El DJ de Spotify ya habla español: así funciona la nueva versión impulsada por IA

El asistente de IA de Spotify ahora puede entender y responder en español, ofreciendo mezclas musicales personalizadas

Dj de Spotify ya se
Dj de Spotify ya se encuentra disponible en español. (Foto: Spotify)

Spotify ha dado un paso más en su apuesta por la inteligencia artificial con la actualización de su DJ virtual, una herramienta que utiliza IA para seleccionar música personalizada según los gustos, el estado de ánimo o el momento del día de cada usuario. Ahora, el asistente no solo habla español, sino que también entiende peticiones escritas o habladas en este idioma, permitiendo una interacción más natural y cercana.

Con esta novedad, la plataforma busca mejorar la experiencia de escucha y ofrecer recomendaciones más precisas. La actualización llega a todos los usuarios de habla hispana y marca una expansión importante del AI DJ, que hasta ahora estaba limitado principalmente al inglés.

El objetivo de Spotify es que las personas puedan disfrutar de listas de reproducción únicas sin tener que buscarlas manualmente. Gracias a la IA, el DJ aprende del comportamiento de cada usuario y adapta la selección musical para que cada sesión sea diferente.

Spotify ha introducido una actualización que permite a los suscriptores Premium pedir canciones específicas o géneros al DJ de inteligencia artificial usando comandos de voz, ampliando el control sobre la experiencia de escucha

Un DJ virtual que habla español

El nuevo asistente, conocido como DJ Livi, es capaz de procesar solicitudes en español de forma fluida. Los usuarios pueden pedirle música con frases naturales como “pon reggaetón para animar la casa” o “quiero algo tranquilo para concentrarme”, y el sistema generará una lista personalizada en segundos.

Spotify explicó que la meta es que el DJ funcione como un compañero musical inteligente, que entienda tanto el idioma como el contexto de cada petición. La compañía destacó que esta actualización responde a una de las principales demandas de sus usuarios en Latinoamérica y España, donde la personalización en el idioma local era una de las funciones más esperadas.

Además de la voz, el sistema también es capaz de adaptar el tono y el tipo de comentarios que hace entre canciones, ofreciendo una experiencia más cercana al estilo de un presentador de radio, pero totalmente digital.

Este año, el DJ de inteligencia artificial de Spotify muestra las canciones con comentarios personalizados. (Spotify)

Peticiones por texto y voz

Otra de las novedades más relevantes es la posibilidad de interactuar por texto con el DJ. Esta función amplía la accesibilidad del sistema, ya que permite escribir las peticiones en lugar de decirlas en voz alta.

Por ejemplo, si el usuario se encuentra en un lugar público o en un entorno ruidoso, podrá escribir “quiero música para relajarme” o “pon algo para bailar” directamente en la aplicación. El DJ interpretará el mensaje y reproducirá una selección acorde a la solicitud.

Spotify explicó que esta característica busca hacer más cómodo el uso del asistente, especialmente en momentos en los que hablar no es una opción práctica. Además, el sistema entiende tanto español como inglés, lo que permite alternar entre idiomas sin problemas.

Spotify introduce nuevas funciones de IA. REUTERS/Dado Ruvic

Recomendaciones más inteligentes y personalizadas

La inteligencia artificial de Spotify no solo obedece órdenes, sino que también propone ideas. El DJ ofrece sugerencias iniciales basadas en los hábitos de escucha del usuario, como “música para concentrarte” o “temas para levantar el ánimo”, con el fin de inspirar a quienes no saben qué escuchar.

Estas sugerencias se actualizan constantemente a partir de las canciones más reproducidas, los géneros favoritos y la hora del día. Por ejemplo, por la mañana podría recomendar ritmos suaves para comenzar el día, mientras que por la tarde podría apostar por temas más energéticos.

Según la compañía, el sistema se apoya en la misma tecnología de personalización que utilizan las listas Daily Mix o Discover Weekly, pero con un componente conversacional que convierte la experiencia en algo mucho más dinámico.

Spotify ahora tiene un DJ virtual para sus usuarios Premium. EFE/RITCHIE B. TONGO

Cómo usar el AI DJ de Spotify

Para acceder al DJ, basta con buscar la palabra “DJ” en la barra de búsqueda de Spotify y pulsar el botón de “Play”. El asistente comenzará una mezcla personalizada basada en el historial del usuario.

Si se desea cambiar de estilo o pedir un nuevo tipo de música, solo hay que tocar el botón de DJ en la esquina inferior derecha y escribir o decir la nueva solicitud. El sistema procesará la orden y modificará la lista de reproducción en tiempo real.

Con esta actualización, Spotify refuerza su estrategia de integrar la inteligencia artificial en todos sus servicios, apostando por una experiencia más inmersiva y personal. DJ Livi en español ya está disponible de forma progresiva para los usuarios de la plataforma tanto en Android como en iOS.

