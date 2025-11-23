Tecno

Razones por la que se aconseja desactivar Meta IA y cómo hacerlo paso a paso

Temas de privacidad, errores en respuestas y el aumento de distracciones llevan a más personas a buscar maneras de limitar la presencia del asistente de inteligencia artificial

Guardar
Meta IA en WhatsApp: el
Meta IA en WhatsApp: el asistente inteligente que divide a los usuarios entre ventajas y dudas sobre privacidad - (Imagen ilustrativa)

La integración de Meta IA en WhatsApp ha generado inquietudes entre millones de usuarios desde su lanzamiento. Esta función, identificada por un círculo azul dentro de la barra de chat, habilita un asistente capaz de responder preguntas, generar imágenes y ofrecer información dentro de la popular aplicación de mensajería.

Aunque la propuesta presenta ventajas en términos de inmediatez y utilidad, cada vez más personas evalúan la conveniencia de limitar o desactivar su presencia en los dispositivos.

WhatsApp, Meta IA y el
WhatsApp, Meta IA y el dilema: eficiencia automática frente a riesgos para la creatividad y el pensamiento crítico - WHATSAPP OFICIAL

Complicación de Meta IA en privacidad

Uno de los principales motivos para considerar la desactivación de Meta IA radica en las dudas sobre la privacidad. Pese al cifrado de extremo a extremo en WhatsApp, el funcionamiento del asistente requiere procesar datos de uso e interacción para personalizar las respuestas.

El procesamiento de información personal, sumado al potencial uso de esos datos para publicidad dirigida, alimenta la incertidumbre de quienes priorizan la confidencialidad. Usuarios y expertos coinciden en que la recopilación de patrones de comportamiento puede afectar la percepción de seguridad digital.

Respuestas imprecisas en la IA de Meta

Otro aspecto ampliamente señalado es la confiabilidad de las respuestas que ofrece Meta IA. Si bien la inteligencia artificial ha avanzado de manera considerable, continúan presentándose casos de información incorrecta, incompleta o fabricada.

Esta situación resulta especialmente sensible en campos como la salud, el derecho o los servicios financieros, donde un error puede derivar en consecuencias serias para el usuario. El riesgo de desinformación lleva a muchos a optar por métodos convencionales para buscar información relevante o confiar en fuentes profesionales y verificadas.

Así puedes reducir la presencia
Así puedes reducir la presencia de Meta IA en WhatsApp y proteger tu privacidad digital - (Meta)

IA como un distractor para la creatividad y pensamiento crítico

La presencia constante de un asistente virtual dentro de una aplicación utilizada cotidianamente puede incrementar la cantidad de notificaciones y el tiempo de permanencia en pantalla.

Meta IA no solo interactúa mediante texto sino que además propone imágenes e información en tiempo real, lo que puede prolongar la actividad no planeada. Este fenómeno suma otra capa al desafío de la concentración en un entorno saturado de contenidos y estímulos digitales.

A pesar de que Meta IA destaca por la rapidez y fluidez de sus respuestas, carece de la creatividad genuina y de la capacidad de generar ideas originales propias del talento humano. Soluciones automáticas y estructuradas tienden a promover respuestas homogéneas, lo cual podría influir en la reducción de la originalidad, sobre todo entre usuarios que dependen de la plataforma para actividades creativas.

Además, la inmediatez con la que la IA responde inquietudes puede limitar el desarrollo del pensamiento crítico, al inhibir la búsqueda y el análisis autónomo de información. En el caso de estudiantes o personas en proceso de aprendizaje, esto plantea riesgos sobre la formación de criterios y la consolidación de habilidades reflexivas.

Cómo desactivar Meta IA en WhatsApp, paso a paso

Desde el menú de opciones
Desde el menú de opciones puedes eliminar la vista del chat con Meta IA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Meta todavía no ofrece una opción oficial para inhabilitar completamente el asistente, es posible minimizar su presencia con algunos pasos simples tanto en dispositivos Android como en iPhone:

En Android:

  • Abrir la aplicación WhatsApp.
  • Localizar la conversación con Meta IA.
  • Mantener presionado el chat hasta que se seleccionen las opciones.
  • Pulsar “Eliminar” (ícono de papelera) o “Archivar” (ícono de carpeta).
  • Confirmar la acción.

