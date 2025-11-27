Ya no se podrá usar ChatGPT y Copilot en WhatsApp: cuál es el motivo

Meta AI será el único asistente de inteligencia artificial permitido en WhatsApp tras la salida de ChatGPT y Copilot. (El economista)

A partir del 15 de enero de 2026, WhatsApp dejará de permitir el uso de chatbots de inteligencia artificial creados por empresas externas, medida que impactará tanto a usuarios como a los propios desarrolladores de estas tecnologías.

Así, herramientas como ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft ya han anunciado su salida definitiva de la aplicación. Meta AI, el asistente de la compañía de Mark Zuckerberg, se mantendrá como la única opción de IA conversacional dentro de WhatsApp.

Las razones detrás de la decisión de Meta

La competencia en el sector de la inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más intensa. Meta, hasta ahora rezagada respecto a compañías como OpenAI, Google, Microsoft o Anthropic, ha optado por una estrategia de exclusión para proteger su propio avance en el ámbito de la IA.

En los términos de servicio actualizados y, especialmente, en los WhatsApp Business Solution Terms modificados el 28 de octubre de 2025, la compañía dijo que “los proveedores y desarrolladores de inteligencia artificial o tecnologías de machine learning, incluidos (entre otros) los modelos de lenguaje avanzados y plataformas de IA generativa, tienen estrictamente prohibido el acceso o uso de la solución empresarial de WhatsApp para ofrecer tales tecnologías como función principal”.

La decisión de Meta busca fortalecer su posición en el sector de la inteligencia artificial frente a competidores como OpenAI y Microsoft. (Foto: Meta y OpenAi)

Meta justifica esta restricción señalando que la API de WhatsApp Business siempre tuvo el propósito de facilitar la comunicación entre empresas y sus clientes y no la distribución o integración de chatbots masivos.

Según la compañía, “la API empresarial de WhatsApp no está pensada para que se distribuyan chatbots” y una sobrecarga en el sistema podría derivar de la proliferación de estos asistentes.

Cómo afecta a los usuarios de WhatsApp

La salida de chatbots como ChatGPT y Copilot implica cambios concretos para quienes ya utilizaban estos asistentes dentro de la aplicación. OpenAI y Microsoft notificaron de manera oficial que retirarán sus soluciones antes de la fecha límite fijada por Meta.

En el caso de Copilot de Microsoft, la empresa advirtió que su asistente estará disponible hasta el 15 de enero de 2026. Pasada esa fecha, los usuarios deberán recurrir a otras plataformas, como la propia aplicación de Copilot para móviles, su sitio web o sistemas operativos integrados como Windows.

Meta argumenta que la API de WhatsApp Business está diseñada para comunicación empresarial, no para la integración masiva de chatbots.(Imagen ilustrativa)

Desde OpenAI se informó que los usuarios que deseen conservar su historial de conversaciones en la app deberán vincular su cuenta personal de ChatGPT con el número de WhatsApp utilizado, ya que después de la fecha límite no habrá posibilidad de transferir los chats de manera automática.

El objetivo es que sus usuarios puedan acceder, aunque sea parcialmente, a conversaciones previas, pero siempre fuera del ecosistema de WhatsApp.

La decisión elimina, de manera efectiva, cualquier posibilidad de acceder a una suscripción de asistente inteligente que funcione transversalmente en los diferentes servicios de mensajería.

Los usuarios deberán subscribirse y utilizar la IA que ofrezca cada plataforma, como Gemini para Google, Meta AI para WhatsApp o los asistentes equivalentes en otros servicios, lo que puede aumentar la cantidad de pagos mensuales y fragmentar la experiencia de la inteligencia artificial.

Usuarios de WhatsApp deberán migrar a otras plataformas para seguir utilizando asistentes como Copilot y ChatGPT después de la fecha límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el futuro de los chatbots en WhatsApp

A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, el único asistente conversacional habilitado en WhatsApp será Meta AI. En la documentación oficial de Meta se señala que no será posible utilizar otros chatbots basados en modelos de lenguaje avanzados, plataformas de IA generativa ni tecnologías similares, salvo que sean incidentales en el uso de la API y no constituyan su funcionalidad principal.

Incluso en casos permitidos, está prohibida la utilización de datos empresariales de WhatsApp para crear, entrenar o mejorar sistemas de inteligencia artificial más amplios. Se autoriza, únicamente, el ajuste de IA relacionado exclusivamente para uso interno de la empresa que contrata el servicio, sin que implique la mejora de modelos generales o de terceros.