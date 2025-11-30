Realidad aumentada en motos: así es el casco inteligente que reemplaza al celular

La pantalla Nano OLED FHD del casco proyecta velocidad, navegación y alertas directamente en la línea de visión del motociclista. (Shoei)

Se trata del Shoei GT-Air 3 Smart, que incorpora un visor HUD (Head-Up Display) de realidad aumentada, una tecnología que hasta hace poco se reservaba para el equipamiento premium de automóviles o la aviación.

Su principal función es proyectar información esencial en una pantalla frontal ubicada en la línea directa de visión del piloto, eliminando la necesidad de instalar el celular en el manillar y evitando distracciones peligrosas.

Cómo funciona el casco inteligente para motos

El corazón de esta innovación reside en el display frontal tipo HUD, basado en una pantalla Nano OLED FHD que ofrece legibilidad total incluso bajo la luz solar intensa. Esta pantalla, integrada de forma discreta en el visor del casco, proyecta datos como la velocidad, instrucciones de navegación giro a giro, alertas de radares, límite de velocidad y las notificaciones de llamadas o mensajes que recibe el smartphone conectado.

El casco inteligente Shoei GT-Air 3 Smart introduce realidad aumentada y visor HUD en el mundo de las motos. (Shoei)

La proyección de la información se sitúa virtualmente a tres metros delante de la mirada, lo que logra reducir en hasta un 32% el tiempo de respuesta del motociclista según los responsables del proyecto, ya que el usuario puede consultar cualquier parámetro sin retirar la mirada del camino.

Este avance constituye un punto clave tanto en seguridad como en comodidad, equiparando al casco con los sistemas HUD de última generación presentes en automóviles de alta gama.

La flexibilidad del visor AR permite que el usuario lo suba cuando busca una experiencia similar a la de un casco touring tradicional, transformándolo en un accesorio versátil para distintos usos y preferencias.

Adicionalmente, está equipado con un intercomunicador universal de alcance ilimitado bajo tecnología Mesh desarrollada por EyeLights, el sistema permite la comunicación entre numerosos usuarios sin restricciones y es compatible con los intercoms de otras marcas.

El intercomunicador universal con tecnología Mesh permite comunicación ilimitada entre motociclistas y compatibilidad con otras marcas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es compatible con asistentes de voz como Google AI y Siri, posibilitando el manejo de funciones mediante el control de voz.

En cuando a su batería, tiene una duración de 10 horas y la pantalla cuenta con opciones de personalización para elegir los datos visibles, optimizando el uso de energía y la concentración del conductor.

Sin embargo, por ahora solo está disponible en algunos países de Europa y su costo es de 1.199 euros. Por lo que su distribución y acceso es muy limitado por ahora.

Puede el casco inteligente remplazar el celular en la moto

Más allá de la innovación tecnológica, la verdadera disrupción radica en cómo este casco puede sustituir por completo la necesidad de tener el teléfono móvil expuesto en el manillar. Tradicionalmente, muchos motociclistas dependían del celular para navegación, alertas de tráfico, comunicación y entretenimiento. Esta dependencia implicaba asumir riesgos por distracción y comprometer la ergonomía, además de estar propenso a que el dispositivo sea robado.

El casco inteligente es compatible con asistentes de voz como Google AI y Siri, facilitando el control de funciones sin manos. (Shoei)

Con el sistema HUD, toda la información relevante aparece en el campo visual, lo que previene maniobras inseguras como apartar la vista hacia el manillar para consultar mapas, notificaciones o velocidad. El acceso inmediato a los datos aumenta la seguridad activa, permitiendo respuestas más rápidas ante imprevistos, cambios de ruta o notificaciones prioritarias.

El soporte para asistentes virtuales incorpora, además, la posibilidad de operar diferentes aplicaciones y recibir información contextual (como el clima, cambios en la ruta o mensajes urgentes) sin retirar las manos del manillar ni los ojos del camino.

Sin embargo, su computabilidad y acceso a funciones serán el mayor reto, para que los conductores realmente lo incorporen en su día a día.