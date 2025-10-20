Tecno

Amazon Web Services sufre caída y afecta servicios digitales en México

Millones de usuarios y empresas experimentaron interrupciones desde bancos hasta videojuegos

Por Fabián Sosa

Guardar
MILLONES DE USUARIOS SE VIERON
MILLONES DE USUARIOS SE VIERON AFECTADOS POR LA CAÍDA DE AMAZON WEB SERVICES. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Millones de usuarios y empresas en todos los países, entre ellos México, sufrieron interrupciones en sus servicios digitales el lunes 20 de octubre de 2025, cuando Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube, experimentó una caída originada en su centro de datos de Virginia del Norte, Estados Unidos.

El incidente afectó desde redes sociales y plataformas de streaming hasta sistemas bancarios y aplicaciones de aerolíneas, según información publicada por EFE.

La magnitud del impacto se reflejó en la multiplicación de incidencias a lo largo del planeta. AWS, proveedor esencial de servicios como almacenamiento, bases de datos e inteligencia artificial para empresas y usuarios, vio cómo la interrupción de su infraestructura repercutió en cientos de webs, aplicaciones y sistemas informáticos.

Motivos de la caída de Amazon en México

Desde videojuegos hasta bancos y
Desde videojuegos hasta bancos y aerolíneas sufrieron retrasos por caída de AWS. (REUTERS/Anushree Fadnavis/archivo)

De acuerdo con EFE, en las primeras horas, tras la detección del fallo, AWS contabilizó 58 servicios afectados, incluyendo la interrupción total de Amazon DynamoDB, una de sus bases de datos clave.

La afectación se extendió a una amplia gama de plataformas, desde redes sociales hasta videojuegos y servicios bancarios, lo que generó reportes de fallas en múltiples regiones.

En cuanto a las causas técnicas, ambas fuentes coinciden en que el origen del problema se localizó en el centro de datos de Virginia del Norte, uno de los más grandes y antiguos de AWS.

La compañía identificó una posible causa relacionada con el proceso de comunicación entre sus servicios y este centro de datos.

AWS informó en su web que sus ingenieros actuaron de inmediato para “mitigar el problema y comprender a fondo su origen”. Además, la empresa recomendó a sus clientes “reintentar cualquier solicitud que haya fallado” durante el periodo de la incidencia.

EFE añadió que, aunque la mayoría de las peticiones a los servicios de AWS ya se tramitaban correctamente a lo largo del día, persistieron algunos fallos debido a la acumulación de solicitudes en cola, mientras el equipo técnico continuaba trabajando para lograr una resolución completa.

Plataformas y servicios afectados en México por la caída

La caída se originó en
La caída se originó en Virginia, Estados Unidos (Archivo/ Noah Berger/AWS/Handout via REUTERS)

El alcance de la caída se evidenció en la variedad de servicios y plataformas afectados. Según EFE, Microsoft figuró entre las compañías más impactadas: a las 12:15 GMT, el portal Downdetector registró 78 fallos en Microsoft Outlook, relacionados con la conexión del servidor, la recepción de correos electrónicos y el inicio de sesión.

Microsoft 365, que integra Word, Excel y PowerPoint, también reportó errores, al igual que OneDrive y Teams, donde el 69% de los fallos correspondió a problemas de conexión con el servidor.

Netflix experimentó dificultades en la reproducción de series y películas, así como en el inicio de sesión, mientras que YouTube acumuló 149 reportes de fallos a las 8:00 GMT, con errores persistentes en la reproducción de videos y el funcionamiento de su web y aplicación.

Las redes sociales Facebook y Snapchat, junto con Google, también sufrieron incidencias, con picos de errores reportados en la madrugada.

En el ámbito de los videojuegos, Fortnite registró más de 5 mil incidencias a las 7:30 GMT, y la web de Playstation Network superó las 800. Otros títulos populares como Roblox, Pokémon y Clash Royale se vieron igualmente afectados.

Además, el motor de inteligencia artificial Perplexity, el asistente virtual Alexa y la plataforma de televisión de Amazon presentaron dificultades operativas.

