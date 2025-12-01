Mensajes no deseados en WhatsApp: claves para reconocer estafas y proteger los datos personales

La masificación de WhatsApp en todo el mundo ha transformado los hábitos de comunicación y ha incorporado nuevas inquietudes sobre el resguardo de la privacidad.
En este contexto global, cualquier persona que conozca un número de teléfono puede iniciar contacto a través de la aplicación. Este acceso abierto facilita que desconocidos intenten ejecutar diversas modalidades de estafas digitales. La propia compañía ha advertido que los fraudes, la suplantación de identidad y el envío de mensajes con fines maliciosos afectan a usuarios de todas las edades y perfiles.
Señales para identificar mensajes sospechosos
Reconocer los mensajes peligrosos es fundamental para evitar daños económicos y problemas de privacidad. Desde WhatsApp se ha extendido la recomendación de prestar atención a las siguientes señales:
- Errores ortográficos o gramaticales poco habituales en comunicaciones legítimas
- Solicitudes para pulsar enlaces, activar funciones o descargar aplicaciones no verificadas
- Pedidos de información confidencial, como números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas
- Invitaciones para reenviar mensajes a otros contactos
- Exigencias de dinero o afirmaciones de que es necesario pagar por utilizar WhatsApp
- El supuesto contacto se presenta como una persona conocida para ganar confianza
- Mensajes que mencionan sorteos, loterías, empleos, inversiones o préstamos sospechosos
- Inicios de conversación que buscan establecer vínculos personales antes de pedir alguna información
En los chats con remitentes no guardados entre los contactos, la app mostrará información relevante acerca del número, los grupos compartidos y el país de origen. Esto permite al usuario decidir si responde, agrega, bloquea o reporta a esa persona.
Formas frecuentes de estafa
Conocer las tácticas habituales ayuda a identificar situaciones de riesgo antes de que avancen. Entre las variantes más reiteradas que recopila WhatsApp se encuentran:
- Estafas románticas: El estafador desarrolla una supuesta relación y, tras ganar confianza, solicita dinero o favores económicos. Es habitual que proponga encuentros que nunca llegan a concretarse.
- Falsos empleos: Se ofrece una oportunidad laboral ficticia y se solicita el pago de comisiones o se pide información personal bajo la excusa de un proceso de selección.
- Ofertas de inversión: Prometen rentabilidad alta y riesgo mínimo, normalmente vinculadas a criptomonedas, acciones o bonos, con el fin de obtener dinero o más datos financieros.
- Suplantación de identidad: Se hacen pasar por amigos, familiares, famosos o empresas reconocidas, con el objetivo de lograr transferencias de fondos o robo de datos.
Cómo proteger la cuenta de WhatsApp
Para aumentar el nivel de seguridad y dificultar el accionar de potenciales estafadores, expertos en ciberseguridad de la compañía sugirieron poner en práctica medidas sencillas y efectivas:
- Desconfiar de mensajes que suenan demasiado buenos para ser reales o que generan sensación de urgencia
- Evitar compartir, abrir o reenviar mensajes de origen dudoso
- No reenviar información cuya veracidad no se ha confirmado ni de remitentes desconocidos
- Analizar detenidamente todo enlace o archivo antes de hacer clic o descargarlos
- Si el contacto es desconocido, confirmar su identidad realizando preguntas personales o estableciendo comunicación directa por llamada o videollamada
- Usar las funciones de la aplicación para bloquear contactos sospechosos, reportar los mensajes y eliminar el contenido incidente
Qué hacer al recibir un mensaje sospechoso
- Revisar si el mensaje presenta alguna de las señales de fraude mencionadas
- No interactuar con enlaces ni descargar archivos no verificados
- Verificar la identidad del remitente, si no se lo conoce personalmente
- Consultar fuentes oficiales para corroborar la información recibida
- Utilizar la opción de reportar y bloquear al remitente desde la propia app
- Eliminar el mensaje para evitar su reenvío o incidencia en otros contactos
La seguridad en WhatsApp se fortalece mediante la educación digital y la consulta frecuente de guías y recursos ofrecidos por la plataforma. Contar con la última versión de la aplicación y prestar atención a las recomendaciones oficiales limita los riesgos frente a nuevas formas de estafa.
La prevención, la revisión atenta de los mensajes y la acción rápida ante situaciones sospechosas ayudan a proteger los datos personales y mantener la privacidad a salvo.