Tecno

Ya no se podrá usar ChatGPT y Copilot en WhatsApp: cuál es el motivo

Los usuarios deberán migrar a otras plataformas para seguir utilizando asistentes después de la fecha límite

Guardar
Meta AI será el único
Meta AI será el único asistente de inteligencia artificial permitido en WhatsApp tras la salida de ChatGPT y Copilot. (El economista)

A partir del 15 de enero de 2026, WhatsApp dejará de permitir el uso de chatbots de inteligencia artificial creados por empresas externas, medida que impactará tanto a usuarios como a los propios desarrolladores de estas tecnologías.

Así, herramientas como ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft ya han anunciado su salida definitiva de la aplicación. Meta AI, el asistente de la compañía de Mark Zuckerberg, se mantendrá como la única opción de IA conversacional dentro de WhatsApp.

Las razones detrás de la decisión de Meta

La competencia en el sector de la inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más intensa. Meta, hasta ahora rezagada respecto a compañías como OpenAI, Google, Microsoft o Anthropic, ha optado por una estrategia de exclusión para proteger su propio avance en el ámbito de la IA.

En los términos de servicio actualizados y, especialmente, en los WhatsApp Business Solution Terms modificados el 28 de octubre de 2025, la compañía dijo que “los proveedores y desarrolladores de inteligencia artificial o tecnologías de machine learning, incluidos (entre otros) los modelos de lenguaje avanzados y plataformas de IA generativa, tienen estrictamente prohibido el acceso o uso de la solución empresarial de WhatsApp para ofrecer tales tecnologías como función principal”.

La decisión de Meta busca
La decisión de Meta busca fortalecer su posición en el sector de la inteligencia artificial frente a competidores como OpenAI y Microsoft. (Foto: Meta y OpenAi)

Meta justifica esta restricción señalando que la API de WhatsApp Business siempre tuvo el propósito de facilitar la comunicación entre empresas y sus clientes y no la distribución o integración de chatbots masivos.

Según la compañía, “la API empresarial de WhatsApp no está pensada para que se distribuyan chatbots” y una sobrecarga en el sistema podría derivar de la proliferación de estos asistentes.

Cómo afecta a los usuarios de WhatsApp

La salida de chatbots como ChatGPT y Copilot implica cambios concretos para quienes ya utilizaban estos asistentes dentro de la aplicación. OpenAI y Microsoft notificaron de manera oficial que retirarán sus soluciones antes de la fecha límite fijada por Meta.

En el caso de Copilot de Microsoft, la empresa advirtió que su asistente estará disponible hasta el 15 de enero de 2026. Pasada esa fecha, los usuarios deberán recurrir a otras plataformas, como la propia aplicación de Copilot para móviles, su sitio web o sistemas operativos integrados como Windows.

Meta argumenta que la API
Meta argumenta que la API de WhatsApp Business está diseñada para comunicación empresarial, no para la integración masiva de chatbots.(Imagen ilustrativa)

Desde OpenAI se informó que los usuarios que deseen conservar su historial de conversaciones en la app deberán vincular su cuenta personal de ChatGPT con el número de WhatsApp utilizado, ya que después de la fecha límite no habrá posibilidad de transferir los chats de manera automática.

El objetivo es que sus usuarios puedan acceder, aunque sea parcialmente, a conversaciones previas, pero siempre fuera del ecosistema de WhatsApp.

La decisión elimina, de manera efectiva, cualquier posibilidad de acceder a una suscripción de asistente inteligente que funcione transversalmente en los diferentes servicios de mensajería.

Los usuarios deberán subscribirse y utilizar la IA que ofrezca cada plataforma, como Gemini para Google, Meta AI para WhatsApp o los asistentes equivalentes en otros servicios, lo que puede aumentar la cantidad de pagos mensuales y fragmentar la experiencia de la inteligencia artificial.

