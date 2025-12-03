Amazon anuncia que desarrollará chips de IA con tecnología de Nvidia

La tecnología NVLink Fusion de Nvidia permitirá a Amazon Web Services construir servidores de inteligencia artificial más grandes y veloces. (Reuters)

Amazon Web Services (AWS), la plataforma de servicios en la nube de Amazon, anunció durante su conferencia anual en Las Vegas que integrará la tecnología NVLink Fusion de Nvidia en la próxima generación de su chip Trainium4 para inteligencia artificial.

El anuncio, realizado ante unos 60.000 asistentes, representa un paso estratégico en la colaboración entre dos de los principales actores del sector tecnológico, con el objetivo de fortalecer la oferta de servicios de IA de AWS y atraer a grandes clientes empresariales.

Colaboración tecnológica

La alianza entre AWS y Nvidia se centra en la adopción de NVLink Fusion, una tecnología que permite conexiones ultrarrápidas entre diferentes tipos de chips. Esta innovación, considerada una de las piezas clave de Nvidia, facilitará la construcción de servidores de IA más grandes y eficientes, capaces de comunicarse entre sí con mayor velocidad.

Esta capacidad resulta esencial para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial de gran escala, donde miles de máquinas deben operar de manera coordinada.

Un chip de inteligencia artificial Tranium3 fabricado por Amazon Web Services. Es la generación previa de los chips que incorporarán la tecnología de Nvidia. (Reuters)

Como parte de esta colaboración, AWS ofrecerá a sus clientes acceso a las denominadas Fábricas de IA, una infraestructura exclusiva dentro de sus centros de datos que promete mayor velocidad y disponibilidad para proyectos de inteligencia artificial.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, destacó en un comunicado la magnitud del acuerdo: “Juntos, Nvidia y AWS están creando la estructura computacional para la revolución industrial de la IA, llevando IA avanzada a todas las empresas, en todos los países, y acelerando el camino del mundo hacia la inteligencia”.

La conferencia anual de AWS en Las Vegas se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes del sector, reuniendo a decenas de miles de profesionales y empresas interesados en las últimas tendencias de computación en la nube.

En este contexto, la adopción de NVLink Fusion por parte de AWS refuerza la posición de Nvidia como proveedor de referencia en tecnologías de interconexión de chips, sumando a Intel y Qualcomm entre las compañías que ya han incorporado esta solución.

AWS busca consolidar su posición en inteligencia artificial y computación en la nube. (Reuters)

El uso de NVLink Fusion permitirá a AWS ofrecer servidores capaces de gestionar cargas de trabajo de IA cada vez más complejas, un aspecto fundamental en la carrera por liderar el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial.

Los chips que llegarán antes

Además de la integración de NVLink Fusion, AWS presentó el lanzamiento de nuevos servidores equipados con el chip Trainium3. Estos servidores, disponibles desde el 2 de diciembre de 2025, incorporan 144 chips cada uno y ofrecen más de cuatro veces la potencia de procesamiento respecto a la generación anterior de IA de AWS.

Según Dave Brown, vicepresidente de servicios de computación y aprendizaje automático de AWS, los nuevos equipos también consumen un 40 % menos de energía, lo que representa una mejora significativa en eficiencia.

Brown explicó que, aunque no se revelaron cifras absolutas sobre potencia o rendimiento, la estrategia de AWS es competir en el mercado no solo por capacidad técnica, sino también por precio. “Tenemos que demostrarles que tenemos un producto que les ofrece el rendimiento que necesitan y a un precio justo para que obtengan esa relación calidad-precio”, afirmó el ejecutivo.

La alianza estratégica entre AWS y Nvidia fue presentada ante 60.000 asistentes en el evento anual de AWS en Las Vegas. (Reuters)

Durante la conferencia, Amazon también presentó nuevas versiones de sus modelos de inteligencia artificial bajo la marca Nova. Nova 2 se caracteriza por una mayor velocidad y capacidad de respuesta, mientras que la versión Nova puede interactuar mediante imágenes, texto, voz o video, ampliando las posibilidades de comunicación con los usuarios.

Por su parte, Sonic permite respuestas de voz con una naturalidad que, según Matt Garman, CEO de AWS, resulta “similar a la humana”.

A pesar de estos avances, AWS enfrenta el desafío de posicionar sus modelos frente a competidores consolidados como ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Gemini de Google. No obstante, la compañía registró un crecimiento del 20 % en las ventas de AWS durante el último trimestre, impulsado principalmente por sus servicios de computación en la nube e infraestructura de IA.