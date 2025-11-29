Tecno

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera mundial; esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin usa la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

A pesar del avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran dudosos sobre los beneficios de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Precio de bitcoin

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, bitcoin cotiza este día a las 09:00 horas (UTC) en 90564.75USD, lo que supone un cambio de -0.87% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de -0.36% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su capitalización de mercado, ha mantenido el puesto #1 entre las monedas digitales.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los mineros, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su precio.

Un cajero para comprar
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Qué planes de Starlink cuentan con instalación gratuita

La empresa de Elon Musk busca atraer a quienes necesitan conectividad rápida en lugares donde la fibra óptica no llega

Qué planes de Starlink cuentan

Cómo personalizar temas y fondos en chats de WhatsApp con ayuda de la IA

La función permite transformar simples ideas en imágenes originales y aplicar estilos únicos en cada conversación sin experiencia previa

Cómo personalizar temas y fondos

Una carta firmada por más de 1.000 trabajadores de Amazon advierte sobre el uso de la IA

El reclamo colectivo pone en primer plano la tensión entre automatización, derechos laborales y compromisos ecológicos

Una carta firmada por más

Cómo es el primer reactor de sal fundida que dará energía a centros de datos en Europa

El proyecto abre una nueva era de autonomía y flexibilidad para la infraestructura digital, con una solución que elimina residuos y responde a la demanda de la inteligencia artificial

Cómo es el primer reactor

Parejas digitales, la nueva tendencia de la IA, genera un nuevo debate sobre la intimidad

La proliferación de vínculos digitales plantea nuevos desafíos psicológicos y sociales, desde la dependencia emocional hasta el debate sobre la autenticidad de los lazos afectivos

Parejas digitales, la nueva tendencia
DEPORTES
El silbato de la discordia:

El silbato de la discordia: la mano que Nimo no vio e Independiente campeón pese al árbitro

Efecto Colapinto: los mecánicos que dejaron un equipo de Fórmula 1 para armar uno de F4 y ayudar a los pilotos argentinos

Faustino Oro volvió a ganar y ahora es líder absoluto del Campeonato Argentino de ajedrez

River Plate oficializó las salidas de cinco jugadores históricos de la era Gallardo: “Eternamente gracias”

La selección argentina de talla baja goleó 9-0 a Bolivia, se clasificó a la final de la Copa América y sueña con el bicampeonato

TELESHOW
Un año de amor entre

Un año de amor entre la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

Alejandro Lerner, entre el reconocimiento a su carrera y su extenso camino recorrido: “Viví un tsunami de amor”

Rosalía confesó que usa los stickers de Lionel Messi en Whatsapp y contó cuál es su favorito

Así fue la visita de Rosalía a La Bombonera: de la compañía de Trueno a la recorrida por el vestuario

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque con

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles sobre edificios residenciales en Kiev: al menos dos muertos y 15 heridos

Pete Hegseth defendió la postura de Estados Unidos en el Caribe contra los narcoterroristas: “El objetivo es detener las drogas letales”

Casas de tortura y jóvenes captados por el narco: el drama oculto en los barrios más vulnerables de Uruguay

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Persecución en Nicaragua: una mujer fue desaparecida por la dictadura por tener una foto del obispo Silvio Báez en su celular