Usuarios de WhatsApp deberán migrar
Usuarios de WhatsApp deberán migrar a otras plataformas para seguir utilizando asistentes como Copilot y ChatGPT después de la fecha límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el futuro de los chatbots en WhatsApp

A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, el único asistente conversacional habilitado en WhatsApp será Meta AI. En la documentación oficial de Meta se señala que no será posible utilizar otros chatbots basados en modelos de lenguaje avanzados, plataformas de IA generativa ni tecnologías similares, salvo que sean incidentales en el uso de la API y no constituyan su funcionalidad principal.

Incluso en casos permitidos, está prohibida la utilización de datos empresariales de WhatsApp para crear, entrenar o mejorar sistemas de inteligencia artificial más amplios. Se autoriza, únicamente, el ajuste de IA relacionado exclusivamente para uso interno de la empresa que contrata el servicio, sin que implique la mejora de modelos generales o de terceros.

Temas Relacionados

WhatsAppChatGPTCopilotInteligencia artificialMeta AITecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

3I/ATLAS cruza a un umbral crítico: estudian si su origen es tecnológico

Al encontrar anomalías que no encajan con explicaciones naturales, el físico Abraham Loeb estudia un origen artificial

3I/ATLAS cruza a un umbral

Amazon Echo recibe actualización: transforma tu hogar en un cine con sonido envolvente

Los dispositivos de Amazon ahora contarán con tecnología surround para una experiencia de 360 grados

Amazon Echo recibe actualización: transforma

La técnica más simple para blindar su red y evitar ataques a dispositivos del hogar

La proliferación de dispositivos inteligentes en los hogares ha aumentado las oportunidades para que los ciberdelincuentes se infiltren en las redes domésticas sin que los usuarios lo noten

La técnica más simple para

Del aula al empleo: los nuevos desafíos de la inteligencia artificial para estudiantes y profesionales en Colombia

Responder a la transformación del empleo exige a las universidades fortalecer la alfabetización tecnológica, evitar la “degeneración” educativa potenciando el criterio humano frente a sistemas cada vez más automatizados

Del aula al empleo: los

Cómo conectar una radio antigua de un auto con un celular para reproducir música

Gracias a los transmisores FM es posible hacer este enlace de forma sencilla y sin gastar mucho dinero

Cómo conectar una radio antigua
DEPORTES
Nueve años de la gloria

Nueve años de la gloria en Zagreb: la aventura que llevó a Argentina a su primera Copa Davis

Iván Cancino salió en defensa de Abelardo de la Espriella y se despachó contra Vicky Dávila: “Lo quieren enlodar de cualquier manera”

La controversia que se desató por la actitud de un entrenador luego de que una atleta cruzara la meta en la maratón: “Sentí un dolor intenso”

La charla definitoria que tuvo Marcelo Gallardo con el plantel de River Plate: los 6 jugadores que se irían

La advertencia desde el Bayer Leverkusen en medio de las dudas sobre el futuro del Diablito Echeverri y los rumores sobre River Plate: “Hablaremos de su situación”

TELESHOW
Alfa sorprendió en Cuestión de

Alfa sorprendió en Cuestión de Peso y realizó un tour por su casa: reliquias y pasión por la música y los autos

La reacción de la China Suárez a los comentarios a su trabajo por la nueva serie

Ivana Figueiras habló de los polémicos mensajes románticos de Darío Cvitanich: “Cada uno dice lo que siente”

Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle cómo es la relación abierta con su novio

Camilota presentó a su sobrino recién nacido: “Un milagro frente a mis ojos”

INFOBAE AMÉRICA

“Ficha de los 10 minutos”:

“Ficha de los 10 minutos”: la herramienta que empodera a las familias peruanas en la lucha contra el dengue

Alemania registró 850 incursiones de drones en lo que va del año

Rodrigo Paz inicia su gestión con una imagen positiva de 51%: es el mejor posicionado de Sudamérica

Daniel Noboa anunció un viaje oficial a Estados Unidos pero luego aclaró que será de índole “personal”

Ecuador desestimó las acusaciones de Venezuela: “No perderemos tiempo en declaraciones necias”