Tecno

Cómo operan los estafadores de WhatsApp en Estados Unidos contra los latinos

Un informe advierte sobre tácticas sofisticadas que explotan la confianza en plataformas de mensajería y promesas de premios para obtener información sensible

Guardar
Un estudio identificó sorteos falsos,
Un estudio identificó sorteos falsos, encuestas engañosas y ventas fraudulentas en línea como las principales tácticas para obtener datos personales y dinero de usuarios de WhatsApp. (Reuters)

Un estudio reciente del Instituto de Democracia Digital de las Américas (DDIA) ha detectado un nuevo modelo de estafas en WhatsApp dirigido a la comunidad latina en Estados Unidos.

Según el análisis realizado por el DDIA entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2025, los estafadores emplean sorteos falsos, encuestas engañosas y ventas fraudulentas en línea para obtener datos personales y dinero de los usuarios.

El informe, titulado “WhatsApp como arma: cómo los estafadores se dirigen a los latinos de Estados Unidos”, se basa en el análisis de más de 18.400 mensajes únicos en 3.300 grupos de WhatsApp de habla hispana. Roberta Braga, directora ejecutiva y cofundadora del DDIA, explicó a El País que al menos el 30% de los usuarios de estos grupos son latinos con números de teléfono locales, lo que evidencia la alta presencia de esta comunidad en la plataforma.

Braga subrayó que el enfoque del estudio responde a la relevancia de WhatsApp entre los latinos, y no a una supuesta mayor vulnerabilidad de este grupo ante los fraudes digitales.

Marcas reconocidas como Shein, Temu,
Marcas reconocidas como Shein, Temu, Apple y Walmart suelen ser utilizadas por los estafadores para atraer víctimas con falsas promesas de premios y promociones. (Reuters)

Entre las estrategias más frecuentes, el DDIA identificó la proliferación de sorteos y encuestas falsas. Los estafadores se hacen pasar por reconocidas marcas como Shein, Temu, AT&T, Apple o Walmart, invitando a los usuarios a completar formularios o participar en juegos con la promesa de premios como “cajas misteriosas”, tarjetas de regalo o promociones exclusivas.

Aunque estas acciones no generan un impacto inmediato, permiten a los delincuentes recolectar información personal que luego utilizan en fraudes posteriores. El estudio señala que, si bien no se ha determinado qué marcas son las más utilizadas, Temu, Shein, Carrefour, Nespresso y las españolas Mahou, Durni y Mercadona figuran entre las más mencionadas en los mensajes analizados.

En el caso de las ventas fraudulentas en línea, los estafadores crean tiendas falsas en plataformas como TikTok o Facebook, que luego promocionan en los grupos de WhatsApp. Para ganar credibilidad, reutilizan videos de empresas reales antes de ofrecer productos que nunca serán entregados. El DDIA identificó al menos nueve individuos que promocionaban de forma agresiva teléfonos inteligentes de última generación, como el iPhone 16 Pro Max y el Samsung S25 Ultra.

En algunos casos, ofrecían líneas de crédito en Apple por USD 100.000 o tarjetas de regalo de USD 250, lo que el instituto considera una señal de alerta clásica. Estos mismos individuos compartían videos de supuestos compradores satisfechos y mostraban los productos ante la cámara para reforzar la apariencia de legitimidad.

Una modalidad de fraude consiste
Una modalidad de fraude consiste en ofertas de grandes rebajas a cambio de acceso a cuentas de tiendas en línea, exponiendo la información financiera de las víctimas. (Reuters)

El DDIA también documentó un formato de estafa basado en grandes rebajas de último minuto. En este esquema, el supuesto vendedor propone pagar el 50% de un producto si el consumidor le proporciona acceso a su cuenta en una tienda en línea, donde figuran sus datos bancarios y dirección.

