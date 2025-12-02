Amazon y Google lanzan red multicloud para crear enlaces de alta velocidad

El lanzamiento llega tras una caótica caída de Amazon Web Services el pasado 20 de octubre. (Composición Infobae: REUTERS/Stephanie Lecocq / REUTERS/Francis Mascarenhas)

Amazon y Google han presentado una iniciativa conjunta que promete transformar la conectividad entre nubes. El nuevo servicio facilitará a clientes empresariales el establecimiento de conexiones privadas, robustas y de alta velocidad entre AWS y Google Cloud en cuestión de minutos, frente a los tradicionales procesos que podían extenderse varias semanas.

Este acuerdo responde a una creciente necesidad de conectividad confiable en un entorno en el que cualquier interrupción, por breve que sea, puede causar pérdidas millonarias y afectar a miles de servicios críticos en internet.

Detalles y contexto del acuerdo entre Amazon y Google para la red multicloud

La nueva red multinube une la solución Interconnect–multicloud de Amazon Web Services (AWS) con Cross-Cloud Interconnect de Google Cloud, mejorando de manera significativa la interoperabilidad y el traslado de datos y aplicaciones entre ambas plataformas.

La red multinube une la solución Interconnect–multicloud de AWS con Cross-Cloud Interconnect de Google Cloud. (Europa Press)

Según Robert Kennedy, vicepresidente de servicios de red en AWS, “esta colaboración entre AWS y Google Cloud representa un cambio fundamental en la conectividad multicloud”.

Por su parte, Rob Enns, vicepresidente y director general de redes en la nube de Google Cloud, destacó que la red está diseñada para facilitar la migración y sincronización de cargas de trabajo y datos críticos para los clientes multinube. Estas declaraciones fueron difundidas por Reuters.

El lanzamiento llega tras una caída de Amazon Web Services el pasado 20 de octubre, que ocasionó la interrupción de miles de páginas y aplicaciones en todo el mundo (incluyendo Snapchat y Reddit), derivando en pérdidas estimadas en hasta 650 millones de dólares solo para empresas estadounidenses, según Parametrix.

Google Cloud ofrece herramientas de almacenamiento, análisis de datos y aplicaciones empresariales accesibles desde cualquier lugar. REUTERS/Albert Gea

Impulso y perspectiva del mercado cloud ante la era de la IA

Amazon y Google, junto con otros gigantes del sector, están invirtiendo miles de millones en fortalecer las redes y los centros de datos que soportan el creciente tráfico generado por la inteligencia artificial. La integración multicloud es crucial para esta transformación.

Usuarios como Salesforce figuran entre los primeros en aprovechar el nuevo vínculo entre ambas plataformas, demostrando que la interoperabilidad cloud será una ventaja estratégica para grandes multinacionales.

En el tercer trimestre, Amazon Web Services reportó ingresos por 33.000 millones de dólares, consolidando su liderazgo mundial en servicios en la nube y superando ampliamente los 15.160 millones generados por Google Cloud. Así lo dio a conocer el medio citado en párrafos anteriores.

La IA y los servicios en la nube se complementan al permitir el procesamiento de grandes volúmenes de datos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Este contexto de expansión acelerada refuerza la necesidad de soluciones interconectadas y flexibles para atender la demanda de potencia de cálculo y asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios empresariales globales.

Cómo se benefician las empresas al utilizar servicios en la nube

Las empresas encuentran numerosos beneficios al adoptar servicios en la nube para sus operaciones diarias. Uno de los principales aportes es la flexibilidad, ya que pueden ajustar sus recursos de almacenamiento y procesamiento según la demanda, sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura física.

Este modelo les permite adaptarse rápidamente a cambios en el mercado y responder con agilidad a picos de trabajo estacionales, optimizando costos y evitando gastos innecesarios.

Salesforce es uno de los primeros usuarios del nuevo enfoque, según Google Cloud. REUTERS/Annegret Hilse

Además, la nube facilita la colaboración entre equipos de distintas ubicaciones, permitiendo el acceso a documentos y aplicaciones desde cualquier lugar con conexión a internet. Esta accesibilidad potencia el trabajo remoto y la eficiencia, mejorando la comunicación y la productividad en todos los niveles de la organización.

Los servicios en la nube también simplifican la gestión y el respaldo de la información, ya que ofrecen soluciones automáticas de copias de seguridad y recuperación de datos ante imprevistos.

Por último, al externalizar la gestión tecnológica, las empresas pueden enfocarse más en su actividad principal y menos en el mantenimiento de sistemas. Esto les otorga una ventaja competitiva, ya que acceden a las últimas innovaciones sin preocuparse por actualizaciones ni seguridad, aspectos que quedan a cargo del proveedor de servicios en la nube.