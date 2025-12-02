Tecno

Descubre las principales diferencias entre la versión gratuita y la de pago de Gemini

En cuanto a la generación de imágenes, tanto el acceso sin costo como las modalidades pagas pueden crear contenido visual con Imagen 4

La versión gratuita de Gemini
La versión gratuita de Gemini permite utilizar de manera ilimitada el modelo Gemini 2.5 Flash. GOOGLE

Gemini, la inteligencia artificial de Google, está disponible en distintas modalidades, cada una con acceso a diferentes funciones y modelos avanzados. Las diferencias entre la versión gratuita y las opciones de pago como Google AI Pro y Google AI Ultra son clave para quienes buscan aprovechar al máximo el potencial de la IA, tanto para tareas cotidianas como para proyectos profesionales o empresariales.

El acceso a modelos más rápidos, ventanas de contexto ampliadas, generación avanzada de video y mayores posibilidades de carga de archivos son parte del abanico de contrastes entre las versiones gratuitas y los planes premium.

Diferencias entre Gemini gratis y de pago

La versión gratuita de Gemini permite utilizar de manera ilimitada el modelo Gemini 2.5 Flash, ideal para consultas rápidas. También proporciona acceso a Gemini 2.5 Pro, aunque de forma limitada: al superar un número máximo de preguntas, el sistema restringe temporalmente su uso y pasa a responder con el modelo base Flash.

FILE PHOTO: Gemini logo in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los usuarios del plan Google AI Pro pueden realizar hasta 100 consultas diarias con Gemini 2.5 Pro, mientras que los de AI Ultra disfrutan casi sin restricciones de este modelo.

Uno de los puntos más diferenciadores es la ventana de contexto, es decir, la cantidad de texto que la IA puede procesar y recordar en una conversación. El plan gratuito acepta hasta 32.000 tokens (unas 50 páginas de texto), mientras que Google AI Pro y Ultra elevan este límite a un millón de tokens (equivalentes a 1.500 páginas).

En funcionalidades que aprovechan el contexto, como la recuperación de preferencias del usuario y la referencia a chats previos, la versión gratuita puede recordar aspectos básicos. Sin embargo, en los planes de pago, la IA puede recuperar temas y referencias de conversaciones anteriores, mejorando la continuidad y personalización de las respuestas.

(Europa Press)

Por otro lado, Deep Research, la función que permite a Gemini explorar temas en profundidad y generar informes con citas y búsquedas avanzadas, está también disponible de forma limitada en el plan gratuito. Los usuarios Pro y Ultra pueden realizar consultas más extensas y detalladas, con acceso ampliado a modelos avanzados como Gemini 2.5 Pro.

En cuanto a la generación de imágenes, tanto la versión gratuita como las de pago pueden crear contenido visual con Imagen 4, pero la generación de video solo está habilitada para usuarios de pago. Google AI Pro permite hasta tres clips diarios de 8 segundos en resolución 720p usando Veo 3 Fast, y AI Ultra amplía el acceso al modelo más avanzado, con soporte para sonidos y otras funciones multimedia.

La carga de archivos también varía. El plan gratuito acepta una amplia variedad de documentos, imágenes y presentaciones, pero excluye archivos de hojas de cálculo y de código. Google AI Pro y Ultra permiten subir hojas de cálculo, archivos CSV y diversos lenguajes de programación, ampliando las posibilidades para análisis de datos y desarrollo.

FILE PHOTO: The Google logo is displayed during a press conference in Berlin, Germany, November 11, 2025. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

En la carga de archivos de video, la versión gratuita se limita a clips de hasta cinco minutos, mientras que los planes superiores permiten cargar videos de hasta una hora.

Es importante mencionar que para la programación de acciones automáticas, la función está disponible en todas las versiones, aunque con el límite de 10 acciones para la opción sin coste.

Quienes optan por la versión gratuita de Gemini pueden disfrutar de las funciones esenciales de IA con algunas restricciones. Los usuarios de pago acceden a mejoras sustanciales en capacidad de procesamiento, personalización, generación de contenido y manejo de archivos, ventajas pensadas para quienes requieren una experiencia intensiva, profesional y sin límites.

