Microsoft Edge estrena asistente de compras con Copilot: comparación de precios y alertas en tiempo real

Microsoft Edge incorpora una opción de compras con ayuda de Copilot.

Microsoft dio un paso más en su estrategia de expandir la inteligencia artificial a todo su ecosistema digital. La compañía presentó una renovada experiencia de compra dentro del navegador Edge, donde Copilot asume el rol de asistente personal capaz de comparar precios, analizar productos, ofrecer historial de precios y enviar alertas cuando detecta una oferta. La herramienta, disponible inicialmente en Estados Unidos, convierte el proceso tradicional de búsqueda en un sistema más conversacional y guiado por IA.

La apuesta busca que los usuarios tomen decisiones más informadas sin cambiar de pestaña ni depender de extensiones externas. Además, la llegada de este asistente coincide con la temporada de mayor consumo en el mercado estadounidense, lo que plantea un escenario ideal para probar el alcance real de la propuesta.

Un asistente integrado directamente en el navegador

En lugar de funcionar como un complemento independiente, Copilot aparece automáticamente en el panel lateral de Edge cuando el usuario navega por páginas de productos. La idea de Microsoft es que todo el proceso ocurra dentro del navegador, sin instalaciones adicionales.

Con ayuda de Copilot, Microsoft Edge te ayuda a comprar precios de productos dentro de un sitio de compras online. (Microsoft)

Desde ese panel, Copilot puede mostrar tarjetas con información ampliada, como:

Descripciones detalladas del artículo.

Comparación inmediata con modelos similares.

Precios en diferentes tiendas online.

Historial de precios para detectar variaciones.

Opiniones sintetizadas por la propia IA.

Este último punto es especialmente relevante porque permite obtener un resumen objetivo de los aspectos más valorados y criticados por otros compradores, evitando la búsqueda manual entre decenas de reseñas.

Comparación automática y alertas de precio

La nueva experiencia de compra incorpora un sistema de comparación que revisa los valores del mismo producto en múltiples tiendas, sin necesidad de abrir varias pestañas. Con un clic, el usuario puede ver dónde se encuentra el precio más bajo o si hay alternativas con mejor relación costo-beneficio.

Con este nuevo sistema de compras, ya no será necesario que abras varias pestañas para comprar precios. (Microsoft)

Además, Edge ahora permite activar alertas personalizadas. Cuando el usuario marca un producto específico, Copilot supervisa su precio y envía una notificación cuando detecta que alcanzó una rebaja significativa. Para compras planificadas —como dispositivos electrónicos, electrodomésticos o productos de alto costo— esta función puede ser decisiva.

Otro punto añadido es la identificación de promociones con reembolso (cashback). Cuando existe una oferta disponible, el panel la resalta y muestra cómo acceder a ese beneficio.

Compras conversacionales: preguntas en tiempo real

Una de las apuestas más fuertes de Microsoft es trasladar el proceso de compra a una interacción más natural. Copilot funciona como un asesor personal que responde preguntas mientras el usuario navega por la página del producto.

Entre las consultas que puede manejar están:

Comparaciones entre modelos.

Alternativas más económicas.

Antecedentes del precio en fechas clave.

Opiniones promedio sobre durabilidad o rendimiento.

Todo ocurre sin que el panel interfiera con la navegación. A medida que el usuario cambia de página o revisa otro artículo, Copilot ajusta la información de forma contextual.

Copilot funcionará como un asesor mientras navegas por Microsoft Edge buscando productos. Foto: Microsoft Store

Una función que inicia en Estados Unidos

Microsoft informó que esta experiencia estará disponible únicamente en Estados Unidos durante su fase inicial. Para activarla, los usuarios solo deben habilitarla desde las opciones de configuración de Edge. La compañía no dio fechas para su llegada a otros mercados, aunque históricamente la firma suele expandir este tipo de funciones de manera progresiva.

La mención a que se debe activar desde “la configuración de Chrome” generó dudas, aunque todo indica que se trata de un error en la comunicación oficial o de una referencia a la versión del asistente que también funciona como extensión.

Un movimiento estratégico en plena competencia por la búsqueda con IA

Con la expansión de asistentes conversacionales en el mercado —como Perplexity, el buscador de OpenAI o las nuevas funciones de Google Gemini— Microsoft busca posicionarse como la opción que integra la IA directamente en la experiencia cotidiana del usuario. Al llevar las compras online al panel lateral del navegador, Edge pretende distinguirse con un enfoque más práctico y de uso inmediato.

Para Microsoft, Copilot no es solo un chatbot: es la pieza clave que conectará todas las tareas que los usuarios realizan día a día. Y esta nueva herramienta de compras se convierte en un ejemplo claro de cómo la compañía quiere que la IA acompañe cada paso del proceso digital.