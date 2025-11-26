Por primera vez en 14 años, Apple volverá a ser el mayor fabricante de smartphones del mundo

La cuota de mercado de Apple alcanzará el 19,4% global en 2025, según un reciente reporte. (Reuters)

Apple recuperará el liderazgo mundial como mayor fabricante de smartphones por primera vez desde 2011, impulsada por el éxito de la serie iPhone 17 y el aumento de actualizaciones de dispositivos, según un reporte de Counterpoint Research.

El lanzamiento de los nuevos modelos en septiembre de 2025 ha generado un crecimiento interanual de ventas en Estados Unidos y China, dos mercados clave para la compañía.

De acuerdo con el informe, este desempeño permitirá a Apple superar a Samsung Electronics Co. en 2025. Las previsiones indican que los envíos de iPhone crecerán un 10% ese año, mientras que Samsung experimentará un aumento del 4,6%.

Las proyecciones indican que Apple desplazará a Samsung como el mayor fabricante de smartphones tras el éxito de la serie iPhone 17. (Reuters)

En el contexto global, se espera que el mercado de teléfonos inteligentes registre un crecimiento del 3,3% en 2025, con Apple alcanzando una cuota de mercado del 19,4%. Será la primera vez desde 2011 que la empresa estadounidense recupere el primer puesto mundial en ventas de smartphones.

El crecimiento de Apple se ha visto favorecido por la depreciación del dólar y la reducción de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, factores que han impulsado las compras en mercados emergentes, según los investigadores. Además, el ciclo de reemplazo de dispositivos tras la pandemia ha sido determinante en la dinámica del sector.

Yang Wang, analista de la firma de investigación que hizo el reporte, explicó que “más allá de la excelente recepción del mercado para la serie iPhone 17, el factor clave detrás de las perspectivas de envíos de modelos actualizados reside en que el ciclo de reemplazo está llegando a su punto de inflexión”.

El ciclo de reemplazo de dispositivos tras la pandemia y la demanda de modelos actualizados impulsan las ventas de Apple. (Reuters)

Wang añadió: “Los consumidores que compraron smartphones durante el auge de la COVID-19 están ahora entrando en la fase de actualización. Además, se vendieron 358 millones de iPhones de segunda mano entre 2023 y el segundo trimestre de 2025. Es probable que estos usuarios también se actualicen a un nuevo iPhone en los próximos años”.

La comparación con Samsung revela un cambio relevante en la competencia global. Mientras Apple se prepara para un crecimiento del 10% en sus envíos, Samsung prevé un avance más moderado, lo que refuerza la posición de la compañía estadounidense como líder del sector en un mercado donde la competencia por la cuota global sigue siendo intensa.

De cara al futuro, se prevé que Apple mantendrá su liderazgo durante varios años. El lanzamiento de un iPhone plegable y un modelo económico denominado iPhone 17e en 2026 podría impulsar aún más las ventas.

La empresa prevé mantener su liderazgo global, respaldada por próximos lanzamientos como el iPhone plegable y el modelo económico iPhone 17e. (Reuters)

Asimismo, según Bloomberg News, en 2027 se espera una importante renovación del diseño del iPhone, lo que podría consolidar la posición de la empresa en el mercado.

En cuanto a las perspectivas de ventas, Apple Inc. comunicó el mes pasado que sus ingresos están creciendo a un ritmo superior al previsto y que el trimestre de vacaciones podría acercarse a un récord de USD 140.000 millones en ingresos.

El regreso de Apple al primer puesto mundial en ventas de smartphones, tras más de una década, marca un cambio relevante en la industria tecnológica. Según las proyecciones expuestas, la compañía mantendrá su posición como principal vendedor de teléfonos inteligentes a nivel global durante los próximos años.