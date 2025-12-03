Inteligencia artificial y conectividad, el nuevo horizonte de la industria automotriz en Suramérica

La electrificación en Suramérica exige soluciones ajustadas a las necesidades económicas y sociales de cada país.

Al cierre de año tuvimos un encuentro muy importante para hablar de tecnología y el sector automotor, dos áreas que hoy trabajan de la mano para crear nuevas experiencias, pero basadas en la geografía y necesidades de cada región. “Nosotros creemos que la tecnología híbrida es muy adecuada para América del Sur, por la infraestructura”, afirma Alexander Seitz, presidente ejecutivo de Volkswagen Sur América a Infobae.

Al iniciar la entrevista exclusiva, tras el Salón del Automóvil de Colombia 2025 y bajo un escenario donde el sector automotriz enfrenta retos de electrificación y contextos económicos dispares, la voz de Seitz resuena enfática: “Estamos invirtiendo ahora US$ 3,7 mil millones en la región de América del Sur hasta 2028, con 21 modelos. Y el foco principal es híbrido, mild hybrid, híbrido y plug-in hybrid”.

Durante la charla, remarca el compromiso regional al afirmar: “El principal reto es adaptar la tecnología a la infraestructura de la región sin sacrificar seguridad ni accesibilidad al cliente”. Pero también, va más allá del discurso tecnológico e introduce la variable social y económica que, según él, debe acompañar cualquier transformación industrial: “Estamos mostrando esto también, en Brasil y aquí en Colombia... Todos los productos de Volkswagen tienen cinco estrellas Latin NCAP, asegurando el máximo de seguridad posible con un precio más accesible para el cliente”.

La tecnología híbrida es vista como solución ideal para la infraestructura automotriz de la región. - crédito Mapfre

Las declaraciones de Seitz no quedan en promesas: “Estamos preparando nuestras fábricas y también nuestros colaboradores para este nuevo ciclo, con entrenamiento y adaptación permanente”. Con la electrificación como bandera, marca la pauta para una transformación profunda no sólo de los modelos que llegarán a los concesionarios, sino también, del modo de hacer industria en Suramérica.

El desafío de la electrificación en Suramérica

La apuesta de Volkswagen Sur América por la electrificación no ignora la complejidad de la región. Para Alexander Seitz, el contexto suramericano exige soluciones ajustadas tanto a la infraestructura como a las necesidades económicas y sociales de cada país. El ejecutivo remarca el rol estratégico de la tecnología híbrida dentro de un plan que contempla inversiones multimillonarias y el desarrollo de modelos especialmente pensados para estos mercados.

Infobae: quisiera saber de Volkswagen , ¿cuál es el mayor reto desde la tecnología y desde la economía para poder lograr ese nuevo reto que ustedes tienen para el próximo año?

Alexander Seitz : la tecnología de híbrido es muy adecuada para América del Sur. Y ahí con híbrido, tú tienes la posibilidad de andar dentro de la ciudad con energía eléctrica y a larga distancia tenemos autonomía con motor de gasolina o en el caso de Volkswagen, también de flex fuel, usando etanol, que ayuda también al medioambiente.

Infobae: ¿Cómo benefician estos desarrollos a países como Colombia?

Alexander Seitz: con esta decisión conseguimos atender la necesidad también del mercado aquí en Colombia, donde tenemos incentivos fiscales.

Adaptación interna y capacitación en Volkswagen Sur América

El proceso de electrificación no solo implica transformar los productos, sino también, renovar las operaciones internas de la compañía. Volkswagen Sur América ha debido ajustar procesos, reorganizar plantas y preparar a su fuerza laboral para afrontar los cambios tecnológicos.

Infobae: Internamente, donde ya tienen fábricas, ¿han tenido que hacer cambios para afrontar estos retos? ¿Qué papel cumplen los concesionarios y los empleados en esta transición?

Alexander Seitz: Es un proceso muy normal con un entrenamiento preparando a las personas en las fábricas de Volkswagen. Usamos las vacaciones de verano y las de invierno para hacer este tipo de cambio y el entrenamiento de las personas está aconteciendo permanentemente. Ahí estamos construyendo paralelamente un montaje para las herramientas nuevas y una línea de montaje final.

Conectividad e inteligencia artificial: el futuro inmediato

La inteligencia artificial (IA) y la conectividad han emergido como pilares fundamentales en la estrategia regional de Volkswagen. En palabras de Alexander Seitz, el avance tecnológico no solo busca mejorar la experiencia del usuario, sino también potenciar la seguridad y facilitar el acceso a servicios predictivos dentro y fuera del vehículo.

Infobae: Muchas marcas hablan de inteligencia artificial. Con los híbridos y eléctricos que vendrán a Latinoamérica, ¿qué estrategias y asistentes ofrecerá Volkswagen? ¿Habrá mantenimientos predictivos para los usuarios?

Alexander Seitz : Sí. Nosotros apostamos por la inteligencia artificial en conjunto con conectividad al estar enlazado a internet con el iPhone u otro celular, pero necesita esto una interfaz humana para que tú consigas hablar fácilmente como con un amigo o amiga. Puedes preguntar tranquilamente dónde es el próximo punto de gasolina, el próximo restaurante p si mi coche tiene un problema, hay una luz roja y me dice qué pasa o me da la ruta para el concesionario.

Infobae: ¿La IA también va a influir en la seguridad de los nuevos modelos?

Alexander Seitz : La inteligencia artificial está facilitando la comunicación del cliente con el coche y también, va a facilitar mucho la seguridad en el futuro. Para aumentar la seguridad normalmente precisa muchos sensores, muchas cámaras y con IA y algoritmos, el cálculo será más fácil.

Infobae: ¿Esto podría allanar el camino hacia el coche autónomo en la región?

Alexander Seitz: nosotros no vamos más a necesitar el mismo nivel de sensores o de cámaras para tener el mismo nivel de seguridad, pero si podemos hasta entrar en el primer paso del coche autónomo en la región. Aunque no es bueno para una ciudad como Bogotá, con un tráfico complejo, pero en autopista, con un tráfico más simple, ahí ya va a funcionar también en los coches de entrada en algunos años este tipo de coche autónomo.

La inteligencia artificial y la conectividad se integran en los nuevos modelos para mejorar la experiencia y la seguridad del usuario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyectos de industrialización en la región

Infobae: ¿Tienen algún proyecto importante para el próximo año en algún país de Latinoamérica que desees destacar?

Alexander Seitz: Está la industrialización del sucesor de Amarok en Argentina, un proyecto muy grande con inversiones de casi 580 millones de dólares, lo que va a ser la base también de un producto bueno en 2027 para Colombia, porque reconocemos que Colombia también es un país de pick up y queremos participar con un nuevo producto de Argentina lanzado aquí.