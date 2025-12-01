Tecno

Mensajes no deseados en WhatsApp: claves para reconocer estafas y proteger los datos personales

Desde errores gramaticales hasta falsas ofertas laborales, la empresa detalló cómo identificar y enfrentar los riesgos más frecuentes

Saber cuáles son los patrones
Saber cuáles son los patrones de mensajes fraudulentos puede ser un factor fundamental para evitar caer en manos de criminales en chats de WhatsApp - (Fotomontaje Infobae)

La masificación de WhatsApp en todo el mundo ha transformado los hábitos de comunicación y ha incorporado nuevas inquietudes sobre el resguardo de la privacidad.

En este contexto global, cualquier persona que conozca un número de teléfono puede iniciar contacto a través de la aplicación. Este acceso abierto facilita que desconocidos intenten ejecutar diversas modalidades de estafas digitales. La propia compañía ha advertido que los fraudes, la suplantación de identidad y el envío de mensajes con fines maliciosos afectan a usuarios de todas las edades y perfiles.

Así evoluciona la seguridad en
Así evoluciona la seguridad en WhatsApp: educación digital y bloqueos como barreras frente al fraude - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Señales para identificar mensajes sospechosos

Reconocer los mensajes peligrosos es fundamental para evitar daños económicos y problemas de privacidad. Desde WhatsApp se ha extendido la recomendación de prestar atención a las siguientes señales:

  • Errores ortográficos o gramaticales poco habituales en comunicaciones legítimas
  • Solicitudes para pulsar enlaces, activar funciones o descargar aplicaciones no verificadas
  • Pedidos de información confidencial, como números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas
  • Invitaciones para reenviar mensajes a otros contactos
  • Exigencias de dinero o afirmaciones de que es necesario pagar por utilizar WhatsApp
  • El supuesto contacto se presenta como una persona conocida para ganar confianza
  • Mensajes que mencionan sorteos, loterías, empleos, inversiones o préstamos sospechosos
  • Inicios de conversación que buscan establecer vínculos personales antes de pedir alguna información

En los chats con remitentes no guardados entre los contactos, la app mostrará información relevante acerca del número, los grupos compartidos y el país de origen. Esto permite al usuario decidir si responde, agrega, bloquea o reporta a esa persona.

Formas frecuentes de estafa

Conocer las tácticas habituales ayuda a identificar situaciones de riesgo antes de que avancen. Entre las variantes más reiteradas que recopila WhatsApp se encuentran:

WhatsApp: señales, tipos de fraude
WhatsApp: señales, tipos de fraude y medidas para no caer en estafas - (Meta)
  • Estafas románticas: El estafador desarrolla una supuesta relación y, tras ganar confianza, solicita dinero o favores económicos. Es habitual que proponga encuentros que nunca llegan a concretarse.
  • Falsos empleos: Se ofrece una oportunidad laboral ficticia y se solicita el pago de comisiones o se pide información personal bajo la excusa de un proceso de selección.
  • Ofertas de inversión: Prometen rentabilidad alta y riesgo mínimo, normalmente vinculadas a criptomonedas, acciones o bonos, con el fin de obtener dinero o más datos financieros.
  • Suplantación de identidad: Se hacen pasar por amigos, familiares, famosos o empresas reconocidas, con el objetivo de lograr transferencias de fondos o robo de datos.

Cómo proteger la cuenta de WhatsApp

Para aumentar el nivel de seguridad y dificultar el accionar de potenciales estafadores, expertos en ciberseguridad de la compañía sugirieron poner en práctica medidas sencillas y efectivas:

  • Desconfiar de mensajes que suenan demasiado buenos para ser reales o que generan sensación de urgencia
  • Evitar compartir, abrir o reenviar mensajes de origen dudoso
  • No reenviar información cuya veracidad no se ha confirmado ni de remitentes desconocidos
  • Analizar detenidamente todo enlace o archivo antes de hacer clic o descargarlos
  • Si el contacto es desconocido, confirmar su identidad realizando preguntas personales o estableciendo comunicación directa por llamada o videollamada
  • Usar las funciones de la aplicación para bloquear contactos sospechosos, reportar los mensajes y eliminar el contenido incidente
WhatsApp advierte sobre nuevos métodos
WhatsApp advierte sobre nuevos métodos de suplantación y revela consejos esenciales para evitar engaños - (WhatsApp)

Qué hacer al recibir un mensaje sospechoso

  1. Revisar si el mensaje presenta alguna de las señales de fraude mencionadas
  2. No interactuar con enlaces ni descargar archivos no verificados
  3. Verificar la identidad del remitente, si no se lo conoce personalmente
  4. Consultar fuentes oficiales para corroborar la información recibida
  5. Utilizar la opción de reportar y bloquear al remitente desde la propia app
  6. Eliminar el mensaje para evitar su reenvío o incidencia en otros contactos

La seguridad en WhatsApp se fortalece mediante la educación digital y la consulta frecuente de guías y recursos ofrecidos por la plataforma. Contar con la última versión de la aplicación y prestar atención a las recomendaciones oficiales limita los riesgos frente a nuevas formas de estafa.

La prevención, la revisión atenta de los mensajes y la acción rápida ante situaciones sospechosas ayudan a proteger los datos personales y mantener la privacidad a salvo.

