Cómo identificar y quitar rastreadores desconocidos con el smartphone

Consultar notificaciones, captar evidencia y seguir protocolos de desactivación oficial son los pasos recomendados para enfrentar la proliferación de dispositivos de rastreo y fortalecer la seguridad

Android activa alertas para rastreadores
Android activa alertas para rastreadores Bluetooth desconocidos y refuerza la seguridad contra el seguimiento no autorizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los dispositivos de localización por Bluetooth ha facilitado la vida diaria, pero también ha abierto la puerta a nuevas preocupaciones de seguridad y privacidad. Cada vez es más frecuente que personas detecten rastreadores colocados en sus pertenencias sin su conocimiento.

Identificar y quitar estos dispositivos, conocidos como rastreadores o “trackers”, es posible gracias a funciones en los teléfonos Android. A partir de Android 6, los smartphones ofrecen alertas de rastreadores desconocidos, una herramienta fundamental para proteger datos personales y movimientos.

Qué son los rastreadores y para qué se usan

Cómo localizar y desactivar un
Cómo localizar y desactivar un rastreador Bluetooth extraño usando las funciones avanzadas de seguridad en Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rastreadores son pequeños dispositivos Bluetooth diseñados para fijarse a objetos como llaves, mochilas o carteras, y ayudan a los propietarios a localizar sus pertenencias. Además, algunos modelos de auriculares y accesorios también integran funciones de rastreo.

Si bien el objetivo principal es la recuperación de objetos extraviados, en ocasiones estos dispositivos pueden utilizarse de manera indebida para rastrear a personas sin su consentimiento.

Si un rastreador ajeno permanece junto a un usuario pero lejos del dispositivo móvil de su propietario, los smartphones Android modernos pueden generar una alerta de rastreador desconocido. Esta notificación avisa sobre la presencia de un dispositivo que está transmitiendo su ubicación y ofrece ayuda para localizarlo y neutralizar posibles riesgos.

Cabe precisar que estas alertas también pueden aparecer cuando otras personas cercanas llevan un rastreador en objetos prestados, o si se viaja con alguien que utiliza uno.

Pasos para actuar ante una alerta de rastreador desconocido

Desde activar alertas y reproducir
Desde activar alertas y reproducir sonidos hasta consultar información técnica, los teléfonos modernos mejoran la respuesta ante amenazas y refuerzan la privacidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir una notificación de rastreador desconocido requiere actuar con rapidez:

  1. Toca la notificación en el teléfono para acceder a un mapa con la última ubicación del rastreador detectado.
  2. Usa la opción “Reproducir sonido”, que activa una señal audible en el rastreador, lo que permite localizarlo de manera manual.
  3. Una vez encontrado, sigue las instrucciones del sistema para consultar información adicional y acceder a “Siguientes pasos”.
  4. Si existe riesgo para la seguridad, dirígete a un lugar público y contacta a la policía o a una persona de confianza antes de manipular el dispositivo.

Si no se logra encontrar el rastreador en un primer intento, conviene revisar cuidadosamente pertenencias, bolsillos y vehículos empleando la ruta indicada por el sistema de alertas.

Cómo obtener información sobre el rastreador hallado

Los sistemas actuales permiten guardar la información relevante de cada alerta. Es recomendable capturar la pantalla de la notificación y del mapa para conservar evidencia.

Algunos modelos, como AirTag, pueden leerse acercándolos a la parte trasera del teléfono para mostrar el número de serie y, en ocasiones, datos encriptados del propietario. Según el fabricante, el proceso exacto varía, pero suele incluir la posibilidad de identificar el dispositivo y, en algunos casos, conocer la dirección de correo asociada al rastreador.

Guardar esta información puede resultar fundamental en caso de denuncia o investigación policial, ya que permite vincular el rastreador a un usuario o fabricante específico.

Android: guía práctica para encontrar
Android: guía práctica para encontrar y neutralizar rastreadores Bluetooth no autorizados en tus objetos personales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo desactivar o inhabilitar un rastreador desconocido

Para evitar que el rastreador continúe transmitiendo o generando alertas indeseadas, es posible desactivarlo siguiendo las indicaciones del fabricante:

  • AirTag de Apple
  • Chipolo CARD y ONE
  • Motorola moto tag
  • Pebblebee Card, Clip y Tag

Cada modelo tiene un método específico para inhabilitarse, disponible en sus páginas oficiales o folletos de usuario. Al desactivar el rastreador, este deja de enviar la ubicación actual al propietario original. En ciertos casos, se restablece el estado de fábrica y pierde cualquier asociación previa.

Si la seguridad está comprometida, se recomienda mantener el rastreador encendido y acudir con las autoridades, quienes pueden solicitar el identificador del dispositivo u otro dato técnico para la investigación.

Es posible consultar las alertas de rastreadores desconocidos recibidas dentro de las últimas 48 horas desde el menú de “Ajustes” en el apartado de Seguridad personal y emergencias. Reconocer y responder ante estas notificaciones es esencial para fortalecer la privacidad y limitar los riesgos de rastreo indebido.

La integración de estas funciones en el sistema operativo contribuye a que los usuarios de Android cuenten con herramientas efectivas para la protección activa de sus datos y movimientos.

