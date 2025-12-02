YouTube Recap: actívalo y conoce tu resumen del año 2025 con tus creadores de contenidos favoritos

Es la primera vez que YouTube lanza una experiencia de este tipo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

YouTube ha presentado su propia versión de resumen anual, similar a Spotify Wrapped, para que los usuarios descubran qué contenidos disfrutaron más a lo largo del año en la plataforma de video de Google.

YouTube Recap resalta de manera personalizada los intereses, temáticas exploradas y los momentos más relevantes, según el historial de reproducción de cada usuario.

Los usuarios reciben hasta doce tarjetas diferentes que muestran sus canales favoritos, temáticas de interés y la evolución de sus hábitos de visualización, así como un perfil de personalidad basado en los tipos de videos que prefieren.

Si la música ha sido protagonista durante el año, el resumen también incluye los artistas y canciones más escuchados, junto con los principales géneros, pódcasts y una panorámica de la música internacional reproducida en YouTube Music.

Esta función permite profundizar en las tendencias personales de consumo y compartir de forma sencilla los resúmenes con amigos en redes sociales.

Los usuarios pueden ver cuál fue el tipo de contenido que más vieron. (YouTube)

Cómo ver el YouTube Recap

Para consultar YouTube Recap, puedes acceder directamente desde la página de inicio o la pestaña ‘Tú’, disponible tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.

El resumen anual ya está disponible para usuarios de YouTube en Norteamérica y se irá habilitando para el resto del mundo a lo largo de los próximos días.

Qué trae el YouTube Recap

YouTube Recap es la nueva función de la plataforma que permite a los usuarios explorar de forma interactiva el resumen de su actividad anual, similar a lo que ofrece Spotify Wrapped.

YouTube clasifica por personalidad los tipos de usuarios. (YouTube)

Este resumen no solo muestra los contenidos más vistos, sino que destaca los intereses, temas que exploraste en profundidad y los momentos clave de tu año en YouTube.

A través de hasta doce tarjetas personalizadas, los usuarios pueden ver sus canales favoritos, intereses predominantes, evolución de hábitos de visualización y un perfil de personalidad basado en su consumo de videos.

Al analizar el historial, YouTube Recap identifica distintas personalidades de usuario, como Aventurero, Desarrollador de Habilidades, Espíritu Creativo, Radiante, Buscador de Maravillas y Conector, siendo estas tres últimas las más comunes.

Por el contrario, las personalidades Filósofo y Soñador son las más inusuales.

Esta experiencia en YouTube es totalmente gratuita. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Quienes escuchan música en la plataforma recibirán información adicional sobre sus artistas y canciones más reproducidas, principales géneros, pódcasts preferidos e incluso una instantánea de su música internacional favorita a través de YouTube Music.

Cuál es la diferencia con el YouTube Music Recap

La principal diferencia entre YouTube Recap y YouTube Music Recap radica en las plataformas donde se consume el contenido.

YouTube Recap reúne y muestra los videos más vistos, canales favoritos y tendencias personales directamente desde la experiencia general de YouTube, considerando todo tipo de contenidos audiovisuales.

Por su parte, YouTube Music Recap se enfoca exclusivamente en la actividad relacionada con música: artistas, canciones, géneros y pódcast reproducidos en la aplicación YouTube Music. Así, cada herramienta ofrece un resumen personalizado, pero adaptado al tipo de contenido que se disfruta en cada plataforma específica.

A través de esta experiencia, los usuarios pueden conocer cuál fue el artista y canción que más escucharon. (YouTube Music)

Cómo ver el YouTube Music Recap

Para ver el YouTube Music Recap 2025, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a YouTube Music. Pulsar en tu foto de perfil. Seleccionar ‘Tu Recap’. Ir a ‘Mira tu Recap’.

No es necesario contar con una suscripción de pago para acceder al YouTube Music Recap 2025.

Qué información da el YouTube Music Recap 2025

YouTube Music Recap 2025 presenta datos sobre las canciones y artistas que más se escucharon, así como el tiempo invertido en la canción preferida y los géneros musicales predilectos.

Además, organiza a los artistas por país de origen y genera un pasaporte musical personalizado. Como novedad, este año los usuarios pueden interactuar con la inteligencia artificial para consultar detalles específicos de su resumen, lo que aporta una experiencia más dinámica y adaptada a cada persona.