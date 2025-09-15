Tecno

Este es el truco poco conocido de Google Maps para hacer turismo a pie y con realidad aumentada

La popular aplicación apuesta por flechas virtuales e indicaciones visuales precisas para guiar a usuarios a pie, optimizando recorridos urbanos y facilitando la navegación

Santiago Neira

Por Santiago Neira

En tan solo segundos podrás convertir tu smartphone en una brújula digital con apartados de realidad virtual

La popular aplicación Google Maps se ha transformado en mucho más que un simple mapa digital, consolidándose como una herramienta esencial para viajar y navegar en la vida cotidiana.

Además de ofrecer rutas optimizadas, cálculo automático del tiempo estimado de llegada, información actualizada sobre el transporte público y detección de accidentes, el servicio de mapas de Google integra funciones avanzadas que la mayoría de los usuarios desconoce.

Pese a la utilidad de Google Maps para quienes se desplazan en automóvil, muchos usuarios encuentran dificultades al utilizar la aplicación en trayectos peatonales. La incertidumbre sobre si la dirección tomada es la correcta genera situaciones en las que es habitual girar sobre el propio eje en busca de orientación.

Así facilita Google Maps los desplazamientos a pie gracias a su vista en vivo - (Google)

La función secreta de Google Maps para rutas a pie

Uno de los recursos menos conocidos de Google Maps es una función de orientación con realidad aumentada que facilita las rutas a pie, al ofrecer señales visuales superpuestas en la pantalla del dispositivo móvil.

Esta herramienta, conocida como “Live View”, dibuja flechas virtuales e indicaciones precisas sobre el entorno real, lo que permite iniciar el recorrido sin necesidad de adivinar el sentido correcto.

A diferencia de otros métodos prácticos, como ubicar edificios o referencias visibles en el entorno, la integración de realidad aumentada elimina esa fase de ensayo. La función realiza rápidamente una calibración y, mediante el uso de la cámara integrada en el teléfono, guía al usuario con señales visuales claras, reduciendo los errores y el tiempo invertido en corregir el rumbo.

Cómo activar la orientación en realidad aumentada de Google Maps

El proceso para acceder a esta herramienta es sencillo y está al alcance de cualquier persona con un smartphone compatible:

La función de realidad aumentada de Google Maps transforma la experiencia de caminar por la ciudad - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Abrir Google Maps y escribir la dirección del destino.
  • Seleccionar la opción de “ruta a pie”.
  • Identificar en la parte lateral de la pantalla el icono correspondiente a “Live View” o “Vista en vivo”, representado por una chincheta dentro de un recuadro.
  • Al activar la función, la cámara del dispositivo se pondrá en marcha y aparecerá una flecha virtual que señala con precisión la dirección correcta.
  • De forma alternativa, al pulsar “Navegar” antes de iniciar la ruta puede activarse también esta función de orientación.

Este método no solo agiliza los desplazamientos urbanos, sino que reduce la posibilidad de errores en ciudades desconocidas, incrementando la seguridad al caminar y favoreciendo el uso de recorridos sostenibles.

Usos prácticos y recomendaciones para aprovechar Live View

El sistema de realidad aumentada tiene especial utilidad en entornos complejos, como cruces urbanos, concentraciones de personas, estaciones de transporte o centros comerciales, donde la identificación del sentido de la ruta resulta más complicada.

Más allá del GPS tradicional, la aplicación suma descargas de mapas offline, información de transporte público y la posibilidad de compartir ubicaciones en vivo, consolidando su papel como referente en soluciones tecnológicas para el desplazamiento - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Además, para evitar distracciones o situaciones peligrosas, la aplicación recuerda periódicamente al usuario que observe el entorno y no permanezca mirando la pantalla de forma constante.

En casos donde la función no esté habilitada aún en el país o en modelos de dispositivos más antiguos, Google Maps continuará mostrando el clásico círculo azul para ubicar la posición exacta, aunque el sistema de flechas aportará un valor adicional allí donde ya esté disponible.

Más allá del truco de orientación para caminatas urbanas, Google Maps incorpora múltiples funciones que contribuyen a mejorar cualquier desplazamiento.

Entre las más destacadas se encuentran la descarga de mapas sin conexión, clave en zonas con escasa señal o durante viajes internacionales, la consulta del servicio Street View para obtener una visión panorámica realista y la información en tiempo real de horarios y alternativas en el transporte público de ciudades de todo el mundo.

La capacidad de compartir la ubicación en vivo representa una herramienta importante para coordinar actividades grupales o garantizar seguridad en desplazamientos nocturnos o en zonas poco familiares.

Con la integración de funciones como la realidad aumentada, Google Maps evoluciona hacia una plataforma integral, cada vez más precisa y adaptada a las exigencias de la movilidad urbana moderna. La precisión en la orientación a pie y la experiencia intuitiva convierten a la aplicación en una aliada para viajeros, estudiantes, profesionales y cualquier persona que busca moverse de manera eficiente y sin contratiempos.

