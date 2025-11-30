La forma más simple de conectar un celular al WiFi sin saber la contraseña

Es necesario mantener los dispositivos actualizados para contar con las herramientas nativas que integra para diferentes situaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con cada nueva actualización en celulares Android o iPhone, se hace más posible gestionar múltiples necesidades, entre las que destaca la posibilidad de consultar y compartir la contraseña de una red WiFi sin depender de aplicaciones externas.

Esta capacidad no solo simplifica el proceso para quienes han olvidado la contraseña o desean compartirla con otros dispositivos, sino que refuerza la protección de la información sensible frente a miradas o dispositivos extraños.

Por esta razón, se explica el proceso para conectar un celular si importar su sistema operativo a una red de internet, sin necesidad de descargar aplicaciones y en cuestión de segundos.

Qué opción tiene Android para gestionar las contraseñas de las redes WiFi

Android 10 y versiones posteriores ofrecen acceso directo a la contraseña WiFi desde el menú de configuración, facilitando el proceso de compartir la clave de red. (Foto: Android)

En dispositivos con Android 10 o versiones posteriores, el acceso a la contraseña de la red WiFi conectada se realiza directamente desde el menú de configuración. El usuario debe dirigirse a “Configuración”, seleccionar “Redes e Internet” o “Conexiones”, y luego acceder a “WiFi”.

Al pulsar sobre la red activa y elegir la opción “Compartir”, el sistema solicita un método de autenticación, como la huella digital o un patrón de seguridad.

Una vez verificada la identidad, el teléfono muestra un código QR sumado a la contraseña en texto claro, ubicada justo debajo del código. Esta función permite compartir el acceso de manera directa y segura, sin comprometer la integridad de la red.

Cómo saber que un celular es compatible con esta función nativa de Android

Los dispositivos con versiones anteriores a Android 10 no pueden mostrar la contraseña WiFi de forma nativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental que el dispositivo cuente con Android 10 o una versión superior para utilizar esta herramienta, porque las ediciones anteriores del sistema operativo no incluyen la opción de visualizar la contraseña de forma nativa.

En modelos antiguos, la única alternativa segura consiste en consultar al administrador de la red, contactar al proveedor de internet o revisar la documentación entregada por el instalador.

El uso de aplicaciones no oficiales o métodos que requieran permisos de administrador (root) puede poner en riesgo el funcionamiento del dispositivo y la privacidad del usuario, así que se debe evitarlos.

Cuál es la forma segura y fácil de administrar las claves de las redes WiFi en iPhone

En iPhone con iOS actualizado, la contraseña WiFi se revela tras autenticar la identidad, permitiendo copiarla o compartirla de forma segura entre dispositivos Apple. (Foto: Apple)

En el caso de los teléfonos de Apple con versiones recientes de iOS, el procedimiento para acceder a la contraseña de la red WiFi es sencillo, siempre que el dispositivo esté conectado a la red en cuestión.

El usuario debe ingresar en la aplicación “Configuración”, seleccionar “WiFi” y pulsar el botón de información junto a la red activa. Allí aparece un campo identificado como “Contraseña”, cuyo contenido se revela tras autenticar la identidad mediante Face ID, Touch ID o el código numérico.

Una vez completado este paso, la clave puede copiarse y utilizarse en otros dispositivos o compartirse de forma segura. Esta herramienta garantiza un acceso rápido y protegido a la información, siempre que se mantenga el control físico del dispositivo.

De qué depende la seguridad de las redes WiFi y sus contraseñas

Compartir contraseñas WiFi mediante códigos QR o funciones del sistema debe hacerse solo con personas de confianza y en espacios protegidos para evitar accesos no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad en la gestión de contraseñas de redes WiFi desde dispositivos depende en gran medida de las prácticas del usuario. Es necesario evitar compartir capturas de pantalla o textos con claves a través de servicios de mensajería no cifrados, así como abstenerse de usar herramientas no verificadas para obtener estos datos.

La medida principal a seguir es emplear las opciones que ofrecen los sistemas operativos y no comprometer la estabilidad ni la privacidad de la información almacenada.

Asimismo, al compartir accesos mediante códigos QR o funciones propias del sistema, conviene hacerlo únicamente con personas de confianza y en espacios protegidos, para evitar que la red quede expuesta a conexiones no autorizadas.

Si hay alguna inquietud sobre la seguridad de la red, modificar la contraseña desde la configuración del router permite restablecer el control sobre los dispositivos conectados.