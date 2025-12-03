Desarrollan un mapa 3D que muestra los 2.750 millones de edificios de la Tierra

El mapa tridimensional abarca regiones tradicionalmente excluidas, lo que permite detectar desigualdades sociales y urbanización en África, América Latina y Asia. (Technical University of Munich)

Por primera vez, un equipo de científicos en Alemania ha presentado un mapa digital tridimensional que representa los 2.750 millones de edificios existentes en el planeta.

El GlobalBuildingAtlas, desarrollado por investigadores de la Technical University of Munich (TUM), ofrece una visión inédita de la infraestructura construida por el ser humano y promete transformar la investigación climática, la planificación urbana y la gestión de desastres a nivel global.

El modelo utiliza imágenes satelitales de 2019 y alcanza una resolución treinta veces superior a la de mapas previos, que solo modelaban cerca de 1.700 millones de edificios. Cada estructura cuenta con una precisión de 3 por 3 metros, permitiendo estimar altura, volumen y densidad estructural en cualquier parte del mundo.

El GlobalBuildingAtlas facilita la toma de decisiones sobre infraestructura y políticas públicas con datos precisos y cobertura global sin precedentes. (Technical University of Munich)

Según la TUM, el 97% de las edificaciones corresponden a modelos básicos (LoD1), una representación tridimensional que capta la geometría esencial de cada inmueble.

Esta resolución facilita la integración de los datos en modelos computacionales a gran escala para análisis urbanos y planificación de infraestructuras. La profesora Xiaoxiang Zhu, líder del proyecto y titular de la Cátedra de Ciencia de Datos en Observación de la Tierra en la TUM, explicó que este nivel de detalle representa una base sólida para el estudio de la estructura urbana y el desarrollo de modelos precisos para la gestión de ciudades.

El mapa trasciende la función de cartografía. Se perfila como una herramienta esencial para la adaptación al cambio climático, mejorando modelos de demanda energética, emisiones de CO₂ y planificación de infraestructuras verdes. Además, facilita una evaluación rápida y precisa de riesgos asociados a eventos naturales.

Los investigadores lograron modelar altura, volumen y densidad estructural de cada edificio. (Reuters)

La TUM informó que el atlas ha despertado el interés de instituciones como el German Aerospace Center (DLR), que evalúa su uso en la International Charter: Space and Major Disasters, una iniciativa que coordina datos satelitales para la respuesta ante emergencias en todo el mundo.

A diferencia de conjuntos de datos anteriores enfocados en regiones económicamente desarrolladas, el GlobalBuildingAtlas proporciona cobertura de zonas tradicionalmente excluidas como África, América Latina, el sudeste asiático y áreas rurales. Esta inclusión permite analizar con mayor exactitud la urbanización y niveles de pobreza donde antes faltaba información detallada.

La profesora Zhu señaló que los datos tridimensionales permiten observar tanto la huella como el volumen de las construcciones, lo que ofrece una visión mucho más precisa de las condiciones de vida. “Con los modelos 3D, vemos no solo la superficie, sino también el volumen de cada edificio, lo que permite obtener información mucho más precisa sobre las condiciones habitacionales”, afirmó Zhu, según la TUM.

Instituciones globales evalúan el uso del atlas, que se perfila como herramienta clave en la gestión de desastres y la respuesta a emergencias mundiales. (Technical University of Munich)

Además, el atlas introduce el indicador de volumen de edificios per cápita, que expresa la masa edificada por habitante y revela disparidades sociales y económicas a escala global. Según Zhu, este indicador promueve el desarrollo urbano sostenible y contribuye a la inclusión y resiliencia urbana.

“Este indicador respalda el desarrollo urbano sostenible y contribuye a que las ciudades sean más inclusivas y resilientes”, concluyó la investigadora en un comunicado de la TUM.

El equipo de la TUM destacó que el GlobalBuildingAtlas ofrece una base precisa para planificar y monitorear el desarrollo urbano y aplicar medidas focalizadas, como la construcción de viviendas o instalaciones públicas en zonas densamente pobladas y con pocos recursos.

El atlas se posiciona como una herramienta fundamental para gobiernos, instituciones y organismos internacionales que buscan abordar los desafíos de la urbanización, el cambio climático y la gestión de riesgos con información precisa y alcance global.