En iPhone:

  • Acceder a WhatsApp.
  • Deslizar hacia la izquierda sobre el chat de Meta IA.
  • Elegir entre “Archivar” o “Eliminar”.
  • Confirmar la selección.

Estas acciones retiran la visibilidad del asistente de la lista principal de chats, aunque el icono azul puede seguir apareciendo en la barra de búsqueda. Para evitar interacciones adicionales, no conviene iniciar ni participar en conversaciones con Meta IA ni mencionarlo en grupos mediante “@MetaAI”.

El aumento de las herramientas inteligentes en las aplicaciones cotidianas desafía a los usuarios a mantener el control sobre su privacidad y el uso del tiempo en el entorno digital, favoreciendo una gestión más consciente de las funciones que desean activar o limitar.

Temas Relacionados

WhatsappMeta IAPaso a pasoCelularteléfonoPrivacidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Hija de Robin Williams pide que dejen de enviarles fotos con IA de su padre: “no están haciendo arte”

La cineasta expresó su descontento ante la circulación de clips digitales que reproducen la imagen y voz de su padre, calificando estas creaciones como irrespetuosas y dañinas para el legado del actor

Hija de Robin Williams pide

Google Maps ahora ayuda a ahorrar dinero y combustible con esta función gratuita

La aplicación permite personalizar el tipo de motor del vehículo, incluyendo gasolina, diésel, híbrido o eléctrico, para mejorar las sugerencias

Google Maps ahora ayuda a

Descubre cómo crear diapositivas más profesionales en segundos con PowerPoint

Nuevas funciones como Designer ofrecen recomendaciones automáticas de diseño, gráficos y estilos, disminuyendo la monotonía de las plantillas tradicionales

Descubre cómo crear diapositivas más

Así funcionan los drones en Estados Unidos que entregan desfibriladores y podrían revolucionar la atención de urgencias

El programa piloto, impulsado por institutos líderes en salud y tecnología, permite que estos dispositivos lleguen en minutos y multipliquen las probabilidades de salvar vidas antes de la llegada de la ambulancia, según Popular Science

Así funcionan los drones en

Red Dead Redempiont II, GTA V, FC 26, Silent Hill F: estos son algunos videojuegos con descuentos de hasta el 85%

Aclamados títulos como NBA 2K26, Cyberpunk 2077 y TEKKEN 8 forman parte de una lista diversa que estará abierta al público hasta el 3 de diciembre de 2025

Red Dead Redempiont II, GTA
DEPORTES
Boca Juniors recibe al Talleres

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

De la foto que preocupó al gesto que trajo calma: así reaccionó el Puma Martínez tras perder el título mundial ante Bam Rodríguez

El desafiante mensaje de Verstappen y el comunicado de McLaren por el error que puede costarle un título en la F1: “Decepcionante”

21 años, 20 mil puntos y un legado indiscutido: el histórico armador Chris Paul anuncia su retiro de la NBA

Se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: quién será y dónde se jugará la serie

TELESHOW
Murió el actor Isaac Eisen,

Murió el actor Isaac Eisen, figura emblemática de ATAV, Todo x 2 Pesos y más novelas argentinas

La divertida escapada de Maxi López y sus hijos a Cariló: coreografías improvisadas, comidas y complicidad en el mar

La desopilante discusión de Jimena Barón y su pareja por las compras en un supermercado: “Me trataste de rata”

Entre mancuernas y pesas, Milett Figueroa mostró los detalles de su exigente rutina de entrenamiento

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel atacó

El Ejército de Israel atacó al segundo terrorista al mando de Hezbollah en Líbano

Lula da Silva aseguró que Jair Bolsonaro “cumplirá la condena que la Justicia determinó”

Trump criticó a Ucrania por su “total falta de gratitud” hacia EEUU al inicio de las negociaciones en Ginebra

Acurrucarse y “secarse”: el sorprendente comportamiento de las cucarachas silbadoras de Madagascar ante el cambio climático

El auge de la IA está cambiando de velocidad: ¿por qué la gente no puede dejar de preocuparse?