionadas por empresas, datos respaldados en iCloud o algunas configuraciones muy específicas pueden requerir un ajuste manual posterior.

El tiempo de duración del proceso puede variar entre unos minutos y algunas horas según la cantidad de información y el método escogido. Una preparación adecuada evita pérdida de datos, permitiendo que la llegada al entorno Android se realice con la mayor continuidad posible en el uso de las aplicaciones y servicios habituales.