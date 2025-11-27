Cómo conectar una radio antigua de un auto con un celular para reproducir música

Miles de conductores aún dependen de radios antiguas con CDs, cables auxiliares o puertos USB para conectar sus smartphones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha tecnológica entre los autos modernos y los vehículos de generaciones anteriores parece ampliarse cada año. Sistemas como Android Auto y Apple CarPlay permiten a los usuarios de modelos recientes acceder de inmediato a música, podcasts, llamadas y navegación GPS mediante simples toques en una pantalla táctil.

En contraste, miles de conductores aún utilizan radios antiguas, dependientes de CDs, cables auxiliares o, en el mejor de los casos, puertos USB, lo que limita notablemente la integración con un teléfono móvil actual. No obstante, la industria de los accesorios ha creado soluciones simples y económicas para derribar estas barreras sin necesidad de costosas instalaciones ni modificar la estética original del tablero.

Qué dispositivos usar para conectar el celular a un auto viejo

Entre los dispositivos más populares para conectar el celular a una radio antigua destaca el transmisor FM. Se trata de un pequeño gadget capaz de transformar cualquier señal de audio —música, llamadas o indicaciones del GPS— desde el teléfono, transmitiéndola por ondas de radio que la radio del auto puede recibir y reproducir a través de sus altavoces.

El proceso de conexión se caracteriza por la ausencia de cables y herramientas. Basta con conectar el transmisor FM al encendedor de cigarrillos (también llamado mechero), lo que le proporciona alimentación eléctrica. Este dispositivo crea una señal de radio FM propia que tendrá que ser sintonizada tanto en el transmisor como en la radio del automóvil, generalmente dentro del rango de 87,5 MHz a 108,0 MHz.

Los transmisores FM permiten conectar el celular a la radio del auto sin cables ni instalaciones costosas, usando frecuencias de 87,5 a 108,0 MHz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso es conectar el móvil al transmisor por Bluetooth. Una vez emparejados ambos equipos, solo resta encontrar una frecuencia FM libre, es decir, una en la que no transmita ninguna emisora local, para reducir al mínimo la interferencia y asegurarse de que el sonido del teléfono llegue limpio a los altavoces.

En ese momento, cualquier audio del smartphone podrá escucharse en el sistema de sonido del coche, ya sea una lista de reproducción de Spotify, un archivo descargado, una llamada en manos libres o las indicaciones de la aplicación de mapas.

El costo de estos transmisores varía entre 10 y 30 dólares, dependiendo de las funciones adicionales y la calidad del dispositivo. Incluso los modelos más básicos suelen cumplir bien su cometido.

Ventajas y consideraciones de los transmisores FM

La principal ventaja de los transmisores FM radica en su facilidad de uso y portabilidad. No requieren instalación, se pueden cambiar fácilmente de un auto a otro y su precio resulta accesible para la mayoría de los conductores.

Los transmisores FM ofrecen ventajas como portabilidad, facilidad de uso y precios accesibles para actualizar autos antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, muchos transmisores modernos incluyen puertos USB para cargar el teléfono mientras se utiliza el audio del mismo, micrófonos para llamadas en manos libres, y pantallas para mostrar la información de la pista en reproducción o el número de la llamada entrante.

Sin embargo, la calidad de sonido puede estar sujeta a algunos factores. Como el sistema utiliza el espectro de frecuencias de FM, puede verse afectado por interferencias con radios locales, especialmente durante viajes largos o al cruzar diferentes regiones.

Si se elige el transmisor FM más avanzado, ciertas tecnologías internas mitigan parte de estas interferencias, mejorando la experiencia auditiva al reducir distorsiones, zumbidos y pérdidas momentáneas de señal.

Alternativas para radios con entrada AUX o puerto USB

No todos los automóviles carecen de entradas auxiliares. En los casos en que la radio antigua dispone de una entrada jack de 3,5 mm (el clásico conector de auriculares) o un puerto USB, el proceso se simplifica, y las opciones de conectar un teléfono móvil aumentan.

La calidad de sonido de los transmisores FM puede verse afectada por interferencias, pero tecnologías internas ayudan a reducir distorsiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma más directa de lograrlo es usar un cable AUX (de jack a jack). De esta manera, la señal de audio viaja de forma física desde el teléfono hacia la radio, minimizando la probabilidad de interferencias propias de las ondas FM y consiguiendo una fidelidad superior en la reproducción.

En este escenario, solo es necesario conectar ambos extremos, seleccionar la función AUX/AUXILIAR en la radio y reproducir la música o contenido deseado desde el celular.

Para quienes no desean usar cables físicos o buscan mayor libertad de movimiento, existen receptores Bluetooth con salida AUX o USB. Estos pequeños adaptadores, una vez conectados a la entrada auxiliar o USB del auto, permiten vincular el teléfono al sistema de sonido inalámbricamente.

La configuración no requiere herramientas ni conocimientos técnicos: basta encender el receptor, emparejarlo por Bluetooth y seleccionar la fuente en la radio del automóvil.

El precio de estos accesorios parte de unos 10 dólares y difícilmente supera los 25 dólares, incluso en modelos con carga rápida, bateria recargable y micrófono incorporado para llamadas manos libres.

