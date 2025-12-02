Bill Gates desmiente la teoría de que el calentamiento global desaparecerá a los humanos

La visión de Bill Gates es atender a los problemas relacionados con el clima y el planeta sin dejar a un lado la búsqueda de soluciones para otros desafíos de la especie. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

La narrativa dominante sobre el cambio climático suele estar marcada por un tono apocalíptico, pero Bill Gates desafía esa visión y propone un enfoque más pragmático y orientado a la innovación. En su blog, el cofundador de Microsoft sostiene que, aunque el calentamiento global es un desafío serio, no condenará a la humanidad a la extinción.

“Afortunadamente para todos, esta visión es errónea. Aunque el cambio climático tendrá graves consecuencias, especialmente para las personas de los países más pobres, no provocará la desaparición de la humanidad. Las personas podrán vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en el futuro previsible”, afirmó Gates.

En qué hay que enfocar la lucha contra el cambio climático

El empresario advierte que la obsesión con escenarios catastróficos puede desviar la atención de las soluciones más efectivas. “Están provocando que gran parte de la comunidad climática se concentre en los objetivos de emisiones a corto plazo y está desviando recursos de las cosas más efectivas que deberíamos hacer para mejorar la vida en un mundo en calentamiento”, señaló Gates.

El fundador de Microsoft destaca que el cambio climático no condenará a la humanidad a la extinción, pero sí tendrá graves consecuencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gates insiste en que el verdadero objetivo debe ser la mejora de la calidad de vida, sobre todo en los países más pobres. Agrega que: “Los mayores problemas son la pobreza y las enfermedades, como siempre lo han sido. Comprender esto nos permitirá enfocar nuestros limitados recursos en intervenciones que tengan el mayor impacto para los más vulnerables”.

Frente a las críticas que recibe por su huella de carbono, Gates aclara su postura: “Sé que algunos defensores del clima no estarán de acuerdo conmigo, me llamarán hipócrita debido a mi propia huella de carbono (que compenso totalmente con créditos de carbono legítimos) o verán esto como una forma furtiva de argumentar que no deberíamos tomar en serio el cambio climático”.

Para Gates, cada evento que une a grandes potencias es clave para encontrar soluciones a problemas globales. (Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed)

No obstante, enfatiza la importancia de abordar el problema: “Para ser claros: el cambio climático es un problema muy importante. Debe resolverse, junto con otros problemas como la malaria y la desnutrición. Cada décima de grado de calentamiento que evitemos es enormemente beneficiosa.

Cómo mejorar la calidad de vida de los más vulnerables

Para Gates, el crecimiento económico y el consumo energético están estrechamente vinculados. “Desde la perspectiva de mejorar la calidad de vida, usar más energía es positivo, porque está relacionado con el crecimiento económico. Un mayor consumo de energía es clave para la prosperidad”, afirma.

Gates reconoce que el aumento de la demanda energética dificulta alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de carbono. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, reconoce la paradoja: “Desafortunadamente, en este caso, lo que beneficia la prosperidad es perjudicial para el medio ambiente. Si bien la energía eólica y solar se han vuelto más económicas y mejores, aún no contamos con todas las herramientas necesarias para satisfacer la creciente demanda de energía sin aumentar las emisiones de carbono”.

De qué forma la tecnología ayuda a solucionar los grandes problemas del mundo

La apuesta del empresario está en la innovación tecnológica. “Tendremos las herramientas necesarias si nos centramos en la innovación. Con las inversiones y políticas adecuadas, en los próximos diez años contaremos con nuevas tecnologías asequibles y sin emisiones de carbono, listas para implementarse a gran escala”, aseguró.

La innovación tecnológica son claves para lograr energías limpias y asequibles, según Bill Gates. (Imagen ilustrativa Infobae)

Destacó el papel de la inteligencia artificial (IA) y el progreso de empresas como Breakthrough Energy: “No estaba seguro de que esto fuera posible cuando se fundó en 2015, tras el Acuerdo de París. Desde entonces, el progreso de las empresas de Breakthrough y otras, y la aceleración que ahora proporciona el uso de IA, me han dado la confianza de que estos avances estarán listos para escalar”, señala.

Gates visualiza un futuro en el que la tecnología permitirá reducir la brecha entre países ricos y pobres y transformar sectores clave: “Todos los países podrán construir edificios con cemento y acero bajos en carbono. Casi todos los coches nuevos serán eléctricos”.

El filántropo menciona: “Las granjas serán más productivas y menos destructivas, utilizando fertilizantes creados sin generar emisiones. Las redes eléctricas suministrarán electricidad limpia de forma fiable y los costes energéticos se reducirán”.