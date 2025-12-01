Tecno

Cómo convertir un televisor antiguo en decoración navideña para el hogar

Adaptar televisores CRT con convertidores, permite ver imágenes y videos navideños a un lado

Los televisores antiguos se reinventan
Los televisores antiguos se reinventan como piezas clave en la decoración navideña del hogar.

En plena temporada navideña, surgen alternativas creativas para quienes buscan renovar la ambientación de su hogar sin recurrir a decoraciones tradicionales o costosas. Los televisores y monitores antiguos, relegados al olvido en muchos hogares, ofrecen posibilidades y funcionales para convertirse en el epicentro de la decoración navideña.

Con algunos ajustes sencillos y una buena dosis de imaginación, cualquier pantalla vieja puede revivir para celebrar la Navidad de maneras sorprendentes.

Cuatro formas de hacer que un TV antiguo sea decoración de Navidad

  • Galería de arte navideño en looping

Aunque los televisores inteligentes se han vuelto populares, multitud de hogares aún conservan modelos más antiguos, e incluso pantallas CRT que parecen obsoletas.

Para modelos planos, incluso los que no son smart TV, suele bastar con aprovechar la entrada USB que la mayoría incorpora. Tras descargar videos navideños gratuitos en formato MP4 desde plataformas como Pexels, solo hace falta copiarlos en un pendrive y conectar este al televisor.

Una pantalla vieja puede convertirse
Una pantalla vieja puede convertirse en galería de arte digital con videos navideños en looping continuo.

A través del reproductor multimedia del aparato, se selecciona la opción de repetición para mantener una secuencia continua de videos festivos y crear así una atmósfera ininterrumpida, idónea para fiestas y reuniones.

Si el televisor es un modelo inteligente, pero antiguo, o se logra adaptar mediante un dispositivo de streaming externo, las alternativas se multiplican. Se pueden reproducir archivos propios o aprovechar las compilaciones temáticas que abundan en servicios como YouTube.

Allí, las listas de videos navideños de varias horas permiten mantener la decoración audiovisual activa durante buena parte de la jornada, aunque, en caso de no contar con YouTube Premium, pueden aparecer anuncios durante la reproducción.

Incluso los televisores CRT, emblemáticos en la historia de la electrónica de consumo, cobran una nueva dimensión con un convertidor de HDMI a señal compuesta. De este modo, es posible conectar computadoras modernas al televisor para visualizar imágenes y videos con el inconfundible aire nostálgico de antaño.

La chimenea virtual en TV
La chimenea virtual en TV antiguo ofrece ambiente navideño realista sin riesgos ni cenizas en el hogar.
  • Chimenea virtual

La imagen de una chimenea encendida simboliza el espíritu del invierno y la Navidad. No obstante, en muchas regiones del mundo las festividades coinciden con altas temperaturas, y no todos los hogares cuentan con una chimenea real. Un televisor antiguo puede cubrir esta función de forma ingeniosa, proyectando una chimenea virtual en alta definición cuyos detalles audiovisuales añaden realismo y calidez.

Plataformas de streaming como Netflix disponen de series especializadas bajo nombres como “Fireplace in Your Home”, que muestran grabaciones de chimeneas reales acompañadas por el crepitar del fuego. Si se conecta un buen sistema de altavoces al televisor, la experiencia se vuelve aún más envolvente.

Alternativamente, YouTube ofrece videos ultra realistas de chimeneas grabados en resoluciones de hasta 4K, ideales para quienes buscan el máximo nivel de detalle y autenticidad.

Colocar el televisor a nivel del suelo, junto al árbol de Navidad, refuerza la ilusión de una chimenea tradicional. Así, se logra complementar la escena navideña sin riesgos de incendios ni cenizas. Esta solución, además, cuida tanto los regalos como los muebles cercanos y añade un toque especial a las reuniones familiares.

Plataformas como Netflix y YouTube
Plataformas como Netflix y YouTube brindan videos de chimeneas en alta definición para decorar en Navidad.
  • Videoclips y listas musicales navideñas

La música es un componente esencial de la Navidad y la posibilidad de integrar imágenes potencia aún más su efecto. Un televisor desocupado puede transformarse en una pista visual y sonora que ofrezca listas de reproducción de videoclips navideños y convierta cada encuentro en una pequeña fiesta.

La plataforma YouTube destaca por sus extensas listas de videos musicales de temporada, donde clásicos interpretados por artistas como Mariah Carey encabezan las compilaciones. Solo es necesario seleccionar una lista festiva y dejar que los éxitos se sucedan de forma automática, llenando el ambiente no solo con melodías, sino también con imágenes alusivas y coreografías festivas.

Quienes usen televisores con aplicaciones modernas pueden emplear Spotify, cuyas versiones para TV incluyen acceso a videoclips musicales de gran calidad. El usuario cuenta con la opción de elegir listas creadas por otros o armar la suya propia y personalizar la experiencia según los gustos familiares.

  • Marco de fotos familiar

El recurso más sencillo, pero no menos emotivo, consiste en emplear el televisor antiguo como marco de fotos de gran tamaño. Los modelos planos, incluso los que no son smart, suelen incluir un reproductor multimedia capaz de visualizar imágenes almacenadas en un pendrive.

El televisor antiguo funciona como
El televisor antiguo funciona como marco digital para fotos familiares, integrando a seres queridos en la celebración.

Al cargar una selección de fotografías de las personas cercanas y configurar el modo presentación (slideshow/carousel), el aparato se convierte en un mural digital en constante transformación.

Si algunas personas de la familia no pueden estar presentes durante las fiestas, pueden enviar sus fotos por medios digitales para sumarlas a la galería. Así, logran formar parte de la celebración sin importar la distancia geográfica.

En el caso de los smart TVs con acceso a internet, resulta aún más fácil utilizar aplicaciones de galería de imágenes o conectar cuentas en la nube como Google Photos. Esta vía simplifica la actualización del contenido visual y permite incluir imágenes recientes enviadas por los seres queridos.