El proceso consiste en que la víctima llena un carrito de compras, comparte su acceso con el estafador y, bajo la promesa de pagar solo la mitad del valor, termina exponiendo su información personal y financiera. Un ejemplo recurrente es la frase: “Saca tu carrito de Walmart y pásamelo. Yo lo pago por ti. Solo tienes que pagarme el 50% de su valor”.

El uso de inteligencia artificial en estas estafas, aunque incipiente, ya se ha detectado. Braga señaló que “no siempre lo hacen, pero hemos comenzado a ver imágenes generadas con inteligencia artificial para que las estafas tengan más credibilidad”, lo que añade un nivel adicional de sofisticación a las tácticas empleadas.

El DDIA advierte sobre varias señales de alerta que pueden ayudar a los usuarios a identificar posibles fraudes: ofertas de teléfonos inteligentes y planes de internet a precios inusualmente bajos, promociones de grandes rebajas de último minuto, solicitudes de acceso a cuentas personales y la presencia de testimonios de supuestos compradores satisfechos.

El informe advierte que el
El informe advierte que el 70% de los ciudadanos en Estados Unidos recibió intentos de estafa en 2024. (Reuters)

Estas “red flags” son elementos recurrentes en los casos analizados y constituyen indicadores clave para prevenir ser víctima de estas prácticas.

Aunque el estudio no precisa la cantidad exacta de dinero sustraído a la comunidad latina, sí destaca que el 70% de los ciudadanos en Estados Unidos enfrentó intentos de estafa el año pasado, con pérdidas estimadas en USD 64.000 millones. Este dato ilustra la magnitud del problema y la urgencia de fortalecer la prevención y la educación digital entre los usuarios de WhatsApp.

Temas Relacionados

WhatsappInteligencia artificialEstafa digitalCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Grandes tecnológicas advierten sobre una escasez de chips de memoria debido al ‘boom’ de la IA

El encarecimiento de componentes clave y la presión sobre la cadena de suministro obligan a fabricantes a buscar nuevas estrategias

Grandes tecnológicas advierten sobre una

Sam Altman afirma que el primer dispositivo de OpenAI será tan revolucionario como el iPhone

El desarrollo apuesta por una experiencia serena y personalizada, con un diseño minimalista y una interacción menos invasiva

Sam Altman afirma que el

Jensen Huang insta a su equipo de Nvidia a utilizar la inteligencia artificial en todas las tareas posibles

La instrucción se da en un contexto donde algunas voces internas, según el propio Huang, habían sugerido incluso reducir el uso de IA

Jensen Huang insta a su

Planean construir la supercomputadora más poderosa de América Latina: los detalles del proyecto

El nuevo sistema Coatlicue permitirá acelerar investigaciones científicas y fortalecer sectores estratégicos como salud, agricultura y energía

Planean construir la supercomputadora más

Black Friday 2025: conoce las estafas digitales más comunes y aprende a prevenirlas

Los consumidores pueden recibir correos electrónicos falsos, mensajes directos con ofertas demasiado buenas para ser verdad o incluso enlaces maliciosos en redes sociales

Black Friday 2025: conoce las
DEPORTES
La historia de Iker Zufiaurre,

La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico de Reserva: del gran partido de Zufiaurre a la paternidad

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El joven Faustino Oro sumó una sufrida victoria y sigue firme en la cima del Campeonato Argentino de Ajedrez

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico y avanzó a la final del Torneo de Reserva

TELESHOW
La emoción de Chiche Gelblung

La emoción de Chiche Gelblung al ser ovacionado en el Martín Fierro de Cable 2025

Pilar Smith habló en los Martín Fierro de Cable sobre su pelea con Daniel Gómez Rinaldi: “Me pidió disculpas”

Murió Mercedes Portillo, actriz y reconocida productora de Intrusos

El apasionado beso de Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro de Cable

Pampita sorprendió con un nuevo look después de su falso corte carré

INFOBAE AMÉRICA

El dictador Nicolás Maduro exigió

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump