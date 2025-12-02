Tecno

iOS 26.2: las 12 nuevas funciones que Apple activará en el iPhone este diciembre de 2025

La actualización introduce nuevas herramientas visuales, mejoras en apps nativas y funciones potenciadas por IA

Guardar
iOS 26.2 se encuentra próxima
iOS 26.2 se encuentra próxima a llegar a la mayoría de los iPhone ante que acabe el año. (Apple)

Apple prepara el lanzamiento de iOS 26.2 con una docena de novedades que llegarán a los iPhone antes de que termine el año. La actualización, prevista para mediados de diciembre, incorpora mejoras visuales, funciones que amplían las capacidades del sistema y nuevas herramientas pensadas para productividad, conectividad e inteligencia artificial.

Aunque no representa una transformación tan profunda como la que se espera para 2026, sí supone una de las mayores actualizaciones de cierre de año en la plataforma móvil.

La versión, actualmente en fase beta avanzada, refuerza áreas como la gestión de notificaciones, la edición de contenido, la integración entre plataformas, la organización de apps y la accesibilidad. Además, incluye funciones exclusivas para algunas regiones, cuyos cambios están vinculados a regulaciones locales.

iOS 26 tendrá una nueva
iOS 26 tendrá una nueva actualización antes que acabe el 2025. (Apple)

1. Nuevas alarmas en la app Recordatorios

La aplicación Recordatorios incorpora por primera vez alarmas sonoras completas. Con esta actualización, los pendientes configurados con hora específica dejarán de depender únicamente de notificaciones tradicionales y podrán avisar con un tono similar al de una alarma de reloj.

2. Control de intensidad para Liquid Glass

La personalización de la pantalla de bloqueo suma un nuevo ajuste: la posibilidad de regular el efecto Liquid Glass. Esto permitirá modificar el nivel de transparencia y mejorar la lectura de elementos como la hora o los widgets.

Regulador de intensidad de Liquid
Regulador de intensidad de Liquid Glass.

3. Destellos en pantalla para notificaciones

El sistema añade un método visual adicional para alertas entrantes. Cuando el dispositivo esté boca arriba, la pantalla podrá emitir un destello blanco corto como indicador de notificación, ampliando las opciones de accesibilidad.

4. Liquid Glass llega al nivel de la app Medidas

La herramienta de nivel dentro de la app Medidas adopta también el estilo Liquid Glass con una burbuja rediseñada. El cambio aporta consistencia estética y facilita la lectura del indicador, similar al funcionamiento de un nivel físico.

Liquid Glass en el nivel.
Liquid Glass en el nivel.

5. Códigos de un solo uso en AirDrop

iOS 26.2 incorpora una función útil para compartir archivos con personas que no están en la lista de contactos. Los usuarios podrán generar códigos temporales que permitirán el envío de contenido durante 30 días sin necesidad de guardar un número telefónico o correo.

6. IA para generar capítulos en Apple Podcasts

La aplicación Podcasts ahora integrará herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar secciones relevantes dentro de episodios y crear capítulos automáticamente. También identificará menciones a otros programas para generar enlaces temporizados en la transcripción.

7. Organización avanzada en la app Juegos

La biblioteca de la app Juegos obtiene un nuevo modo de ordenamiento que clasifica los títulos instalados según su peso en almacenamiento. Esto facilita identificar qué apps liberar cuando el usuario necesita espacio.

8. Control de contactos anclados en Mensajes para CarPlay

Para quienes usan Mensajes en CarPlay, la actualización permitirá ocultar contactos anclados en el vehículo sin modificar la configuración que se mantiene en el iPhone.

Se pueden anclar contactos en
Se pueden anclar contactos en la pantalla de Apple CarPlay. (Foto: 512Pixels)

Funciones disponibles solo en regiones específicas

Existen cuatro funciones que serán exclusivas en ciertas regiones del mundo, por lo que no todos podrán disfrutar de las nuevas funciones que llegarán en diciembre de 2025.

9. Traducción en tiempo real con AirPods (UE)

Los usuarios europeos podrán utilizar una función de traducción instantánea mediante los AirPods en conversaciones o contenido audiovisual. Llegará a los AirPods 4, AirPods Pro 2 y AirPods Pro 3.

