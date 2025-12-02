Jugadores de Fortnite denuncian uso de arte generado por IA y exigen apoyo a creadores humanos

12/12/2023 El juego desarrollado por Epic Games, Fornite. POLITICA EPIC GAMES

La comunidad de Fortnite atraviesa una nueva controversia tras la aparición de supuestas imágenes generadas por inteligencia artificial dentro del juego. Varios jugadores han reportado que ciertos pósteres y sprays presentes en la isla muestran inconsistencias visuales típicas de herramientas generativas, lo que ha desencadenado críticas hacia Epic Games y ha reactivado el debate sobre el uso de IA en la industria del entretenimiento digital.

Las denuncias surgieron en Reddit, donde un usuario publicó un mensaje que rápidamente escaló en popularidad. En el post afirma que una empresa con los recursos de Epic Games no debería recurrir a imágenes generadas por IA para elementos cosméticos.

La publicación alcanzó miles de votos positivos y generó un amplio intercambio de opiniones entre jugadores que consideran que la compañía podría estar reemplazando trabajo artístico profesional por contenido automatizado.

Jugadores de Fornite en contra de usar IA para el arte del juego. (Reddit)

Los usuarios señalan ejemplos concretos dentro del juego. Uno de los pósteres más comentados incluye la figura de un yeti con nueve dedos en sus pues, una anomalía que suele asociarse con imperfecciones en la generación de imágenes mediante modelos IA. Para muchos jugadores, estas características resultan suficientes para deducir que Epic Games estaría incorporando activos gráficos generados automáticamente.

Varios comentarios del hilo remarcan que este tipo de detalles se repiten en otros sprays y elementos estéticos recientes. Si bien no existe confirmación oficial por parte de la compañía sobre el origen de estas imágenes específicas, la percepción de que la IA está comenzando a formar parte del proceso creativo ha generado preocupaciones dentro de la comunidad.

Entre las reacciones más compartidas se encuentran críticas al impacto que esto podría tener en la calidad visual del juego y en el trabajo de artistas profesionales. Algunos usuarios consideran que la IA podría desplazar a los creadores tradicionales en áreas donde antes se requería trabajo manual y especializado.

Arte de Fornite muestra a Yeti con nueve dedos. (Reddit)

CEO de Epic Games respalda la IA

La discusión se intensificó después de que Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, reiterara recientemente su postura sobre la IA generativa. En declaraciones previas, Sweeney señaló que exigir a los desarrolladores de la Epic Games Store que etiqueten si han utilizado IA en sus proyectos “no tiene sentido” dentro del contexto de una tienda de videojuegos.

El ejecutivo sostuvo que esta tecnología formará parte de gran parte de la producción futura y que un etiquetado solo tendría relevancia en mercados de licencias o espacios dedicados exclusivamente a obras artísticas.

Estas palabras, sumadas a la aparición de imágenes sospechosas dentro de Fortnite, fueron interpretadas por algunos jugadores como una señal de que la compañía estaría normalizando el uso de IA generativa en sus procesos. Aunque la posición oficial de Epic Games es que la IA puede ser útil para acelerar tareas técnicas o repetitivas, la comunidad insiste en que el arte del juego debería permanecer en manos de profesionales.

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, mostró su apoyo al uso de la IA en videojuegos.

Antecedentes recientes en la industria

El caso de Fortnite no se presenta de forma aislada. Hace solo unas semanas, Call of Duty: Black Ops 7 enfrentó un escenario similar cuando jugadores detectaron elementos visuales creados mediante herramientas generativas. Activision reconoció que emplea IA en ciertos procesos, aunque no especificó en qué apartados del juego.

Estos episodios muestran una tendencia más amplia: cada vez más estudios recurren a tecnologías generativas como parte de sus flujos de trabajo. Sin embargo, la falta de transparencia sobre qué elementos son producidos mediante estas herramientas genera inquietud entre los usuarios, especialmente cuando se trata de contenido que históricamente ha sido diseñado por artistas.