Convierte cualquier canción a karaoke: cómo usar tecnología avanzada de separación de audio

Cualquier usuario con una computadora de rendimiento medio puede extraer pistas independientes de bajo, batería, voz o instrumentos

Herramientas como Demucs también han
Herramientas como Demucs también han encontrado su espacio en software profesional y amateur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la industria debate sobre el impacto de los generadores de música IA como Suno, otra vertiente menos visible de la inteligencia artificial está cambiando la manera en que escuchamos y trabajamos la música. Más allá de la creación desde cero, la tecnología de separación de fuentes como Demucs permite a cualquier usuario explorar las capas ocultas de sus discos favoritos o crear versiones instrumentales de manera local y sencilla, algo impensado hace solo unos años.

Demucs democratiza el acceso a la separación de pistas musicales

A diferencia de las técnicas reservadas tradicionalmente a estudios de grabación y herramientas propietarias ultraexclusivas —como la empleada por Peter Jackson para limpiar y separar las pistas de los Beatles en ‘Get Back’—, Demucs ha sido adaptado por la comunidad open source y es hoy accesible desde aplicaciones como Demucs-GUI.

Cualquier usuario con un ordenador medianamente potente, incluso sin GPU dedicada o suscripciones caras, puede descargar un programa, arrastrar una canción y en pocos segundos obtener pistas independientes de bajo, batería, voz o instrumentos.

La tecnología de separación de
La tecnología de separación de fuentes, como Demucs, permite a cualquier usuario crear versiones instrumentales de forma sencilla. VisualesIA

Esta accesibilidad ha cambiado la manera en que muchos exploran los matices de la música. Para creadores, aficionados y productores, aislar elementos musicales revela detalles antes ocultos y permite reinterpretar clásicos, crear sesiones de karaoke personalizadas y aportar mayor profundidad al aprendizaje y la producción musical.

Redescubriendo la música con la deconstrucción por IA

La verdadera magia viene al profundizar en discos emblemáticos —de Radiohead a Pink Floyd o Rosalía—, entendiendo cómo interactúan los instrumentos en la mezcla y redescubriendo arreglos que pasan desapercibidos en la canción original. Herramientas como Demucs también han encontrado su espacio en software profesional y amateur, como ProTools, Cubase o Audacity, ampliando sus posibilidades a nuevos públicos.

Esta revolución tecnológica no solo facilita la exploración y el aprendizaje musical, sino que representa la promesa de un futuro donde plataformas de streaming o apps musicales permitan no solo escuchar canciones, sino interactuar con sus diferentes capas y tomas originales.

Demucs es una tecnología de
Demucs es una tecnología de separación de fuentes de audio desarrollada originalmente por investigadores de Meta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la inteligencia artificial, lejos de reemplazar el arte humano, pone en las manos del oyente y del creador herramientas para reimaginar y enamorarse, una vez más, de la música de toda la vida.

Spotify y su DJ virtual que personaliza música y entiende peticiones en español

Spotify ha fortalecido su integración de inteligencia artificial con la mejora de su DJ virtual, una herramienta que personaliza la música de acuerdo a las preferencias, el estado de ánimo o el momento del día de cada usuario. Ahora, este asistente puede interactuar tanto en español escrito como hablado, facilitando una comunicación más fluida y adaptada a quienes prefieren este idioma.

La expansión del DJ habilitado para español alcanza a todos los usuarios hispanohablantes, permitiendo que el sistema recomiende canciones y listas de reproducción a partir de solicitudes naturales como “pon reggaetón para animar la casa” o “quiero algo tranquilo para concentrarme”. El asistente, conocido como DJ Livi, procesa rápidamente estas peticiones y adapta la selección musical a cada ocasión.

El karaoke se disfruta cantando
El karaoke se disfruta cantando las canciones favoritas en compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actualización, según explicó Spotify, atiende las demandas de los usuarios en Latinoamérica y España, quienes reclamaban mayor personalización en su idioma local. El sistema puede además cambiar su tono de voz y los comentarios entre pistas, imitando el estilo de un presentador de radio, pero desde una plataforma completamente digital.

Cómo aprovechar la extracción de pistas independientes

Extraer pistas independientes de bajo, batería, voz o instrumentos permite personalizar canciones según las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, quienes estudian música pueden aislar y practicar una línea específica, o los vocalistas pueden ensayar sobre versiones instrumentales para mejorar su interpretación.

Además, esta técnica resulta útil en la producción musical y la creación de remixes, ya que brinda la posibilidad de modificar o combinar elementos de distintas canciones. También abre la puerta a la creación de pistas de karaoke y material didáctico para clases, facilitando el aprendizaje y el entretenimiento.

