Google Maps ahora ayuda a ahorrar dinero y combustible con esta función gratuita

La aplicación permite personalizar el tipo de motor del vehículo, incluyendo gasolina, diésel, híbrido o eléctrico, para mejorar las sugerencias

La función de ahorro de
La función de ahorro de combustible en Google Maps analiza tráfico, tipo de carretera y altitud para optimizar el consumo del auto.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para los conductores es habitual encontrar en aplicaciones como Google Maps opciones que les permitan llegar más rápido a un punto, generando la ruta ideal. Y dentro de esas posibilidades también surge la posibilidad de tener un trayecto que ayude a ahorrar combustible.

Esta es una característica ideal para trayectos en los que no hay prisa por llegar al otro punto y es posible tener una opción amigable con el planeta y que tenga un impacto en el consumo del auto.

Qué es la función de ahorro de combustible en Google Maps

Google Maps incorporó en los últimos años una herramienta capaz de sugerir rutas más eficientes y económicas. Este ajuste, disponible en varios países y regiones, permite que la aplicación contemple el tiempo estimado de llegada y evalúe el consumo de combustible o energía según el tipo de vehículo y las condiciones del itinerario.

La función, llamada “Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible”, analiza factores como el tráfico en tiempo real, el estado y tipo de carretera, la altitud y patrones de detención y puesta en marcha, todo con el objetivo de reducir el consumo y las emisiones de CO2.

Los usuarios pueden activar o
Los usuarios pueden activar o desactivar la opción de rutas ecológicas desde los ajustes de navegación en la aplicación Google Maps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como indicaron fuentes del equipo detrás de Google Maps, se trata de una opción que va más allá de sugerir la ruta más rápida.

Si la función está activa, el usuario recibirá sugerencias donde priman la eficiencia ante el tiempo. Si se desactiva, el criterio principal vuelve a ser la rapidez, aunque las rutas ecológicas se mantienen a modo de alternativa, señaladas con una hoja verde.

Cómo activar y configurar la función en la aplicación

El acceso a la función de rutas ecológicas está disponible en los dispositivos móviles con la última versión de Google Maps instalada. El proceso para activarla o desactivarla es sencillo al seguir los pasos adecuados:

  1. Abrir la aplicación Google Maps en el teléfono.
  2. Pulsar sobre la imagen de perfil ubicada en la esquina superior derecha para desplegar el menú.
  3. Ingresar en “Ajustes” y luego en “Ajustes de navegación”.
  4. Desplazarse hasta la sección “Opciones de ruta”.
  5. Aquí se encuentra el interruptor “Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible”, que puede activarse o desactivarse según las preferencias del conductor.

Una vez completado este proceso, el algoritmo de Google Maps incorpora el consumo de combustible como variable al calcular la mejor ruta. Al desactivarla, la app retoma su comportamiento clásico y siempre sugiere el trayecto más rápido como principal.

Google Maps permite personalizar el
Google Maps permite personalizar el tipo de motor del vehículo, incluyendo gasolina, diésel, híbrido o eléctrico, para mejorar las sugerencias de ruta. (Foto: Google Maps)

Google Maps permite personalizar la experiencia seleccionando el tipo de auto utilizado. Esto optimiza la estimación de consumo y las sugerencias de ruta, logran ofrecer recomendaciones adaptadas a las necesidades reales de cada vehículo.

El usuario podrá elegir el tipo de motor directamente desde los ajustes de la app, con opciones para gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. Para los propietarios de vehículos híbridos o eléctricos, la aplicación ofrece la posibilidad de indicar el tipo de enchufe compatible, lo que facilita la localización de estaciones de carga apropiadas.

Cómo aprovechar mejor las rutas ecológicas según el tipo de auto

Para quienes utilizan Google Maps en Android, la personalización del tipo de vehículo predice con más precisión el desempeño de cada trayecto. En los ajustes se pueden seleccionar conectores específicos para autos eléctricos, como J1772, CCS (Combo 1 o 2), CHAdeMO, Tesla, NACS u opciones genéricas como “Enchufe de pared”.

Al buscar estaciones de carga, la app filtra y muestra solo aquellas compatibles con el vehículo configurado, simplificando la planificación de largos desplazamientos eléctricos.

La selección de conectores específicos
La selección de conectores específicos para autos eléctricos en Google Maps agiliza la planificación de viajes largos y la localización de puntos de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para indicar el tipo de enchufe es simple: al buscar “estaciones de carga eléctrica”, basta con elegir “Tus conectores” en los filtros de búsqueda para ver únicamente las opciones adecuadas. Así se evita perder tiempo y se garantiza la compatibilidad con la red de infraestructura disponible en la zona.

Además de las recomendaciones sobre ahorro, resulta fundamental prestar atención a la opción “Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible”, que puede revisarse fácilmente en el menú de opciones de cada indicación de ruta. Esto asegura que las sugerencias adaptadas al tipo de motor y consumo del auto sean siempre visibles y seleccionables.

