iOS 26.2: las 12 nuevas funciones que Apple activará en el iPhone este diciembre de 2025

iOS 26.2 se encuentra próxima a llegar a la mayoría de los iPhone ante que acabe el año. (Apple)

Apple prepara el lanzamiento de iOS 26.2 con una docena de novedades que llegarán a los iPhone antes de que termine el año. La actualización, prevista para mediados de diciembre, incorpora mejoras visuales, funciones que amplían las capacidades del sistema y nuevas herramientas pensadas para productividad, conectividad e inteligencia artificial.

Aunque no representa una transformación tan profunda como la que se espera para 2026, sí supone una de las mayores actualizaciones de cierre de año en la plataforma móvil.

La versión, actualmente en fase beta avanzada, refuerza áreas como la gestión de notificaciones, la edición de contenido, la integración entre plataformas, la organización de apps y la accesibilidad. Además, incluye funciones exclusivas para algunas regiones, cuyos cambios están vinculados a regulaciones locales.

iOS 26 tendrá una nueva actualización antes que acabe el 2025. (Apple)

1. Nuevas alarmas en la app Recordatorios

La aplicación Recordatorios incorpora por primera vez alarmas sonoras completas. Con esta actualización, los pendientes configurados con hora específica dejarán de depender únicamente de notificaciones tradicionales y podrán avisar con un tono similar al de una alarma de reloj.

2. Control de intensidad para Liquid Glass

La personalización de la pantalla de bloqueo suma un nuevo ajuste: la posibilidad de regular el efecto Liquid Glass. Esto permitirá modificar el nivel de transparencia y mejorar la lectura de elementos como la hora o los widgets.

Regulador de intensidad de Liquid Glass.

3. Destellos en pantalla para notificaciones

El sistema añade un método visual adicional para alertas entrantes. Cuando el dispositivo esté boca arriba, la pantalla podrá emitir un destello blanco corto como indicador de notificación, ampliando las opciones de accesibilidad.

4. Liquid Glass llega al nivel de la app Medidas

La herramienta de nivel dentro de la app Medidas adopta también el estilo Liquid Glass con una burbuja rediseñada. El cambio aporta consistencia estética y facilita la lectura del indicador, similar al funcionamiento de un nivel físico.

Liquid Glass en el nivel.

5. Códigos de un solo uso en AirDrop

iOS 26.2 incorpora una función útil para compartir archivos con personas que no están en la lista de contactos. Los usuarios podrán generar códigos temporales que permitirán el envío de contenido durante 30 días sin necesidad de guardar un número telefónico o correo.

6. IA para generar capítulos en Apple Podcasts

La aplicación Podcasts ahora integrará herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar secciones relevantes dentro de episodios y crear capítulos automáticamente. También identificará menciones a otros programas para generar enlaces temporizados en la transcripción.

7. Organización avanzada en la app Juegos

La biblioteca de la app Juegos obtiene un nuevo modo de ordenamiento que clasifica los títulos instalados según su peso en almacenamiento. Esto facilita identificar qué apps liberar cuando el usuario necesita espacio.

8. Control de contactos anclados en Mensajes para CarPlay

Para quienes usan Mensajes en CarPlay, la actualización permitirá ocultar contactos anclados en el vehículo sin modificar la configuración que se mantiene en el iPhone.

Se pueden anclar contactos en la pantalla de Apple CarPlay. (Foto: 512Pixels)

Funciones disponibles solo en regiones específicas

Existen cuatro funciones que serán exclusivas en ciertas regiones del mundo, por lo que no todos podrán disfrutar de las nuevas funciones que llegarán en diciembre de 2025.

9. Traducción en tiempo real con AirPods (UE)

Los usuarios europeos podrán utilizar una función de traducción instantánea mediante los AirPods en conversaciones o contenido audiovisual. Llegará a los AirPods 4, AirPods Pro 2 y AirPods Pro 3.

Traducción en tiempo real para los AirPods llega a la Unión Europea.

10. Cambios en la sincronización de redes Wi-Fi con Apple Watch (UE)

En cumplimiento con regulaciones locales, los Apple Watch dejarán de recibir automáticamente las redes Wi-Fi del iPhone. Las conexiones deberán configurarse manualmente la primera vez.

11. Mejoras en las alertas de seguridad (EE. UU.)

En territorio estadounidense, la actualización refuerza los sistemas de notificación de emergencias, incluyendo avisos sobre terremotos, inundaciones y eventos climáticos críticos.

12. Sustitución del asistente desde el botón lateral (Japón)

Usuarios en Japón podrán elegir un asistente alternativo para el botón lateral del iPhone. El sistema reconoce ya configuraciones orientadas a permitir opciones como Alexa o Gemini.

Con iOS 26.2, Apple cierra el año ampliando capacidades clave de su sistema operativo y preparando el terreno para cambios mayores que llegarán con la próxima generación de herramientas basadas en inteligencia artificial.