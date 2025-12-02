Tecno

Guerreras K-Pop, Roblox y Nintendo Switch 2 dominaron los contenidos más vistos en YouTube durante 2025

Parte de los contenidos relacionados con Roblox se enfocaron en la preocupación por la seguridad infantil en la plataforma

YouTube en 2025 consolidó a
YouTube en 2025 consolidó a los videojuegos como el contenido más visto, con Roblox y Nintendo Switch 2 liderando las tendencias.

2025 llega a su fin y mirar hacia atrás significa encontrar diferentes tendencias que se hicieron virales y otras que se consolidan, haciendo que sus contenidos sean los más consumidos durante este año en YouTube.

Las Guerreras K-Pop, Roblox y Nintendo Switch 2 son apenas tres ejemplos de cómo en estos meses los usuarios estuvieron interesados en temas como los videojuegos, la música y los contenidos audiovisuales, especialmente enfocados en un público joven.

Cuáles fueron los contenidos más vistos en YouTube durante 2025

El terreno de los videojuegos ocupó un lugar prioritario entre los intereses de los usuarios. Según el informe de tendencias publicado por YouTube, títulos como Roblox y la consola Nintendo Switch 2 encabezaron los contenidos con mayor interacción y visualizaciones durante el año.

La enorme popularidad de Roblox, centrada en experiencias generadas por usuarios como “Grow A Garden”, “Dandy’s World” y “Steal A Brainrot”, dominaron en la plataforma. Estas experiencias no solo sumaron millones de visitas en canales dedicados al gaming, sino que impulsaron a una nueva generación de creadores enfocados en el diseño y oferta de mundos digitales dentro de la plataforma.

La popularidad de Roblox impulsó
La popularidad de Roblox impulsó a una nueva generación de creadores enfocados en el diseño de mundos digitales en YouTube.

En paralelo, el lanzamiento internacional de la Switch 2 tuvo un efecto en la creación de contenido. Reviews, unboxings, tutoriales y comparativas inundaron YouTube, acompañando el crecimiento exponencial de ventas de la consola. Nintendo reportó más de 10 millones de unidades vendidas hasta septiembre de 2025.

La cultura pop también se reflejó en fenómenos como el anime y las series de televisión. “Blue Lock”, un anime centrado en el fútbol, y títulos como “Squid Game” fueron de las que más llamaron la atención de contenidos de análisis y reels editados.

Las Guerreras K-Pop dominaron la música

La música mantuvo un rol fundamental en las tendencias de YouTube. El mayor ejemplo se halló en la película KPop Demon Hunters (Guerreras K-pop), que no solo triunfó en Netflix, sino que dominó la plataforma de video con un flujo incesante de clips oficiales, reacciones, challenges de baile y análisis de su banda sonora.

El impacto musical de la serie fue de tal magnitud que su soundtrack, interpretado por exponentes del K-pop, se integró a playlists globales y estimuló nuevas dinámicas entre fandoms.

La película KPop Demon Hunters
La película KPop Demon Hunters y su banda sonora dominaron la música en YouTube, integrándose a playlists globales y fandoms.(Captura: Netflix)

Además, el auge de los denominados “addictive soundtracks” vinculados a videojuegos y anime consolidó al género como uno de los favoritos entre los jóvenes, provocando que múltiples canciones alcanzaran decenas de millones de visualizaciones.

Los “music challenges”, coreografías inspiradas en openings de anime y covers en distintos idiomas, contribuyeron al crecimiento del consumo de contenido musical con aristas transmedia, donde la música y la imagen se alimentaron mutuamente.

Cuáles fueron las tendencias en Estados Unidos y México

Estados Unidos continuó como mercado central para las tendencias globales en YouTube. Allí, los videos relacionados con Switch 2, Roblox y fenómenos de animación japonesa, así como juguetes coleccionables como Labubu, dominaron la conversación digital.

El país no estuvo exento de controversias. Roblox, al convertirse en plataforma masiva de interacción para menores, recibió atención por reportes relacionados con la seguridad infantil.

Videos que abordan la seguridad en plataformas digitales y debates sobre la protección de infancias online ganaron tracción, señalando que la preocupación social migró rápidamente al entorno audiovisual de YouTube.

Estados Unidos mantuvo su liderazgo
Estados Unidos mantuvo su liderazgo en tendencias de YouTube, con Switch 2, Roblox y juguetes coleccionables como Labubu en el centro de la conversación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por otro lado, México tuvo un comportamiento diferente. Aunque la búsqueda de contenidos relacionados con Roblox fue la que dominó, el país tuvo tendencias que van por otra vía a las vistas a nivel global, como el interés por El Chavo del 8, información del Mundial de Clubes de la FIFA, del juego Incredibox Sprunki y tendencias como Brainrot.

En cuanto a la música, en el país las tres canciones más escuchadas fueron Tito Double P - Tattoo, Xavi y Manuel Turizo - En Privado y Gabito Ballesteros x Tito Double P - 7 Dias. Y Ricky Limon el creador de contenido más relevante.

