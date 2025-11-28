Apple presenta su anuncio navideño del iPhone 17 con marionetas de animales del bosque

La minipelícula no solo destaca por su historia conmovedora, sino que además exhibe las nuevas funcionalidades del iPhone 17 Pro. (Composición Infobae: Apple)

Apple ha estrenado su campaña publicitaria para esta temporada navideña con un emotivo cortometraje titulado ‘A Critter Carol’, en la que un grupo de marionetas animales del bosque protagoniza una historia sobre la amistad y los lazos especiales.

El spot, de poco más de dos minutos de duración, busca cautivar al público a través de una narrativa tierna, valores cálidos y un despliegue tecnológico que pone en primer plano las capacidades del nuevo iPhone 17 Pro.

Detalles del anuncio navideño de Apple con el iPhone 17 Pro

‘A Critter Carol’ inicia su relato en un bosque nevado, donde un excursionista pierde accidentalmente su iPhone 17 Pro, solo para que lo encuentre una peculiar banda de animales: mapache, oso, rata, búho, ciervo, ardilla, conejo, topo y ciervo. Los personajes, realizados con marionetas hechas a mano, se agrupan entorno al teléfono y graban un video interpretando la canción ‘Friends’, original del dúo musical Flight of the Conchords.

Mapache, oso, rata, búho, ardilla, conejo, topo y ciervo se agrupan alrededor del iPhone 17 Pro. (Apple)

Poco después, el dueño del dispositivo logra localizarlo con ayuda de la app Find My desde su Apple Watch. Al regresar al sitio, descubre la grabación mientras las criaturas se dispersan asustadas y el pequeño topo, con humor, exclama inocentemente “¡Espero que les guste!”, antes de ser callado por el mapache. El spot termina con el mensaje: “La amistad es un regalo”.

La minipelícula no solo destaca por su historia conmovedora, sino que además exhibe las nuevas funcionalidades del iPhone 17 Pro: zoom de 8x para capturar detalles lejanos, selfies automáticos con la función “Center Stage” que permite cambiar de orientación de la cámara sin girar el móvil, y la función de captura dual, con grabaciones simultáneas en las cámaras frontal y trasera.

Es preciso indicar que todo el video fue filmado íntegramente con el dispositivo, remarcando los avances tecnológicos de Apple en fotografía y video móvil.

El spot termina con el mensaje: “La amistad es un regalo”. (Apple)

Estrategia de difusión y objetivos publicitarios de la campaña

La campaña ‘A Critter Carol’ se expande a nivel global a través de televisión, plataformas digitales y redes sociales, y en Estados Unidos debutará en una versión editada durante el Desfile del Día de Acción de Gracias transmitido por NBC.

Este despliegue estratégico busca conectar emocionalmente con los consumidores, quienes, tras ver la historia del grupo de animales del bosque y las prestaciones técnicas del iPhone 17 Pro, puedan verse inspirados a elegir el nuevo smartphone como regalo perfecto y símbolo de buenos deseos en las fiestas.

iPhone 17 Pro: más capacidad y opciones para profesionales

La versión iPhone 17 Pro está diseñada para satisfacer a los usuarios más exigentes, incorporando innovaciones tanto en rendimiento como en diseño. El dispositivo cuenta con un cuerpo unibody de aluminio que incluye un sistema avanzado de refrigeración por cámara de vapor, asegurando una gestión térmica superior. Su pantalla de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion de 120 Hz añade la funcionalidad de pantalla siempre encendida para una experiencia visual mejorada.

La batería del iPhone 17 Pro promete hasta 31 horas de uso. (Apple)

En su interior, el iPhone 17 Pro integra el potente chip A19 Pro, equipado con una CPU de 6 núcleos y una GPU de 6 núcleos, complementados con 12 GB de RAM. En cuanto a la fotografía y el video, el dispositivo ofrece un sistema de cámaras trasero con zoom óptico de hasta 5x y capacidades de grabación en formatos profesionales como ProRes RAW, Log 2 y 4K hasta 120 fps.

La batería promete hasta 31 horas de uso, y el espacio de almacenamiento máximo disponible es de 1 TB. Está disponible en tonos naranja cósmico, azul profundo y plata, brindando opciones para quienes buscan personalización y alto rendimiento.