Traducción en tiempo real para
Traducción en tiempo real para los AirPods llega a la Unión Europea.

10. Cambios en la sincronización de redes Wi-Fi con Apple Watch (UE)

En cumplimiento con regulaciones locales, los Apple Watch dejarán de recibir automáticamente las redes Wi-Fi del iPhone. Las conexiones deberán configurarse manualmente la primera vez.

11. Mejoras en las alertas de seguridad (EE. UU.)

En territorio estadounidense, la actualización refuerza los sistemas de notificación de emergencias, incluyendo avisos sobre terremotos, inundaciones y eventos climáticos críticos.

12. Sustitución del asistente desde el botón lateral (Japón)

Usuarios en Japón podrán elegir un asistente alternativo para el botón lateral del iPhone. El sistema reconoce ya configuraciones orientadas a permitir opciones como Alexa o Gemini.

Con iOS 26.2, Apple cierra el año ampliando capacidades clave de su sistema operativo y preparando el terreno para cambios mayores que llegarán con la próxima generación de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Temas Relacionados

AppleiOS 26iPhoneLo último en tecnología

Últimas Noticias

Amazon presenta su antena ‘Ultra’: acceso a internet de alta velocidad incluso en las zonas más remotas

La compañía apuesta por una red de más de 3.000 satélites en órbita baja para llevar Internet de baja latencia a sectores críticos

Amazon presenta su antena ‘Ultra’:

Por qué me llaman desde números internacionales a WhatsApp, qué debo hacer

El uso de números desconocidos se ha convertido en una táctica frecuente de ciberdelincuentes, que buscan obtener información sensible con distintas estrategias

Por qué me llaman desde

Marvel y más: juegos destacados marcan el comienzo de diciembre de 2025 en Xbox

El catálogo se renueva con lanzamientos de acción, supervivencia y simulación, además de promociones exclusivas que impulsan la experiencia multiplataforma a días de las fiestas navideñas

Marvel y más: juegos destacados

Códigos de Free Fire para el 2 de diciembre de 2025: lista completa y cómo canjearlos

El proceso para obtener premios requiere seguir pasos precisos en el portal oficial, porque la validez de cada combinación depende del evento, la región y la rapidez de los jugadores

Códigos de Free Fire para

Peter Thiel, fundador de PayPal, vende todas sus acciones en Nvidia y las lleva a Microsoft: por qué

Este movimiento involucró 166 millones de dólares, ya que también vendió acciones de Tesla

Peter Thiel, fundador de PayPal,
DEPORTES
“Cultura sin culpables”: el error

“Cultura sin culpables”: el error estratégico de McLaren en Qatar que favoreció a Verstappen y encendió la definición del título de la Fórmula 1

“Todo a su tiempo”: la frase sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors que generó revuelo en el Xeneize

“Dame agua bendita”: el secreto de Facundo Cambeses para ser el héroe de Racing en la tanda de penales contra Tigre

Los mejores memes del triunfo de Racing a Tigre: de los goles errados de Maravilla Martínez a la hora que terminó el partido

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

TELESHOW
La divertida anécdota de Diego

La divertida anécdota de Diego Torres en una farmacia: “Te da una vergüenza”

La sorpresa navideña de la China Suárez a sus hijos en su reencuentro en Turquía: “¿Cuánto les costó hacer esto?"

Maxi López comparó a la China Suárez con su mujer: “Mi Daniela es 10 veces más”

Lissa Vera habló de los rumores de su salida de Bandana: tensiones internas y la duda sobre el futuro del grupo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

INFOBAE AMÉRICA

Las autoridades confirmaron más de

Las autoridades confirmaron más de 1.200 muertos tras las inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Cómo era y cómo quedó Pokrovsk, la ciudad ucraniana que Putin se vanagloria de haber conquistado

El aclamado director de cine Jafar Panahi fue condenado a un año de prisión en Irán

Detuvieron a la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini por presunto fraude en contratos de la UE

Rematarán el apartamento de Punta del Este en el que cumple prisión domiciliaria una imputada por la megaestafa ganadera