Impacto en servicios bancarios y transporte

La compañía lamentó los inconvenientes
La compañía lamentó los inconvenientes causados a usuarios y empresas. (REUTERS/Benoit Tessier)

El impacto de la caída de AWS alcanzó sectores críticos como el bancario y el transporte aéreo, pues usuarios de aplicaciones de aerolíneas como United y Delta no pudieron acceder a sus billetes de vuelo, mientras que el servicio de pagos Venmo experimentó interrupciones.

Las plataformas de streaming Disney+ y Hulu también reportaron fallos durante la jornada. En España, Redsys, principal procesador de pagos, sufrió una caída temporal de sus sistemas debido a una incidencia puntual en la infraestructura de comunicaciones.

La compañía comunicó que su equipo técnico detectó y resolvió la incidencia en un breve plazo, restableciendo el servicio y limitando el impacto a algunas operaciones de pago durante el periodo de la interrupción.

Frente a la magnitud del incidente, AWS y las empresas afectadas emitieron recomendaciones y comunicados para sus usuarios.

Los ingenieros de AWS se movilizaron de inmediato para abordar el problema y recomendaron a los clientes reintentar las solicitudes fallidas.

EFE señaló que AWS aseguró la recuperación de la mayoría de sus servicios a lo largo del día, aunque advirtió sobre posibles fallos residuales por la acumulación de solicitudes. Redsys, por su parte, informó que el servicio se encontraba ya operativo tras la rápida intervención de su equipo técnico.

Como consecuencia de la interrupción, la compañía expresó su pesar por los inconvenientes ocasionados a clientes, entidades financieras y comercios..

Temas Relacionados

AWSAmazon Web ServicesVirginia del NorteStreamingMicrosoftRedsysPlataformas de streamingmexico-noticias

Últimas Noticias

Instalar Magis TV en un televisor: la razón de que sea peligroso y qué alternativas seguras hay

El reciente bloqueo de la aplicación pirata ha motivado a miles de usuarios a explorar servicios que ofrecen catálogos extensos de películas sin comprometer la seguridad de los dispositivos y los datos privados

Instalar Magis TV en un

Caída global de Amazon colapsó servicios de banca, juegos y más: Fortnite, Roblox, ChatGPT, Snapchat y más

La empresa ya implementó medidas de mitigación y priorizó la restauración de servicios esenciales para clientes empresariales

Caída global de Amazon colapsó

De cobots a asistentes virtuales: cinco tendencias en robótica que serán protagonistas en 2026

El avance de la inteligencia artificial autónoma promete vehículos, máquinas de apoyo y armas inteligentes, como algunos de los avances más destacados. Cuáles son las predicciones de Forbes que se harán realidad en hogares, industrias y transporte, según un experto

De cobots a asistentes virtuales:

Las profesiones que, según Bill Gates, la inteligencia artificial no reemplazará y que puedes estudiar

El cofundador de Microsoft sostiene que varias disciplinas requieren habilidades humanas insustituibles, como el juicio experto y la innovación, que los sistemas autónomos aún no pueden replicar

Las profesiones que, según Bill

IShowSpeed, el streamer que estalla contra la IA de Sora por el uso de su rostro para crear videos

El creador de contenido responsabiliza a su comunidad por la exposición en esta plataforma de OpenAI

IShowSpeed, el streamer que estalla
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación para la construcción de la línea F del subte

Mientras negocia entrar a un paquete de apoyo para la Argentina, el CEO de JP Morgan visitará Buenos Aires

Triple femicidio de Florencio Varela: pidieron un careo entre Víctor Sotacuro y la inquilina de la casa del horror

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en octubre 2025

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel recibió

El Ejército de Israel recibió el cuerpo de otro rehén de parte de Hamas tras la mediación de la Cruz Roja

Encuentran cerca de 100 cartas prohíbidas de W. H. Auden a un amante vienés

De Monterrey al espacio: el talento en ingeniería que apunta a la NASA

Estados Unidos y Australia firmaron un acuerdos sobre minerales críticos y tierras raras tras las nuevas restricciones comerciales de China

Emmanuel Macron se reunió con Nicolas Sarkozy antes de que el ex presidente francés ingrese a prisión

TELESHOW
María Rosa Fugazot habló del

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”

A pura emoción al final de la función de Rocky: la reacción de Nicolás Vázquez con un niño santafesino

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”