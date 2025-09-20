En qué se diferencia el iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 y cuánto valen

Revisa las características de las distintas versiones de la nueva gama de iPhone. (Foto: Infobae)

Apple sacudió el mercado de los teléfonos inteligentes con la presentación de la línea iPhone 17 durante el evento Awe Dropping en septiembre de 2025.

Con una propuesta centrada en mejorar la potencia, la eficiencia y las capacidades audiovisuales, la compañía introdujo tres variantes principales —además del iPhone Air, centrado en ligereza—: iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cada una orientada a diferentes tipos de usuarios, desde quienes buscan funcionalidad básica hasta quienes requieren herramientas avanzadas para producción profesional.

Toda la gama comparte elementos fundamentales, como la pantalla Super Retina XDR OLED capaz de alcanzar 3.000 nits de brillo en exteriores, cámaras frontales de 18 megapíxeles con tecnología Center Stage y la entrada de USB-C junto con conectividad de última generación. Sin embargo, a partir de estos puntos en común, cada versión agrega especificaciones exclusivas que marcan diferencias notables en rendimiento, fotografía y almacenamiento.

De derecha a izquierda: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17. (Foto: Infobae)

A continuación se detallan las características distintivas de cada uno de los tres modelos. En cuanto al precio, todos corresponden a valores en Estados Unidos. La conversión a las diversas monedas locales dependerá el propio país y los impuestos de por medio.

iPhone 17: el punto de partida

El iPhone 17 representa la propuesta base de la nueva generación presentada por Apple en septiembre de 2025. Su estructura se fabrica en aluminio con una parte trasera de vidrio y equipa una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, que incluye tecnología ProMotion a 120 Hz. Entre las novedades técnicas destaca el procesador A19 con una CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos y 8 GB de RAM, lo que asegura fluidez en el uso diario.

A nivel fotográfico, ofrece una combinación de cámaras traseras de 48 megapíxeles tanto en el sensor principal como en el ultra gran angular, permitiendo zoom óptico hasta 2x. Para video, soporta calidad 4K a 60 fps con Dolby Vision. El terminal alcanza una autonomía de hasta 30 horas y está disponible en los colores negro, lavanda, azul niebla, salvia y blanco.

El precio base es de USD 799 con configuraciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB.

Tienda de Apple exhibe los nuevos modelos iPhone 17. (Foto: Infobae)

iPhone 17 Pro: más capacidad y opciones para profesionales

La variante iPhone 17 Pro incorpora características pensadas para usuarios avanzados. El chasis, ahora unibody de aluminio, integra un sistema de refrigeración por cámara de vapor para un control térmico eficiente. La pantalla mantiene las 6,3 pulgadas y tecnología ProMotion a 120 Hz, pero introduce además la función de pantalla siempre activa.

El procesamiento corre a cargo del A19 Pro, que eleva la potencia gracias a sus 6 núcleos de CPU y 6 de GPU, junto a 12 GB de RAM. El sistema de cámaras posterior soporta zoom óptico hasta 5x y graba en formatos avanzados como ProRes RAW, Log 2 y 4K a 120 fps. La autonomía se cifra en 31 horas y ofrece almacenamiento que llega hasta 1 TB. Los usuarios pueden elegir entre los colores naranja cósmico, azul profundo y plata.

Su precio parte desde USD 1.099.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. (Foto: Infobae)

iPhone 17 Pro Max: la experiencia más avanzada

En lo alto de la familia se posiciona el iPhone 17 Pro Max, con la pantalla OLED más grande de Apple hasta la fecha: 6,9 pulgadas. El dispositivo comparte el mismo procesador A19 Pro y la refrigeración de cámara de vapor del modelo Pro, pero sobresale por su zoom óptico máximo de 8x, orientado a quienes buscan mayores posibilidades en fotografía a distancia.

Las capacidades en grabación permiten trabajar en ProRes RAW y en 4K a 120 fps, consolidando este modelo como la opción referente para creadores de contenido. La autonomía se empuja hasta las 37 horas, el mejor rendimiento en un iPhone.

Conserva la variedad de acabados en naranja cósmico, azul profundo y plata, con precios desde USD 1.199 y la opción de almacenamiento de hasta 1 TB.