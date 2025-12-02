Tecno

Jugadores de Fortnite denuncian uso de arte generado por IA y exigen apoyo a creadores humanos

La comunidad acusa a Epic Games de incluir arte generado por IA en pósteres y sprays del juego, lo que ha desatado un fuerte rechazo

Guardar
12/12/2023 El juego desarrollado por
12/12/2023 El juego desarrollado por Epic Games, Fornite. POLITICA EPIC GAMES

La comunidad de Fortnite atraviesa una nueva controversia tras la aparición de supuestas imágenes generadas por inteligencia artificial dentro del juego. Varios jugadores han reportado que ciertos pósteres y sprays presentes en la isla muestran inconsistencias visuales típicas de herramientas generativas, lo que ha desencadenado críticas hacia Epic Games y ha reactivado el debate sobre el uso de IA en la industria del entretenimiento digital.

Las denuncias surgieron en Reddit, donde un usuario publicó un mensaje que rápidamente escaló en popularidad. En el post afirma que una empresa con los recursos de Epic Games no debería recurrir a imágenes generadas por IA para elementos cosméticos.

La publicación alcanzó miles de votos positivos y generó un amplio intercambio de opiniones entre jugadores que consideran que la compañía podría estar reemplazando trabajo artístico profesional por contenido automatizado.

Jugadores de Fornite en contra
Jugadores de Fornite en contra de usar IA para el arte del juego. (Reddit)

Los usuarios señalan ejemplos concretos dentro del juego. Uno de los pósteres más comentados incluye la figura de un yeti con nueve dedos en sus pues, una anomalía que suele asociarse con imperfecciones en la generación de imágenes mediante modelos IA. Para muchos jugadores, estas características resultan suficientes para deducir que Epic Games estaría incorporando activos gráficos generados automáticamente.

Varios comentarios del hilo remarcan que este tipo de detalles se repiten en otros sprays y elementos estéticos recientes. Si bien no existe confirmación oficial por parte de la compañía sobre el origen de estas imágenes específicas, la percepción de que la IA está comenzando a formar parte del proceso creativo ha generado preocupaciones dentro de la comunidad.

Entre las reacciones más compartidas se encuentran críticas al impacto que esto podría tener en la calidad visual del juego y en el trabajo de artistas profesionales. Algunos usuarios consideran que la IA podría desplazar a los creadores tradicionales en áreas donde antes se requería trabajo manual y especializado.

Arte de Fornite muestra a
Arte de Fornite muestra a Yeti con nueve dedos. (Reddit)

CEO de Epic Games respalda la IA

La discusión se intensificó después de que Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, reiterara recientemente su postura sobre la IA generativa. En declaraciones previas, Sweeney señaló que exigir a los desarrolladores de la Epic Games Store que etiqueten si han utilizado IA en sus proyectos “no tiene sentido” dentro del contexto de una tienda de videojuegos.

El ejecutivo sostuvo que esta tecnología formará parte de gran parte de la producción futura y que un etiquetado solo tendría relevancia en mercados de licencias o espacios dedicados exclusivamente a obras artísticas.

Estas palabras, sumadas a la aparición de imágenes sospechosas dentro de Fortnite, fueron interpretadas por algunos jugadores como una señal de que la compañía estaría normalizando el uso de IA generativa en sus procesos. Aunque la posición oficial de Epic Games es que la IA puede ser útil para acelerar tareas técnicas o repetitivas, la comunidad insiste en que el arte del juego debería permanecer en manos de profesionales.

Tim Sweeney, CEO de Epic
Tim Sweeney, CEO de Epic Games, mostró su apoyo al uso de la IA en videojuegos.

Antecedentes recientes en la industria

El caso de Fortnite no se presenta de forma aislada. Hace solo unas semanas, Call of Duty: Black Ops 7 enfrentó un escenario similar cuando jugadores detectaron elementos visuales creados mediante herramientas generativas. Activision reconoció que emplea IA en ciertos procesos, aunque no especificó en qué apartados del juego.

Estos episodios muestran una tendencia más amplia: cada vez más estudios recurren a tecnologías generativas como parte de sus flujos de trabajo. Sin embargo, la falta de transparencia sobre qué elementos son producidos mediante estas herramientas genera inquietud entre los usuarios, especialmente cuando se trata de contenido que históricamente ha sido diseñado por artistas.

Temas Relacionados

ForniteEpic GamesIALo último en tecnología

Últimas Noticias

YouTube revela lo más buscado de 2025 en Colombia: Beelé, Blessd, Federico Millan y más

La plataforma de Google destacó cómo la preferencia por el talento nacional y las colaboraciones musicales permitieron a los músicos colombianos conquistar millones de visualizaciones y proyectarse internacionalmente durante el año

YouTube revela lo más buscado

Guerreras K-Pop, Roblox y Nintendo Switch 2 dominaron los contenidos más vistos en YouTube durante 2025

Parte de los contenidos relacionados con Roblox se enfocaron en la preocupación por la seguridad infantil en la plataforma

Guerreras K-Pop, Roblox y Nintendo

El cable HDMI que debes de usar para mejorar la calidad de imagen y sonido en tu televisor

La calidad de imagen y sonido de un televisor depende en gran medida del cable HDMI que se utilice, un componente clave que muchos pasan por alto

El cable HDMI que debes

YouTube Recap: actívalo y conoce tu resumen del año 2025 con tus creadores de contenidos favoritos

La nueva función permite explorar con más detalle las preferencias de cada usuario y compartir sus resúmenes fácilmente en redes sociales

YouTube Recap: actívalo y conoce

De la charla al anuncio, por qué tu teléfono parece saber de qué hablas y cómo puedes protegerte

La precisión de los anuncios digitales se basa en algoritmos, historial de búsquedas, cookies e inteligencia artificial

De la charla al anuncio,
DEPORTES
La extraña afección en un

La extraña afección en un ojo que sufre una estrella de la UFC tras recibir un “piquete”

Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

Copa del Mundo de Rugby 2027: cómo será el histórico sorteo con todos los equipos definidos y qué rivales podrían enfrentar Los Pumas

TELESHOW
Justina Bustos compartió cómo creció

Justina Bustos compartió cómo creció su pancita de embarazada previo al nacimiento de su hija: el video

El cambio de look de la China Suárez que sorprendió a días de comenzar el invierno en Turquía

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

Se conoció con quien estuvo en pareja Darío Cvitanich luego de separarse de Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

El CNE de Honduras denunció

El CNE de Honduras denunció presiones y boicot de colectivos oficialistas en el reinicio de la divulgación de resultados

Récord mundial para el “Huevo de Invierno” de Fabergé, la joya imperial más sofisticada de la historia

El papa León XIV sugirió mantener la presión económica contra el régimen de Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela

Putin dijo que Rusia está lista si Europa “quiere la guerra” antes de reunirse con enviados de Trump

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”